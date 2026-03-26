Le DIFC permet à Dubaï de se hisser au 7e rang de l'indice des centres financiers mondiaux et de se rapprocher de l'ambition de devenir l'un des quatre centres financiers les plus importants au monde

DUBAI, EAU, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Dubaï a enregistré son meilleur classement dans l'indice des centres financiers mondiaux (GFCI) à la septième place mondiale, soulignant l'accélération de l'ascension de l'émirat parmi les centres financiers les plus influents du monde et son importance dans le système financier mondial.

DIFC

Cette réalisation est essentielle dans l'objectif ambitieux de Dubaï de devenir l'un des quatre premiers centres financiers mondiaux d'ici 2033, conformément à l'agenda économique de Dubaï (D33), qui vise à consolider le statut de l'émirat en tant que centre mondial de la finance, de l'investissement et de l'innovation.

La performance de Dubaï est le meilleur classement jamais atteint par un centre financier du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud (MEASA), car il reste le seul centre de la région à figurer dans le top 20, ce qui souligne son leadership régional et sa compétitivité mondiale.

L'écosystème financier de l'Émirat est ancré dans l'expansion continue et l'impact mondial du Centre financier international de Dubaï (DIFC), qui continue à consolider sa position en tant que centre financier complet.

Le classement place Dubaï aux côtés de centres financiers tels que Londres, New York et Singapour. Dubaï est restée l'une des dix villes du monde à être un leader industriel mondial et s'est classée au premier rang des centres financiers qui devraient prendre de l'importance.

HE Essa Kazim, gouverneur du DIFC, a commenté : « La progression remarquable de Dubaï dans l'indice des centres financiers mondiaux est une étape remarquable qui met en évidence la vision ambitieuse de l'émirat et son influence croissante sur la scène financière internationale. Grâce à l'infrastructure de classe mondiale du DIFC et à un environnement réglementaire tourné vers l'avenir, nous continuons à renforcer la position de Dubaï en tant que principal centre financier mondial de la région, attirant des institutions financières, des innovateurs et des talents de premier plan. »

Ces dernières années, le DIFC a connu une croissance record, accueillant plus de 9 000 entreprises actives, dont les plus grandes banques du monde, des gestionnaires d'actifs, des fonds spéculatifs, des assureurs, des sociétés de services professionnels, et une main-d'œuvre de plus de 50 000 personnes.

Pour la première fois, les acteurs du secteur ont classé Dubaï parmi les 15 premières villes dans l'ensemble des secteurs évalués, et c'est la seule ville de la région à figurer dans ce prestigieux classement. Le secteur bancaire est classé 14e, la finance, la gestion des investissements et l'assurance sont dans le top 10, et la FinTech, le gouvernement et la réglementation, les services professionnels et le trading ont progressé dans le top 5. Dubaï est également reconnue comme le seul centre financier de la région à figurer parmi les dix villes les plus compétitives au monde pour l'environnement des affaires, le développement du secteur financier, le capital humain et les infrastructures.

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