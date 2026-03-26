-El DIFC eleva a Dubái al séptimo puesto en el Índice Global de Centros Financieros, acelerando su camino hacia la ambición de convertirse en uno de los cuatro principales centros financieros del mundo

DUBAI, EAU, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Dubái ha alcanzado su mejor posición histórica en el Índice Global de Centros Financieros (GFCI), situándose en el séptimo lugar a nivel mundial, lo que subraya el ascenso acelerado del Emirato entre los centros financieros más influyentes del mundo y su importancia en el sistema financiero global.

DIFC

Este logro es fundamental para el ambicioso objetivo de Dubái de convertirse en uno de los cuatro principales centros financieros mundiales para 2033, en línea con la Agenda Económica de Dubái (D33), que busca consolidar la posición del emirato como centro global de finanzas, inversión e innovación.

El rendimiento de Dubái representa la mejor clasificación jamás alcanzada por un centro financiero en Oriente Medio, África y Asia Meridional (MEASA), siendo el único centro de la región entre los 20 primeros, lo que subraya su liderazgo regional y competitividad global.

El ecosistema financiero del emirato se sustenta en la continua expansión y el impacto global del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), que sigue afianzando su posición como centro financiero integral.

La clasificación sitúa a Dubái junto a centros financieros como Londres, Nueva York y Singapur. Dubái se mantuvo entre las diez ciudades del mundo líderes en la industria global y se posicionó como el centro financiero número uno con mayor proyección de crecimiento.

SE Essa Kazim, gobernador de DIFC, comentó: "El notable progreso de Dubái en el Índice Global de Centros Financieros es un hito excepcional que pone de relieve la ambiciosa visión del Emirato y su creciente influencia en el escenario financiero internacional. Gracias a la infraestructura de primer nivel del DIFC y a su entorno regulatorio vanguardista, seguimos fortaleciendo la posición de Dubái como el principal centro financiero global de la región, atrayendo a instituciones financieras de primer nivel, innovadores y talento".

En los últimos años, el DIFC ha experimentado un crecimiento sin precedentes, albergando a más de 9.000 empresas activas, incluyendo los bancos, gestoras de activos, fondos de cobertura, aseguradoras y firmas de servicios profesionales más grandes del mundo, con una fuerza laboral de más de 50.000 personas.

Por primera vez, los encuestados del sector clasificaron a Dubái entre los 15 primeros en todos los sectores evaluados, siendo la única ciudad de la región presente en este prestigioso grupo. El sector bancario ocupa el puesto 14, mientras que finanzas, gestión de inversiones y seguros se encuentran entre los 10 primeros, y tecnología financiera (FinTech), gobierno y regulación, servicios profesionales y comercio se ubicaron entre los 5 primeros. Dubái también es reconocida como el único centro financiero de la región entre las diez ciudades más competitivas a nivel mundial en cuanto a entorno empresarial, desarrollo del sector financiero, capital humano e infraestructura.