解碼TOPCon技術：晶澳科技與新南威爾士大學共話光伏未來

雙方圍繞TOPCon快速成為行業主流電池技術路線的原因展開探討，重點解析其在轉換效率、量產工藝、實際工況發電收益等方面的優勢。同時，對話直面當前TOPCon技術面臨的關鍵挑戰，包括原材料成本壓力、金屬化工藝難題、可靠性風險，以及技術大規模產業化過程中對更完善測試體系的需求。展望未來，雙方還探討了TOPCon之後的技術發展方向，涵蓋疊層電池技術結構、產品回收與循環經濟、系統端優化以及新興應用場景等領域。

歐陽子博士表示：「TOPCon已不再是新興技術，而是當前光伏產業的基石。下一階段的行業競爭，關鍵在於能否將效率提升轉化為實際場景中穩定可靠、具備金融可行性的發電表現，同時為下一代技術做好穩妥布局。」

Hoex教授指出，TOPCon技術在性能與產業規模化之間實現了良好平衡，而長期可靠性將日益成為區分制造商優劣的關鍵。隨著新型電池結構不斷推出，產業界與科研機構需深化合作，共同攻克電池衰減機理、測試標准、可持續發展等方面的挑戰。

作為系列研討會，《JA Solar Power Talk》匯聚制造、科研、材料、檢測等領域專家，推動前沿技術與多場景應用的開放知識交流。欄目旨在助力行業做出更科學的技術決策，加速光伏產業向高效率、高穩定性、可持續方向升級，年內還將推出更多專家對話內容。

SOURCE 晶澳太陽能科技股份有限公司