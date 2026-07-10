DJI тестирует дроны на самом высоком пике в мире, продвигая критически важные приложения для высотной доставки, картографирования и исследований климата

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 10 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания DJI, мировой лидер в области гражданских беспилотных летательных аппаратов и технологий создания камер, сегодня объявила об успешном завершении трех миссий на горе Джомолунгма (также известной как гора Эверест), способствующих прорывам в высотной доставке, картографировании и атмосферных исследованиях. В миссиях участвовали новый DJI FlyCart 100 для доставки и новый DJI Matrice 4E для картографирования на Южном склоне в Непале. И первый беспилотник доставки eVTOL EV50 от DJI поддерживал дальние, высотные поставки для исследований химии атмосферы на Северном склоне в Китае.

High Altitude Drone Delivery Transports 10,073 kg in Supplies and Waste DJI Matrice 4E was tested in a high-altitude mountaineering environment to obtain high-resolution glacier intelligence DJI's first eVTOL delivery drone EV50

Эти вехи основаны на многолетних усилиях DJI по расширению границ инноваций в области беспилотных летательных аппаратов на самой высокой горе в мире. В 2009 году компания DJI испытала на горе беспилотный вертолет, оснащенный собственной системой управления полетом XP3.1. Год спустя система управления полетом DJI Ace One успешно работала выше 4700 м. В 2022 году DJI Mavic 3 достиг вершины и снял первый кадр с беспилотника пика на высоте 8 848,86 м. Затем в 2024 году DJI FlyCart 30 завершил первые в мире испытания по доставке беспилотниками на горе от Базового лагеря до Лагеря 1 на Южном склоне.

«Наша команда по-прежнему стремится сделать самую высокую гору в мире более безопасной и чистой для шерп и альпинистов во всем мире, — сказала Кристина Чжан (Christina Zhang), пресс-секретарь DJI. — Успех наших последних операций знаменует собой гордую веху, и мы надеемся, что наше постоянное сотрудничество с научным сообществом будет способствовать дальнейшему продвижению технологий беспилотников, спасающих жизни и поддерживающих усилия по сохранению природы по всему миру».

Высотные беспилотные летательные аппараты транспортируют 10 073 кг расходных материалов и отходов

DJI FlyCart 100 — это тяжелый беспилотный летательный аппарат большой грузоподъемности, который может перевозить до 100 кг на уровне моря на большие расстояния, обеспечивая при этом повышенную энергоэффективность. В партнерстве с местной непальской беспилотной компанией Airlift испытания оценили высотные характеристики беспилотника, включая грузоподъемность, дальность передачи, точность позиционирования RTK, стабильность сигнала и выносливость батареи при минусовых температурах (от -15° до 5°C). Полезная нагрузка, которая включала в себя различное снаряжение для скалолазания, такое как кислородные баллоны, канаты, лестницы и другое оборудование, перевозилась между Базовым лагерем и Лагерем 1.

Испытания этого года продемонстрировали способность DJI FlyCart 100 перевозить до 47 кг, достигая при этом испытательной высоты более 6300 м. Всего между Базовым лагерем и Лагерем 1 было перевезено 10 073 кг припасов и отходов, из которых 7215 кг были альпинистскими припасами, а 2858 кг — отходами, вывезенными с горы. Один полет в одну сторону занял всего восемь минут. Традиционно шерпам нужно было пройти от шести до восьми часов пешком и пересечь опасный ледопад Кхумбу, чтобы сделать ту же доставку.

DJI FlyCart 100 продолжит поддерживать долгосрочную цель непальского альпинистского сообщества по транспортировке около 5000 кислородных баллонов каждый сезон восхождения между базовым лагерем и лагерем 1. В обратных поездках DJI FlyCart 100 поможет вывезти около 10 000 кг отходов из более высоких лагерей, которые ранее не могли быть очищены. В среднем каждый альпинист оставляет на горе около 8 кг мусора. Это согласуется с более широкими усилиями Непала в области устойчивого развития, включая инициативу Непальской горной ассоциации «Ноль отходов 2027».

