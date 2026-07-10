DJI testuje drony na najwyższym szczycie świata, rewolucjonizując kluczowe zastosowania w zakresie transportu wysokogórskiego, mapowania i badań klimatycznych

SHENZHEN, Chiny, 10 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- DJI, światowy lider w dziedzinie cywilnych dronów i innowacyjnych technologii kamer, ogłosił dziś pomyślne zakończenie trzech przełomowych misji realizowanych na Czomolungmie (Mount Everest). Tym samym firma dokonała historycznego kroku naprzód w obszarze wysokogórskiego transportu cargo, mapowania oraz badań atmosferycznych. W misjach przeprowadzonych na południowym stoku góry w Nepalu do transportu wykorzystano drona DJI FlyCart 100 a dla potrzeb mapowania nowy model DJI Matrice 4E. Tymczasem na stoku północnym w Chinach pierwszy produkowany przez DJI dron dostawczy pionowego startu i lądowania EV50 został z powodzeniem wykorzystany do badań nad chemią atmosfery, realizując dalekobieżne dostawy ładunków na ekstremalnych wysokościach.

High Altitude Drone Delivery Transports 10,073 kg in Supplies and Waste DJI Matrice 4E was tested in a high-altitude mountaineering environment to obtain high-resolution glacier intelligence DJI's first eVTOL delivery drone EV50

Te przełomowe osiągnięcia są owocem trwających od dekad dążeń DJI do przekraczania granic innowacji technologicznych na najwyższej górze świata. W 2009 roku firma DJI przetestowała na tej górze bezzałogowy helikopter wyposażony w samodzielnie opracowany system sterowania lotem XP3.1. Rok później system kontroli lotu DJI Ace One został z powodzeniem wykorzystany na wysokości powyżej 4700 m n.p.m. W 2022 roku dron DJI Mavic 3 doleciał na sam szczyt góry i wykonał pierwsze w historii zrealizowane przy pomocy drona nagranie wierzchołka na wysokości 8848,86 m n.p.m. Natomiast w 2024 roku model DJI FlyCart 30 zrealizował pierwsze w historii testowe transporty cargo między Bazą pod Mount Everest a Obozem I na południowym stoku.

„Nasz zespół nieustannie pracuje aby najwyższa góra świata stała się bezpieczniejsza i czystsza zarówno dla Szerpów, jak i dla alpinistów z całego świata" – powiedziała rzeczniczka prasowa DJI Christina Zhang. „Sukces naszych ostatnich operacji jest wielkim powodem do dumy. Głęboko wierzymy, że stale rozwijana współpraca ze środowiskiem naukowym pozwoli na dalsze doskonalenie technologii dronowej, umożliwiając ratowanie ludzkiego życia i wspierając ochronę przyrody na całym świecie".

Wysokogórskie dostawy dronowe: przetransportowano 10 073 kg zaopatrzenia i odpadów

DJI FlyCart 100 jest potężnym dronem transportowym o imponującym udźwigu, zdolnym do przenoszenia ładunków o wadze do 100 kg (na poziomie morza) na długich dystansach, przy zoptymalizowanej wydajności energetycznej. W ramach testów przeprowadzonych we współpracy z lokalną nepalską firmą dronową Airlift badano osiągi drona w warunkach wysokogórskich, w tym udźwig, zasięg transmisji, precyzję pozycjonowania RTK, stabilność sygnału oraz wytrzymałość baterii w temperaturach poniżej zera (od -15°C do 5°C). Ładunki obejmujące różny sprzęt wspinaczkowy, w tym butle z tlenem, liny czy drabinki, transportowano drogą powietrzną między Bazą a Obozem I.

Tegoroczne testy dowiodły, że dron DJI FlyCart 100 potrafi przenieść do 47 kg ładunku osiągając wysokość testową ponad 6300 m n.p.m. Dron przetransportował między Bazą pod Mount Everest a Obozem I ładunki o łącznej masie aż 10 073 kg, w tym 7215 kg sprzętu wspinaczkowego oraz 2858 kg odpadów zabranych z góry. Pojedynczy przelot w jedną stronę trwał zaledwie 8 minut. Tradycyjnie dostarczając taką samą ilość zapasów Szerpowie musieli maszerować od 6 do 8 godzin, przeprawiając się przez śmiertelnie niebezpieczny lodospad Khumbu.

Dron DJI FlyCart 100 będzie w dalszym ciągu aktywnie wspierać nepalską społeczność wspinaczkową w realizacji jej długoterminowego celu, jakim jest transportowanie w każdym sezonie wspinaczkowym około 5000 butli tlenowych między Bazą a Obozem I. Podczas lotów powrotnych dron DJI FlyCart 100 pomoże zabrać z wyższych obozów około 10 000 kg śmieci, których uprzątnięcie było poprzednio niemożliwe. Szacuje się, że każdy himalaista pozostawia na górze średnio około 8 kg odpadów. Te plany wpisują się w szersze wysiłki Nepalu na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym program „Zero Waste Initiative 2027" prowadzony przez Nepal Mountain Association.

