DIFC、世界金融センター指数でドバイを7位に押し上げ、世界トップ4の金融ハブ入りへ加速

アラブ首長国連邦・ドバイ, 2026年3月27日 /PRNewswire/ --ドバイは、世界金融センター指数（GFCI）で過去最高となる世界7位を記録し、世界で最も影響力のある金融ハブの一つとしての同首長国の躍進と、国際金融システムにおけるその重要性を改めて示しました。

この成果は、同首長国を世界的な金融、投資、イノベーションのハブとしての地位を確固たるものにすることを目指すドバイ経済アジェンダ（D33）に沿った、2033年までにドバイを世界の金融センター上位4都市の一つに押し上げるという野心的な目標において、極めて重要です。

DIFC

ドバイの今回の順位は、中東・アフリカ・南アジア（MEASA）の金融センターとして過去最高であり、同地域でトップ20に入った唯一の都市として、地域における主導的地位と世界的な競争力を改めて示しました。

同首長国の金融エコシステムは、Dubai International Financial Centre（DIFC）の継続的な拡大と世界的な影響力に支えられており、DIFCは総合金融ハブとしての地位を引き続き強化しています。

この順位により、ドバイはロンドン、ニューヨーク、シンガポールなどの金融ハブと肩を並べました。ドバイは、世界の産業を主導する10都市の一つとしての地位を維持するとともに、今後さらに重要性が高まると見込まれる金融センターとして第1位にランクされました。

DIFC総裁のHE Essa Kazim は次のように述べています。「世界金融センター指数におけるドバイの目覚ましい躍進は、首長国の大胆なビジョンと、国際金融の舞台において拡大を続けるその影響力を示す顕著な節目です。DIFCの世界水準のインフラと先進的な規制環境に支えられ、私たちは、世界有数の金融機関、イノベーター、人材を引きつけながら、この地域を代表するグローバル金融ハブとしてのドバイの地位を引き続き強化してまいります。」

近年、DIFCは記録的な成長を遂げており、世界最大級の銀行、資産運用会社、ヘッジファンド、保険会社、プロフェッショナルサービス企業を含む9,000社超のアクティブ企業を擁し、5万人を超える就業者を抱えています。

今回初めて、業界回答者は、全ての評価分野においてドバイをトップ15に位置付けるとともに、この名誉あるグループに名を連ねた地域内唯一の都市と評価しました。バンキングは14位、金融、投資運用、保険はトップ10入りし、フィンテック、政府・規制、プロフェッショナルサービス、トレーディングはトップ5に入りました。また、ドバイは、ビジネス環境、金融セクターの発展、人的資本、インフラの各分野で世界競争力上位10都市に入る地域内唯一の金融センターとしても評価されています。

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SOURCE Dubai International Financial Centre (DIFC)