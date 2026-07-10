DJI Uji Drone di Puncak Tertinggi Dunia, Pacu Kemajuan Penghantaran, Pemetaan dan Penyelidikan Iklim di Kawasan Altitud Tinggi Yang Penting

SHENZHEN, China, 10 Julai 2026 /PRNewswire/ -- DJI, peneraju global dalam dron awam dan teknologi kamera kreatif, hari ini mengumumkan kejayaan menyempurnakan tiga misi di Gunung Qomolangma (juga dikenali sebagai Gunung Everest), sekali gus mencatat kemajuan penting dalam penghantaran di altitud tinggi, pemetaan serta penyelidikan atmosfera. Misi tersebut menggunakan DJI FlyCart 100 yang baharu untuk penghantaran dan DJI Matrice 4E yang baharu untuk pemetaan di lereng selatan Nepal. Selain itu, dron penghantaran eVTOL pertama DJI, EV50, menyokong penghantaran jarak jauh di altitud tinggi bagi penyelidikan kimia atmosfera di lereng utara China.

High Altitude Drone Delivery Transports 10,073 kg in Supplies and Waste DJI Matrice 4E was tested in a high-altitude mountaineering environment to obtain high-resolution glacier intelligence DJI's first eVTOL delivery drone EV50

Pencapaian ini dibina berasaskan usaha berdekad lamanya DJI dalam memperluaskan sempadan inovasi dron di gunung tertinggi dunia. Pada tahun 2009, DJI menguji helikopter tanpa pemandu yang dilengkapi sistem kawalan penerbangan XP3.1 yang dibangunkan sendiri di gunung tersebut. Setahun kemudian, sistem kawalan penerbangan DJI Ace One berjaya beroperasi pada altitud melebihi 4,700 meter. Pada 2022, DJI Mavic 3 berjaya tiba di puncak dan merakam rakaman dron pertama di altitud 8,848.86 meter. Seterusnya pada 2024, DJI FlyCart 30 melengkapkan ujian penghantaran dron pertama di dunia dari Base Camp ke Camp 1 di Lereng Selatan gunung itu.

"Pasukan kami kekal komited untuk menjadikan gunung tertinggi dunia lebih selamat dan bersih bagi Sherpa serta pendaki dari seluruh dunia," kata Christina Zhang, jurucakap DJI. "Kejayaan operasi terbaharu ini merupakan satu pencapaian yang membanggakan, dan kami berharap kerjasama berterusan dengan komuniti saintifik akan terus memajukan teknologi dron bagi menyelamatkan nyawa serta menyokong usaha pemuliharaan di seluruh dunia."

Penghantaran Dron Altitud Tinggi Mengangkut 10,073 Kilogram Bekalan dan Sisa

DJI FlyCart 100 ialah dron penghantaran berkapasiti tinggi yang mampu membawa muatan sehingga 100 kilogram pada paras laut untuk jarak yang lebih jauh dengan kecekapan tenaga yang dipertingkatkan. Melalui kerjasama dengan syarikat dron Nepal, Airlift, ujian tersebut menilai prestasi dron di altitud tinggi, termasuk kapasiti muatan, jarak penghantaran, ketepatan kedudukan RTK, kestabilan isyarat serta ketahanan bateri dalam suhu bawah sifar (-15°C hingga 5°C). Muatan yang dihantar merangkumi pelbagai peralatan ekspedisi pendakian seperti tong oksigen, tali, tangga dan kelengkapan lain antara Base Camp dan Camp 1.

Ujian tahun ini menunjukkan bahawa DJI FlyCart 100 mampu membawa sehingga 47 kilogram muatan sambil mencapai altitud ujian melebihi 6,300 meter. Secara keseluruhannya, sebanyak 10,073 kilogram bekalan dan sisa diangkut antara Base Camp dan Camp 1, terdiri daripada 7,215 kilogram bekalan pendakian dan 2,858 kilogram sisa yang dibawa turun dari gunung. Satu penerbangan sehala hanya mengambil masa lapan minit, berbanding perjalanan tradisional oleh Sherpa yang memerlukan enam hingga lapan jam berjalan kaki merentasi kawasan berbahaya Khumbu Icefall untuk membuat penghantaran yang sama.

DJI FlyCart 100 akan terus menyokong matlamat jangka panjang komuniti pendakian Nepal untuk mengangkut kira-kira 5,000 silinder oksigen setiap musim pendakian antara Base Camp dan Camp 1. Dalam penerbangan pulang, dron itu akan membantu membawa turun kira-kira 10,000 kilogram sisa daripada kem-kem yang lebih tinggi yang sebelum ini sukar dibersihkan. Secara purata, setiap pendaki meninggalkan kira-kira 8 kilogram sampah di gunung tersebut. Inisiatif ini selari dengan usaha kemampanan Nepal yang lebih luas, termasuk "Inisiatif Sisa Sifar 2027" oleh Nepal Mountain Association.

