解碼TOPCon技術：晶澳科技與新南威爾士大學共話光伏未來

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晶澳太陽能科技股份有限公司

20 3月, 2026, 17:45 CST

北京2026年3月20日 /美通社/ -- 2026年全球光伏行業步入成本承壓、政策調整、技術迭代加速的發展階段，TOPCon技術已成為當前光伏制造的核心支撐，占據全球新增組件產能的主要份額。隨著產業化規模持續擴大，行業正面臨一系列新的課題：如何在提升轉換效率的同時保障長期可靠性？如何應對成本壓力與原材料供應制約？

為探討上述問題，晶澳科技最新一期《JA Solar Power Talk》正式上線。該欄目是晶澳打造的全球化場景式線上研討會系列，匯聚光伏價值鏈專家，圍繞前沿技術、行業標准與落地應用展開深度對話。本期主題為「TOPCon技術與行業未來：光伏前沿洞察」，由晶澳科技產品與解決方案研發中心總裁兼首席技術官歐陽子博士，與澳大利亞新南威爾士大學分管科研工作的副院長Bram Hoex教授展開對話。

Decoding TOPCon: A JA Solar-University of New South Wales Dialogue on the Future of PV
Decoding TOPCon: A JA Solar-University of New South Wales Dialogue on the Future of PV

雙方圍繞TOPCon快速成為行業主流電池技術路線的原因展開探討，重點解析其在轉換效率、量產工藝、實際工況發電收益等方面的優勢。同時，對話直面當前TOPCon技術面臨的關鍵挑戰，包括原材料成本壓力、金屬化工藝難題、可靠性風險，以及技術大規模產業化過程中對更完善測試體系的需求。展望未來，雙方還探討了TOPCon之後的技術發展方向，涵蓋疊層電池技術結構、產品回收與循環經濟、系統端優化以及新興應用場景等領域。

歐陽子博士表示：「TOPCon已不再是新興技術，而是當前光伏產業的基石。下一階段的行業競爭，關鍵在於能否將效率提升轉化為實際場景中穩定可靠、具備金融可行性的發電表現，同時為下一代技術做好穩妥布局。」

Hoex教授指出，TOPCon技術在性能與產業規模化之間實現了良好平衡，而長期可靠性將日益成為區分制造商優劣的關鍵。隨著新型電池結構不斷推出，產業界與科研機構需深化合作，共同攻克電池衰減機理、測試標准、可持續發展等方面的挑戰。

作為系列研討會，《JA Solar Power Talk》匯聚制造、科研、材料、檢測等領域專家，推動前沿技術與多場景應用的開放知識交流。欄目旨在助力行業做出更科學的技術決策，加速光伏產業向高效率、高穩定性、可持續方向升級，年內還將推出更多專家對話內容。

 

SOURCE 晶澳太陽能科技股份有限公司

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