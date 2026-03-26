DIFC befördert Dubai auf Platz 7 des Global Financial Centres Index und bringt das Ziel, zu den vier weltweit führenden Finanzzentren zu gehören, damit in greifbare Nähe

DUBAI, VAE, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Dubai hat mit Platz sieben weltweit seine bisher beste Platzierung im Global Financial Centres Index (GFCI) erreicht, was den rasanten Aufstieg des Emirats zu einem der einflussreichsten Finanzzentren der Welt und seine Bedeutung im globalen Finanzsystem unterstreicht.

DIFC

Dieser Erfolg ist von entscheidender Bedeutung für Dubais ehrgeiziges Ziel, bis 2033 zu den vier weltweit führenden Finanzzentren zu gehören, ganz im Sinne der Dubai Economic Agenda (D33), die darauf abzielt, den Status des Emirats als globaler Knotenpunkt für Finanzen, Investitionen und Innovation zu festigen.

Dubais Performance ist die beste Platzierung, die jemals von einem Finanzzentrum im Nahen Osten, in Afrika und Südasien (MEASA) erreicht wurde, da es nach wie vor das einzige Zentrum aus dieser Region ist, das unter den Top 20 vertreten ist, was seine regionale Führungsrolle und globale Wettbewerbsfähigkeit unterstreicht.

Das Finanzökosystem des Emirats stützt sich auf die kontinuierliche Expansion und die weltweite Bedeutung des Dubai International Financial Centre (DIFC), das seine Position als umfassender Finanzknotenpunkt weiter festigt.

In diesem Ranking wird Dubai neben Finanzzentren wie London, New York City und Singapur aufgeführt. Dubai blieb eine von zehn Städten weltweit, die eine weltweit führende Rolle in der Branche einnehmen, und wurde als Finanzzentrum Nummer eins eingestuft, dessen Bedeutung voraussichtlich weiter zunehmen wird.

S.E. Essa Kazim, Gouverneur des DIFC, , kommentierte: „Dubais bemerkenswerter Aufstieg im Global Financial Centres Index ist ein herausragender Meilenstein, der die ehrgeizige Vision des Emirats und seinen wachsenden Einfluss auf der internationalen Finanzbühne unterstreicht. Gestützt auf die erstklassige Infrastruktur des DIFC und ein zukunftsorientiertes regulatorisches Umfeld werden wir Dubais Position als führender globaler Finanzplatz der Region weiter stärken und damit erstklassige Finanzinstitute, Innovatoren und Talente anziehen."

In den letzten Jahren verzeichnete das DIFC ein rekordverdächtiges Wachstum und beherbergt mittlerweile über 9.000 aktive Unternehmen, darunter die weltweit größten Banken, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Versicherer und Beratungsunternehmen, sowie mehr als 50.000 Beschäftigte.

Zum ersten Mal stuften die Befragten aus der Wirtschaft Dubai in allen bewerteten Sektoren unter den Top 15 ein; zudem ist Dubai die einzige Stadt der Region, die in dieser renommierten Rangliste vertreten ist. Das Bankwesen belegt Platz 14, die Bereiche Finanzen, Vermögensverwaltung und Versicherungen rangieren unter den Top 10, und die Bereiche FinTech, Behörden und Regulierung, professionelle Dienstleistungen sowie Handel haben es unter die Top 5 geschafft. Dubai gilt zudem als einziges Finanzzentrum der Region, das weltweit unter den zehn führenden Städten in den Bereichen Geschäftsumfeld, Entwicklung des Finanzsektors, Humankapital und Infrastruktur rangiert.

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