Memperkasakan Pemetaan Glasier di Altitud Tinggi demi Keselamatan Pendakian

Sepanjang musim pendakian Musim Bunga 2026, DJI Matrice 4E diuji dalam persekitaran pendakian altitud tinggi untuk memperoleh data glasier beresolusi tinggi. Dron perusahaan kompak dengan pelbagai penderia pintar itu beroperasi dengan cemerlang dalam keadaan ekstrem pada altitud 6,450 meter dan suhu di bawah -20°C. Ia berjaya memetakan lebih 3 kilometer persegi kawasan teras Khumbu Icefall, meliputi Base Camp, kawasan air terjun ais dan kawasan di atas Camp 1, dalam tempoh hanya 3.5 jam, sekali gus mengurangkan masa tinjauan secara ketara. Dron ini menjadi alat penting untuk pemantauan bahaya secara masa nyata, perancangan laluan yang lebih selamat, mempercepat pergerakan di gunung serta meningkatkan sokongan kepada operasi menyelamat.

Laser Range Finder pada dron tersebut digunakan untuk membuat ukuran jarak dan bentuk muka bumi secara tepat dan masa nyata. Penandaan koordinat yang dihasilkan membantu pasukan mengenal pasti dan berkongsi lokasi bahaya dengan tepat. Dalam operasi mencari dan menyelamat, dron itu berfungsi sebagai "sepasang mata kedua" dengan keupayaan mengesan manusia serta mengenal pasti pergerakan di kawasan bersalji secara pintar.

DJI Matrice 4E akan terus memainkan peranan penting dalam meningkatkan keselamatan pendakian dengan menyediakan data yang membolehkan pasukan membuat keputusan yang lebih bijak dan selamat dalam persekitaran ekstrem di puncak tertinggi dunia. "Walaupun pemetaan glasier dan pemantauan satelit telah digunakan di pelbagai bahagian dunia, apa yang kami lakukan di Nepal adalah unik kerana tahap perincian, aplikasi operasi dan tumpuan terhadap keselamatan pendakian secara masa nyata," kata Raj Bikram Maharjan, Ketua Pegawai Eksekutif Airlift Technology. "Setakat pengetahuan kami, ini merupakan pelaksanaan pertama seumpamanya di Nepal dan berkemungkinan antara penggunaan operasi sebenar pertama di dunia pada skala ini dalam persekitaran ekspedisi altitud tinggi."

Menyokong Penyelidikan Saintifik Altitud Tinggi Mengenai Perubahan Iklim

Bagi menyokong komuniti saintifik, DJI menguji dron penghantaran eVTOL pertamanya, DJI EV50, untuk menjalankan pemerhatian terperinci terhadap bahan pencemar atmosfera di troposfera altitud ultra tinggi. Sepanjang 12 hari, peralatan pengukuran ozon milik College of Environmental Sciences and Engineering, Peking University dihantar sebanyak 12 kali dari kem pangkalan pendakian di Qomolangma National Nature Reserve. Dron itu menggunakan corak penerbangan lingkaran menaik dan ulang-alik bagi menghadapi keadaan angin yang kompleks serta cabaran penerbangan yang ekstrem. Penerbangan paling berjaya mencapai altitud maksimum 8,861 meter dengan pendakian berterusan maksimum 3,730 meter. Operasi ini turut menandakan kali pertama penyelidik universiti berkenaan menggunakan dron untuk menjalankan pemerhatian troposfera altitud tinggi bagi penyelidikan atmosfera berkaitan.

Menjadikan Masa Depan Pendakian Lebih Selamat

Selama 20 tahun, DJI menerajui inovasi teknologi dron — daripada mempelopori dron kamera moden hinggalah membangunkan penyelesaian yang kini digunakan dalam sektor pertanian, infrastruktur dan keselamatan awam di seluruh dunia. Pada tahun 2026, DJI membawa teknologinya ke puncak tertinggi dunia bukan untuk mencipta rekod baharu, tetapi untuk melindungi planet ini. DJI kekal komited untuk bekerjasama dengan rakan tempatan, komuniti pendaki gunung dan saintis bagi terus memperluas keupayaan teknologi dron, walaupun dalam persekitaran paling ekstrem, demi menyokong penyelidikan, kemampanan dan keselamatan.

Ketersediaan

DJI FlyCart 100 boleh dibeli melalui pengedar sah DJI Delivery. Ketahui lebih lanjut: https://www.dji.com/flycart-100

DJI Matrice 4 Series pula boleh dibeli melalui pengedar sah DJI Enterprise. Ketahui lebih lanjut: https://enterprise.dji.com/matrice-4-series

Latar Belakang DJI

Sejak 2006, DJI menerajui dunia dalam inovasi dron awam, membolehkan individu menerbangkan dron buat kali pertama, membantu golongan penginovasi merealisasikan imaginasi mereka dan membolehkan golongan profesional mentransformasikan cara mereka bekerja. Hari ini, DJI komited membina dunia yang lebih baik melalui usaha berterusan memajukan inovasi untuk manusia. Dengan pendekatan berorientasikan penyelesaian dan semangat ingin tahu yang tinggi, DJI telah memperluaskan kepakarannya ke dalam bidang tenaga boleh diperbaharui, pertanian, keselamatan awam, ukur tanah dan pemetaan serta pemeriksaan infrastruktur. Dalam setiap aplikasi, produk DJI terus memberikan nilai yang lebih besar kepada kehidupan masyarakat di seluruh dunia.

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Laman Web: www.dji.com

Kedai Dalam Talian: store.dji.com

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SOURCE DJI