Обеспечение высокогорного картографирования ледников для безопасности альпинизма

В течение сезона восхождений весной 2026 года DJI Matrice 4E тестировался в высокогорной альпинистской среде для получения информации о ледниках с высоким разрешением. Компактный коммерческий беспилотник с интеллектуальными мультисенсорами работал исключительно хорошо в экстремальных условиях горы на высоте 6450 м и при температуре ниже -20°C. Он нанес на карту более 3 км² основной площади ледопада Кхумбу на сантиметровом уровне — охватывая Базовый лагерь, ледопад и выше Лагеря I — всего за 3,5 часа, сократив типичное время съемки. Он стал критически важным инструментом для обеспечения мониторинга опасностей в режиме реального времени, планирования более безопасных маршрутов, обеспечения более быстрого движения в горах и улучшения поддержки спасательных операций.

Лазерный дальномер компактного дрона использовался для точных измерений расстояния и местности в режиме реального времени. Эти координатные отметки, в свою очередь, использовались, чтобы помочь командам точно идентифицировать и делиться местами опасности. Для поисково-спасательных операций дрон может служить второй парой глаз, разумно определяя местонахождение людей и обнаруживая движение по заснеженной местности.

DJI Matrice 4E продолжит играть важную роль в повышении безопасности альпинизма, предоставляя альпинистам данные, необходимые для принятия более разумных и безопасных решений в экстремальных условиях на самой высокой вершине мира. «В то время как картографирование ледников и спутниковый мониторинг используются в разных частях мира, то, что мы делаем в Непале, уникально из-за уровня детализации, оперативного применения и сосредоточения внимания на безопасности в реальном времени для альпинизма, — сказал Радж Бикрам Махарджан (Raj Bikram Maharjan), генеральный директор Airlift Technology. — Насколько нам известно, это первое развертывание такого рода в Непале и, возможно, одно из первых реальных эксплуатационных применений в мире в таком масштабе в условиях высокогорной экспедиции».

Оказание помощи в проведении высотных научных исследований в области изменения климата

В поддержку научного сообщества компания DJI протестировала свой первый беспилотник доставки eVTOL, DJI EV50, для проведения мелкомасштабных наблюдений за атмосферными загрязнителями в сверхвысокой тропосфере. За 12 дней озоноизмерительное оборудование Колледжа наук об окружающей среде и инженерии Пекинского университета 12 раз вывозилось из базового лагеря альпинистов в Национальном природном заповеднике «Джомолунгма». Для навигации по сложным ветрам и суровым условиям полета выполнялись спиральные подъемы и возвратно-поступательные режимы полета. Самый успешный полет достиг максимальной высоты полета 8861 м с максимальным непрерывным набором высоты 3730 м. Эта операция также ознаменовала первый случай, когда исследователи университета использовали беспилотники для проведения наблюдений за высотной тропосферой для соответствующих атмосферных исследований.

Повышение безопасности альпинизма в будущем

В течение 20 лет DJI внедряет инновации в технологии беспилотных летательных аппаратов — от новаторских современных камер-дронов до разработки инструментов, используемых в настоящее время в сельском хозяйстве, инфраструктуре и общественной безопасности по всему миру. В 2026 году мы вывели наши технологии на высочайший пик — не для рекорда, а для защиты нашей планеты. Компания DJI по-прежнему привержена работе с местными партнерами, сообществами альпинистов и учеными, чтобы раздвинуть границы того, что могут сделать беспилотные технологии даже в таких экстремальных условиях, в обслуживании приложений, которые поддерживают исследования, устойчивость и безопасность.

Доступность

DJI FlyCart 100 доступен для покупки у авторизованных дилеров DJI Delivery. Подробнее: https://www.dji.com/flycart-100

Серия DJI Matrice 4 доступна для покупки у авторизованных дилеров DJI Enterprise. Подробнее: https://enterprise.dji.com/matrice-4-series

О DJI

С 2006 года DJI лидирует в мире с гражданскими инновациями в области беспилотных летательных аппаратов, которые позволили людям впервые совершить полет, визионерам превратить свое воображение в реальность, а профессионалам полностью преобразовать свою работу. Сегодня DJI служит построению лучшего мира, постоянно содействуя развитию человека. С ориентированным на решения мышлением и искренним любопытством компания DJI расширила свои амбиции в таких областях, как возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, общественная безопасность, геодезия и картография, а также инспекция инфраструктуры. В каждом применении продукты DJI обеспечивают опыт, который повышает ценность жизни во всем мире более глубокими способами, чем когда-либо прежде.

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