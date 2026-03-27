杜拜國際金融中心 (DIFC) 推動杜拜躍升至全球金融中心指數第 7 位，加速邁向成為全球四大金融中心的目標

杜拜持續領銜中東、非洲與南亞 (MEASA) 地區，成為該區唯一穩守全球前 20 強的金融中心，更刷新了地區性的最高排名紀錄，此成就彰顯了其在區域內的領導地位及全球競爭力。

有賴杜拜國際金融中心的持續擴張及國際影響力增長，杜拜的金融生態系統穩步發展，鞏固其作為全方位金融樞紐的地位。

此排名令杜拜能與倫敦、紐約市和新加坡等金融中心並駕齊驅。 杜拜繼續穩佔全球十大行業領軍城市之列，並在預計重要性將持續提升的金融中心中名列榜首。

杜拜國際金融中心總裁 Essa Kazim 閣下表示：「杜拜在全球金融中心指數中取得的顯著進步是重要里程碑，充分體現這個酋長國的宏大願景，以及其在國際金融舞台上不斷擴大的影響力。 憑藉杜拜國際金融中心世界級的基礎設施和具前瞻性的監管環境，我們持續強化杜拜作為區內領先全球金融中心的地位，吸引頂尖的金融機構、創新企業和精英人才。」

近年，杜拜國際金融中心實現破紀錄的增長，進駐活躍公司超過 9,000 間，涵蓋全球最大的銀行、資產管理公司、對沖基金、保險公司、專業服務機構，並擁有逾 50,000 名員工。

行業受訪者首次將杜拜在所有評核領域中列為前 15 名，杜拜亦是該區唯一躋身此頂尖行列的城市。 銀行業排名第 14 位，金融、投資管理和保險業均躋身前 10 名，而金融科技、政府與監管、專業服務及貿易領域則更晉升至前 5 名。 杜拜亦是區內唯一能在商業環境、金融業發展、人力資本及基礎設施等範疇中，悉數躋身全球競爭力前 10 名的金融中心。

SOURCE Dubai International Financial Centre (DIFC)