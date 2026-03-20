TOPCon entschlüsseln: Ein Dialog zwischen JA Solar und der University of New South Wales über die Zukunft der Photovoltaik

BEIJING, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Während die globale Photovoltaik-Industrie 2026 unter Kostendruck, politischen Veränderungen und einem sich beschleunigenden Technologiewandel steht, hat sich TOPCon als Grundlage der heutigen Solarproduktion herauskristallisiert und ist die Basis für den größten Teil der neuen Modulproduktion weltweit. Mit der zunehmenden Verbreitung stellt sich die Branche nun eine Reihe neuer Fragen: Wie lassen sich Effizienzgewinne mit langfristiger Zuverlässigkeit vereinbaren? Wie geht man mit Kostendruck und Materialbeschränkungen um?

Decoding TOPCon: A JA Solar-University of New South Wales Dialogue on the Future of PV Speed Speed

Um diesen Fragen nachzugehen, hat JA Solar gerade die neueste Folge des JA Solar Power Talk veröffentlicht, einer globalen, szenariobasierten Webinarreihe, die Expertinnen und Experten aus der gesamten PV-Wertschöpfungskette zu einem ausführlichen Dialog über Spitzentechnologien, Standards und reale Anwendungen zusammenbringt. Die neue Folge mit dem Titel „TOPCon & Beyond: Insights from the Solar Frontier" enthält ein Gespräch zwischen Dr. Zi Ouyang, President des Product and Solution R&D Centre und Chief Technology Officer von JA Solar, und Professor Bram Hoex, Deputy Head (Research) der University of New South Wales.

In der Diskussion wird untersucht, warum TOPCon schnell zur Standard-Zellenarchitektur der Branche wurde, wobei insbesondere auf die Vorteile in Bezug auf Effizienz, Herstellbarkeit und Energieausbeute in Betriebsumgebungen eingegangen wird. Die Diskussion befasst sich auch mit den kritischen Herausforderungen, mit denen TOPCon heute konfrontiert ist, darunter der Kostendruck bei den Rohstoffen, Metallisierungs- und Zuverlässigkeitsrisiken sowie der Bedarf an robusteren Testverfahren, wenn die Technologie in großem Maßstab eingesetzt wird. Mit Blick auf die Zukunft werden Wege erforscht, die über TOPCon hinausgehen, darunter Tandem-Architekturen, Wiederverwertbarkeit und Kreislauffähigkeit, Optimierung auf Systemebene und neue Anwendungsmöglichkeiten.

„TOPCon ist keine neue Technologie mehr, sondern die Basis der heutigen PV-Industrie", sagte Dr. Ouyang. „Die nächste Phase des Wettbewerbs wird davon bestimmt werden, wie gut wir Effizienzgewinne in zuverlässige, bankfähige Leistung unter realen Bedingungen umsetzen und uns gleichzeitig verantwortungsvoll auf die nachfolgenden Technologien vorbereiten."

Professor Hoex wies darauf hin, dass TOPCon zwar ein Gleichgewicht zwischen Leistung und industrieller Skalierbarkeit bietet, die Differenzierung der Hersteller aber zunehmend über die langfristige Zuverlässigkeit vonstatten gehen wird. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Industrie und Forschungsinstituten ist unabdingbar, um Degradationsmechanismen, Teststandards und Herausforderungen der Nachhaltigkeit bei der Einführung neuer Zellarchitekturen anzugehen.

Aufbauend auf früheren Folgen bringt JA Solar Power Talk Stimmen aus den Bereichen Herstellung, Forschung, Werkstoffe und Prüfung zusammen, um einen offenen Wissensaustausch über Spitzentechnologien und szenarienübergreifende Anwendungen zu fördern. Die Reihe zielt darauf ab, fundierte Technologieentscheidungen zu unterstützen und den Übergang der Branche zu hocheffizienten, widerstandsfähigen und nachhaltigen PV-Lösungen zu beschleunigen. Eine Reihe weiterer Expertengespräche soll im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=hyZ-uBR7IJc