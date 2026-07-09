DJI met ses drones à l'épreuve sur le plus haut sommet du monde, faisant progresser les applications essentielles de livraison en haute altitude, de cartographie et de recherche climatique.

SHENZHEN, China, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial des drones civils et de la technologie de caméra créative, a annoncé aujourd'hui l'accomplissement réussi de trois missions sur le mont Qomolangma (également connu sous le nom de mont Everest), faisant progresser des avancées dans la livraison en haute altitude, la cartographie et la recherche atmosphérique. Les missions ont mis en œuvre le nouveau DJI FlyCart 100 pour la livraison et le nouveau DJI Matrice 4E pour la cartographie sur le versant sud au Népal. Et le premier drone de livraison eVTOL DJI EV50 a assuré des livraisons longue distance en haute altitude pour la recherche en chimie atmosphérique sur le versant nord en Chine.

High Altitude Drone Delivery Transports 10,073 kg in Supplies and Waste DJI Matrice 4E was tested in a high-altitude mountaineering environment to obtain high-resolution glacier intelligence DJI's first eVTOL delivery drone EV50

Ces jalons s'inscrivent dans l'effort que DJI mène depuis des décennies pour repousser les limites de l'innovation en matière de drones sur la plus haute montagne du monde. En 2009, DJI a testé sur la montagne un hélicoptère sans pilote équipé de son système de commande de vol XP3,1 développé en interne. Un an plus tard, le système de contrôle de vol DJI Ace One a fonctionné avec succès au–delà de 4 700 m. En 2022, DJI Mavic 3 a atteint le sommet et capturé les premières images aériennes du pic à 8 848,86 m. Puis en 2024, DJI FlyCart 30 a effectué les premiers tests de livraison par drone au monde sur la montagne, depuis le camp de base jusqu'au camp 1 sur le versant sud.

« Notre équipe reste déterminée à rendre la plus haute montagne du monde plus sûre et plus propre pour les Sherpas et les alpinistes du monde entier », a déclaré Christina Zhang, porte-parole de DJI. » « Le succès de nos dernières opérations marque une étape dont nous pouvons être fiers, et nous espérons que notre collaboration continue avec la communauté scientifique fera encore progresser la technologie des drones, sauvera des vies et soutiendra les efforts de préservation à travers le monde. »

Livraison de drones en haute altitude transportant 10 073 kg de fournitures et de déchets

DJI FlyCart 100 est un drone de livraison à grande capacité et à fort tonnage, capable de transporter jusqu'à 100 kg au niveau de la mer sur de plus longues distances tout en offrant une efficacité énergétique améliorée. En partenariat avec l'entreprise locale népalaise de drones Airlift, les tests ont évalué les performances du drone en haute altitude, notamment sa capacité de charge utile, sa portée de transmission, la précision du positionnement RTK, la stabilité du signal et l'endurance de la batterie dans des températures négatives (–15° à 5 °C). La cargaison, qui comprenait divers équipements d'expédition d'alpinisme tels que des réservoirs d'oxygène, des cordes, des échelles et d'autres équipements, a été transportée entre Base Camp et Camp 1.

Les tests de cette année ont démontré la capacité DJI FlyCart 100 à transporter jusqu'à 47 kg tout en atteignant une altitude d'essai de plus de 6 300 m. Au total, 10 073 kg de fournitures et de déchets ont été transportés entre Base Camp et Camp 1, dont 7 215 kg de fournitures d'alpinisme et 2 858 kg de déchets retirés de la montagne. Un seul vol aller a pris seulement huit minutes. Traditionnellement, les Sherpas devaient marcher de six à huit heures à pied et traverser le dangereux Khumbu Icefall pour effectuer la même livraison.

DJI FlyCart 100 continuera à soutenir l'objectif à long terme de la communauté népalaise d'alpinisme, qui vise à transporter environ 5 000 bouteilles d'oxygène chaque saison d'ascension entre Base Camp et Camp 1. Lors des trajets de retour, DJI FlyCart 100 aidera à enlever environ 10 000 kg de déchets des camps les plus élevés, qui ne pouvaient auparavant pas être nettoyés. En moyenne, chaque alpiniste laisse environ 8 kg de déchets sur la montagne. Cela s'inscrit dans les efforts plus larges du Népal en matière de durabilité, y compris la « Zero Waste Initiative 2027 » de la Nepal Mountain Association.

