DIFC, 두바이를 글로벌 금융 센터 지수 7위로 끌어 올려… 글로벌 4대 금융 중심지 목표 달성 가속화

두바이, 아랍에미리트, 2026년 3월 27일 /PRNewswire/ -- 두바이가 글로벌 금융 센터 지수(Global Financial Centres Index, GFCI)에서 역대 최고 순위인 전 세계 7위를 기록하며, 세계에서 가장 영향력 있는 금융 중심지 중 하나로서의 급격한 부상과 글로벌 금융 시스템에서의 중요성을 강조했다.

이 성과는 두바이를 글로벌 금융, 투자, 혁신 허브로 공고히 하는 것을 목표로 하는 두바이 경제 어젠다(Dubai Economic Agenda, D33)에 따라 2033년까지 세계 4대 글로벌 금융 센터 중 하나가 되겠다는 에미리트의 야심 찬 목표에 있어 중추적인 의미가 있다.

DIFC

두바이의 성과는 중동, 아프리카, 남아시아(MEASA) 금융 센터가 달성한 역대 최고 순위로, 이 지역에서 상위 20위 안에 이름을 올린 유일한 센터로 남아 지역적 리더십과 글로벌 경쟁력을 강조한다.

에미리트의 금융 생태계는 두바이 국제금융센터(Dubai International Financial Centre, DIFC)의 지속적인 확장과 글로벌 영향력을 중심으로 구축되어 있으며, DIFC는 종합 금융 중심지로서의 위상을 지속적으로 강화하고 있다.

이번 순위는 두바이를 런던, 뉴욕, 싱가포르를 포함한 금융 중심지들과 나란히 위치시킨다. 두바이는 전 세계 10개 도시 중 글로벌 산업 리더로 선정됐으며, 향후 더욱 중요해질 것으로 기대되는 금융 센터 1위에 올랐다.

DIFC의 총재 에사 카짐(Essa Kazim) 각하는 다음과 같이 말했다. "글로벌 금융 센터 지수에서 에미리트의 놀라운 발전은 두바이의 야심 찬 비전과 국제 금융 무대에서의 확대되는 영향력을 부각하는 뛰어난 이정표다. DIFC의 세계 수준의 인프라와 미래 지향적 규제 환경을 기반으로 최고 수준의 금융 기관, 혁신가, 인재를 유치하며 두바이의 지역 선도 글로벌 금융 중심지로서의 위상을 계속 강화하고 있다."

최근 몇 년간 DIFC는 세계 최대 은행, 자산 운용사, 헤지 펀드, 보험사, 전문 서비스 기업을 포함해 9000개 이상의 활성 기업과 5만 명 이상의 인력을 보유하며 기록적인 성장을 경험했다.

처음으로 업계 응답자들이 두바이를 평가된 모든 부문에서 상위 15위 안에 올렸으며, 이 권위 있는 클러스터에 어디서든 이름을 올린 지역의 유일한 도시로 선정했다. 은행 부문은 14위를 기록했으며, 금융, 투자 관리, 보험은 상위 10위 안에 들었고, 핀테크, 정부 및 규제, 전문 서비스, 트레이딩은 상위 5위권으로 진입했다. 두바이는 또한 비즈니스 환경, 금융 부문 발전, 인적 자본, 인프라 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 상위 10개 도시 중 지역 유일의 금융 센터로 인정받았다.

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SOURCE Dubai International Financial Centre (DIFC)