El DIFC sitúa a Dubái en el séptimo puesto del Índice de Centros Financieros Globales, lo que acelera su avance hacia el objetivo de convertirse en uno de los cuatro principales centros financieros del mundo

DUBÁI, EÁU, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Dubái ha alcanzado su mejor clasificación hasta la fecha en el Índice de Centros Financieros Globales (GFCI), al situarse en el séptimo puesto a nivel mundial, lo que destaca el rápido ascenso del emirato entre los centros financieros más influyentes del mundo y su importancia en el sistema financiero mundial.

DIFC

Este logro es fundamental para el ambicioso objetivo de Dubái de convertirse en uno de los cuatro principales centros financieros del mundo para 2033, en consonancia con la Agenda Económica de Dubái (D33), que busca consolidar la posición del emirato como centro mundial de finanzas, inversión e innovación.

El desempeño de Dubái es el mejor resultado jamás obtenido por un centro financiero de Oriente Medio, África y Asia del Sur (MEASA), ya que sigue siendo el único centro de la región que figura entre los 20 primeros, lo que destaca su liderazgo regional y su competitividad a nivel mundial.

El ecosistema financiero del emirato se sustenta en la continua expansión y el impacto mundial del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), que sigue consolidando su posición como centro financiero integral.

La clasificación sitúa a Dubái al mismo nivel que centros financieros como Londres, Nueva York y Singapur. Dubái siguió siendo una de las diez ciudades del mundo líderes en el sector a nivel mundial y se posicionó como el centro financiero número uno, y con mayor proyección de crecimiento.

Su Excelencia Essa Kazim, gobernador del DIFC, comentó: "El notable progreso de Dubái en el Índice de Centros Financieros Globales es un hito excepcional que destaca la ambiciosa visión del emirato y su creciente influencia en la escena financiera internacional. Gracias a la infraestructura de primer nivel y al entorno normativo con visión de futuro del DIFC, seguimos fortaleciendo la posición de Dubái como principal centro financiero mundial de la región, lo que atrae a instituciones financieras de primer nivel, innovadores y talento".

En los últimos años, el DIFC ha experimentado un crecimiento sin precedentes, y alberga a más de 9000 empresas activas, entre las que se incluyen los bancos, gestores de activos, fondos de cobertura, aseguradoras y empresas de servicios profesionales más grandes del mundo, y cuenta con más de 50.000 empleados.

Por primera vez, los encuestados del sector clasificaron a Dubái entre las 15 primeras ciudades en todos los sectores evaluados, y como la única ciudad de la región que figura en este prestigioso grupo. La banca ocupa el puesto 14, mientras que las finanzas, la gestión de inversiones y los seguros se sitúan entre los 10 primeros, y los sectores de tecnología financiera, administración pública y regulación, servicios profesionales y comercio han avanzado hasta situarse entre los 5 primeros. Dubái también es reconocida como el único centro financiero de la región que figura entre las diez ciudades más competitivas a nivel mundial en cuanto a entorno empresarial, desarrollo del sector financiero, capital humano e infraestructura.

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FUENTE Dubai International Financial Centre (DIFC)