Poprawa bezpieczeństwa wspinaczek wysokogórskich: mapowanie lodowców na ekstremalnych wysokościach

Podczas wiosennego sezonu wspinaczkowego 2026 przeprowadzono testy drona DJI Matrice 4E w warunkach wysokogórskich w celu pozyskania wysokiej jakości danych na temat stanu lodowca. Ten kompaktowy dron klasy enterprise, wyposażony w inteligentny system wieloczujnikowy, doskonale poradził sobie w ekstremalnych warunkach panujących na wysokości 6450 m n.p.m. i przy temperaturze spadającej poniżej -20°C. W zaledwie 3,5 godziny zmapował z dokładnością do centymetra ponad 3 km² kluczowego obszaru lodospadu Khumbu (w tym Bazę, sam lodospad oraz teren powyżej Obozu I). Umożliwiło to znaczne skrócenie standardowego czasu prowadzenia takich pomiarów. Tym samym urządzenie to stało się kluczowym narzędziem w zakresie monitorowania zagrożeń w czasie rzeczywistym, planowania bezpieczniejszych tras, przyspieszenia tempa przemieszczania się po górze oraz usprawnienia akcji ratunkowych.

Wbudowany w tego kompaktowego drona dalmierz laserowy umożliwił prowadzenie precyzyjnych pomiarów odległości i ukształtowania terenu w czasie rzeczywistym. Uzyskane w ten sposób współrzędne umożliwiały zespołom dokładne identyfikowanie i zgłaszanie niebezpiecznych miejsc. W przypadku misji poszukiwawczo-ratowniczych dron może pełnić rolę „drugiej pary oczu", wykorzystując zaawansowane systemy do lokalizacji ludzi i wykrywania ruchu na zaśnieżonym obszarze.

Dron DJI Matrice 4E będzie w dalszym ciągu odgrywać kluczową rolę w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa wspinaczek wysokogórskich, dostarczając zespołom wspinaczkowym danych niezbędnych do podejmowania mądrzejszych i bezpieczniejszych decyzji w ekstremalnych warunkach panujących na najwyższej górze świata. „Choć technologie mapowania lodowców i monitoringu satelitarnego są już stosowane w różnych częściach świata, to, co robimy w Nepalu jest wyjątkowe ze względu na poziom szczegółowości, praktyczne zastosowanie operacyjne i skupienie na bezpieczeństwie himalaistów w czasie rzeczywistym" – powiedział Raj Bikram Maharjan, prezes firmy Airlift Technology. „Według naszej wiedzy jest to pierwsze tego typu wdrożenie w Nepalu i być może jedno z pierwszych na całym świecie rzeczywistych zastosowań operacyjnych realizowanych w tej skali w środowisku wypraw wysokogórskich".

Wsparcie dla wysokogórskich badań naukowych nad zmianami klimatu

Z myślą o wspieraniu społeczności naukowej firma DJI przetestowała swojego pierwszego drona transportowego pionowego startu i lądowania – DJI EV50. Celem misji było przeprowadzenie szczegółowych obserwacji zanieczyszczeń atmosferycznych na ekstremalnych wysokościach w wyższych warstwach troposfery. W ciągu 12 dni badań aparaturę do pomiaru poziomu ozonu, dostarczoną przez Wydział Nauk o Środowisku i Inżynierii Uniwersytetu Pekińskiego, aż 12-krotnie transportowano z bazy alpinistycznej w Narodowym Rezerwacie Przyrody Czomolungma. W celu sprostania złożonym prądom powietrznym i trudnym warunkom lotu dron wykonywał manewry takie jak wznoszenie po spirali oraz loty wahadłowe. Najbardziej udany przelot zakończył się osiągnięciem maksymalnej wysokości lotu sięgającej 8861 m n.p.m., z maksymalnym ciągłym wznoszeniem wynoszącym 3730 m. W trakcie tej operacji badacze z Uniwersytetu Pekińskiego po raz pierwszy wykorzystali drony do prowadzenia obserwacji wyższych warstw troposfery na potrzeby badań atmosferycznych.

Cel: bezpieczniejsza przyszłość himalaizmu

DJI już od 20 lat jest globalnym liderem innowacji w technologii dronowej – od pionierskich rozwiązań w zakresie nowoczesnych dronów fotograficznych po rozwój narzędzi wykorzystywanych obecnie w obszarach rolnictwa, infrastruktury i bezpieczeństwa publicznego na całym świecie. W 2026 roku nasza technologia zdobyła najwyższy szczyt Ziemi – nie dla samego rekordu, ale w celu ochrony naszej planety. Firma DJI jest niezmiennie otwarta na współpracę z lokalnymi partnerami, społecznościami wspinaczkowymi oraz naukowcami, aby nieustannie wspierać rozwój potencjału technologii bezzałogowych w najbardziej ekstremalnych środowiskach. Nadrzędnym celem tych wysiłków pozostaje wspieranie badań naukowych, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.

Dostępność

Dron DJI FlyCart 100 jest dostępny w sprzedaży u autoryzowanych dealerów DJI Delivery. Więcej informacji: https://www.dji.com/flycart-100

Drony z serii DJI Matrice 4 są dostępne w sprzedaży u autoryzowanych dealerów DJI Enterprise. Więcej informacji: https://enterprise.dji.com/matrice-4-series

DJI

DJI od 2006 roku pozostaje światowym liderem innowacji w obszarze dronów cywilnych. Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez firmę osoby prywatne mogą po raz pierwszy wzbić się w powietrze, wizjonerzy mogą urzeczywistniać swoje marzenia, a specjaliści mają szansę całkowicie odmienić swoją pracę. Obecnie DJI dąży do budowy lepszego świata poprzez nieustanne wspieranie rozwoju ludzkości. Dzięki nastawieniu na poszukiwanie rozwiązań i autentycznej ciekawości, firma DJI rozszerzyła swoją działalność na obszary takie jak energia odnawialna, rolnictwo, bezpieczeństwo publiczne, geodezja i kartografia oraz inspekcje infrastruktury. W każdym z tych zastosowań produkty firmy DJI dostarczają doświadczeń, które w wyjątkowy sposób poprawiają jakość życia ludzi na całym świecie.

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