Permettre le déploiement de la cartographie de glaciers en haute altitude pour la sécurité en montagne

Tout au long de la saison d'ascension du printemps 2026, DJI Matrice 4E a été testé dans un environnement d'alpinisme en haute altitude afin d'obtenir des données glaciaires haute résolution. Le drone compact pour entreprises doté de multi-capteurs intelligents a offert des performances remarquables dans les conditions extrêmes de la montagne, à une altitude de 6 450 m et à des températures inférieures à -20° C. Il a cartographié plus de 3 km² de la zone centrale du Khumbu Icefall avec une précision au centimètre, couvrant le camp de base, l'icefall et la zone au-dessus du camp I, en seulement 3,5 heures, réduisant considérablement le temps d'étude habituel. Il est devenu un outil essentiel pour assurer une surveillance des dangers en temps réel, planifier des itinéraires plus sûrs, permettre des déplacements plus rapides sur la montagne et améliorer le soutien aux opérations de sauvetage.

Le télémètre laser du drone compact a été utilisé pour effectuer des mesures de distance et de terrain précises, en temps réel. Ces repères de coordonnées ont ensuite été utilisés pour aider les équipes à identifier et partager avec précision les zones à risque. Pour les opérations de recherche et de sauvetage, le drone peut servir de seconde paire d'yeux, localisant intelligemment les personnes et détectant les mouvements sur le terrain enneigé.

DJI Matrice 4E continuera de jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité en alpinisme, en fournissant aux équipes d'ascension les données dont elles ont besoin pour prendre des décisions plus intelligentes et plus sûres dans l'environnement extrême du plus haut sommet du monde. « Bien que la cartographie des glaciers et la surveillance par satellite soient utilisées dans différentes régions du monde, ce que nous faisons au Népal est unique en raison du niveau de détail, de l'application opérationnelle et de l'accent mis sur la sécurité en temps réel pour l'alpinisme », a déclaré Raj Bikram Maharjan, CEO chez Airlift Technology. « À notre connaissance, il s'agit du premier déploiement de ce type au Népal, et potentiellement de l'une des premières utilisations opérationnelles concrètes au monde à cette échelle dans un environnement d'expédition en haute altitude. »

Contribuer à la recherche scientifique en haute altitude sur le changement climatique

En soutien à la communauté scientifique, DJI a testé son premier drone de livraison eVTOL, DJI EV50, afin de réaliser des observations à l'échelle fine des polluants atmosphériques dans la troposphère d'ultra-haute altitude. Pendant 12 jours, des équipements de mesure de l'ozone de la faculté des sciences de l'environnement et du génie de l'université de Pékin ont été transportés 12 fois depuis le camp de base d'alpinisme dans la réserve naturelle nationale de Qomolangma. Des ascensions en spirale et des trajectoires de vol en va-et-vient ont été réalisées pour naviguer dans des vents complexes et des conditions de vol difficiles. Le vol le plus réussi a atteint une altitude de vol maximale de 8 861 m, avec une montée continue maximale de 3 730 m. Cette opération a également marqué la première fois que les chercheurs de l'université ont utilisé des drones pour réaliser des observations de la troposphère en haute altitude pour des recherches atmosphériques connexes.

Rendre l'avenir de l'alpinisme plus sûr

Depuis 20 ans, DJI a porté l'innovation dans la technologie des drones, de la conception du drone caméra moderne au développement d'outils désormais utilisés dans l'agriculture, les infrastructures et la sécurité publique dans le monde entier. En 2026, nous avons porté notre technologie au sommet le plus élevé, non pas pour un record, mais pour protéger notre planète. DJI reste déterminée à collaborer avec des partenaires locaux, des communautés de montagnards et des scientifiques afin de repousser les limites de ce que la technologie des drones peut accomplir, même dans des environnements aussi extrêmes, au service d'applications qui soutiennent la recherche, la durabilité et la sécurité.

Disponibilité

DJI FlyCart 100 est disponible à l'achat auprès de revendeurs DJI Delivery agréés. En savoir plus : https://www.dji.com/flycart-100

Les DJI Matrice 4 Series sont disponibles à l'achat auprès de revendeurs DJI Enterprise agréés. En savoir plus : https://enterprise.dji.com/matrice-4-series

À propos de DJI

Depuis 2006, DJI a été à la pointe des innovations en matière de drones civils, permettant aux particuliers de prendre leur envol pour la première fois, aux visionnaires de donner vie à leur imagination et aux professionnels de transformer pleinement leur travail. Aujourd'hui, DJI contribue à bâtir un monde meilleur en promouvant continuellement le progrès humain. Animé par un esprit tourné vers les solutions et une curiosité authentique, DJI a étendu ses ambitions à des domaines tels que les énergies renouvelables, l'agriculture, la sécurité publique, la topographie et la cartographie, ainsi que l'inspection d'infrastructures. Dans chaque application, les produits DJI offrent des expériences qui enrichissent la vie des personnes à travers le monde de manière plus profonde que jamais auparavant.

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