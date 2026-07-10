Spoločnosť DJI testuje drony na najvyššom vrchole sveta, čím zdokonaľuje kritické aplikácie pre doručovanie vo vysokých nadmorských výškach, mapovanie a výskum klímy
News provided byDJI
Jul 10, 2026, 13:22 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 10. júla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť DJI, svetový líder v oblasti civilných dronov a kreatívnych kamerových technológií, dnes oznámila úspešné dokončenie troch misií na vrchole Čomolangma (známom aj ako Mount Everest), čím posúva prelomové objavy v oblasti doručovania vo vysokých nadmorských výškach, mapovania a výskumu atmosféry. Misie zahŕňali nový dron DJI FlyCart 100 na doručovanie a nový dron DJI Matrice 4E na mapovanie na južnom svahu v Nepále. A prvý dron EV50 od spoločnosti DJI z radu eVTOL zabezpečoval doručovanie zásielok na dlhé vzdialenosti a vo vysokých nadmorských výškach pre výskum atmosférickej chémie na severnom svahu v Číne.
Tieto míľniky nadväzujú na desaťročia trvajúce úsilie spoločnosti DJI posúvať hranice inovácií dronov na najvyššej hore sveta. V roku 2009 spoločnosť DJI testovala na horách bezpilotný vrtuľník vybavený vlastným systémom riadenia letu XP3.1. O rok neskôr systém riadenia letu DJI Ace One úspešne fungoval vo výške nad 4 700 m. V roku 2022 dosiahol vrchol dron DJI Mavic 3 a zachytil prvé letecké zábery z dronu z vrcholu vo výške 8 848,86 m. Neskôr v roku 2024 dron DJI FlyCart 30 dokončil prvé testy doručovania dronom na svete zo základného tábora do tábora 1 na južnom svahu hory.
„Náš tím je naďalej odhodlaný zaisťovať, aby bola najvyššia hora sveta bezpečnejšia a čistejšia pre šerpov a horolezcov na celom svete," povedala Christina Zhang, hovorkyňa spoločnosti DJI. „Úspech našich najnovších operácií predstavuje hrdý míľnik a dúfame, že naša prebiehajúca spolupráca s vedeckou komunitou ďalej posunie technológiu dronov – zachraňuje životy a podporuje úsilie o ochranu prírody na celom svete."
Doručovaním dronmi vo vysokej nadmorskej výške sa prepraví 10 073 kg zásob a odpadu
DJI FlyCart 100 je vysokokapacitný dron na prepravu ťažkých nákladov, ktorý dokáže prepraviť až 100 kg na úrovni hladiny mora na dlhšie vzdialenosti a zároveň poskytuje vylepšenú energetickú účinnosť. V spolupráci s miestnou nepálskou spoločnosťou Airlift, ktorá sa zaoberá výrobou dronov, testy hodnotili výkon dronu vo vysokých nadmorských výškach vrátane nosnosti, dosahu prenosu, presnosti určovania polohy pomocou RTK, stability signálu a výdrže batérie pri teplotách pod bodom mrazu (-15 °C až 5 °C). Užitočné zaťaženie, ktoré zahŕňalo rôzne vybavenie pre horolezeckú expedíciu, ako sú kyslíkové fľaše, laná, rebríky a ďalšie vybavenie, bolo prepravované medzi základným táborom a táborom 1.
Tohtoročné testy preukázali schopnosť dronu DJI FlyCart 100 uniesť až 47 kg a zároveň dosiahnuť testovaciu výšku viac ako 6 300 m. Celkovo bolo medzi základným táborom a táborom 1 prepravených 10 073 kg zásob a odpadu – z toho 7 215 kg tvorili horolezecké potreby a 2 858 kg odpad odstránený z hory. Jednosmerný let trval iba osem minút. Šerpovia tradične potrebovali ísť pešo šesť až osem hodín a prekonať nebezpečný ľadovec Khumbu, aby doručili rovnakú dodávku.
Dron DJI FlyCart 100 bude naďalej podporovať dlhodobý cieľ nepálskej horolezeckej komunity, ktorým je preprava približne 5 000 kyslíkových fliaš počas každej lezeckej sezóny medzi základným táborom a táborom 1. Na spiatočných cestách pomôže dron DJI FlyCart 100 odstrániť približne 10 000 kg odpadu z vyššie položených táborov, ktoré sa predtým nedali vyčistiť. V priemere každý horolezec zanechá na hore asi 8 kg odpadu. Toto je v súlade so širším úsilím Nepálu o udržateľnosť vrátane iniciatívy „Zero Waste Initiative 2027" (iniciatíva pre nulový odpad do roku 2027) Nepálskej horolezeckej asociácie (Nepal Mountain Association).
Príležitosť začať s mapovaním ľadovcov vo vysokých nadmorských výškach pre bezpečnosť horolezcov
Počas jarnej lezeckej sezóny 2026 bol dron DJI Matrice 4E testovaný vo vysokohorskom horolezeckom prostredí s cieľom získať informácie o ľadovcoch s vysokým rozlíšením. Kompaktný komerčný dron so systémom inteligentných snímačov si v extrémnych podmienkach hory v nadmorskej výške 6 450 m a teplotách pod -20 °C počínal výnimočne dobre. Zmapoval viac ako 3 km² centrálnej časti ľadopádu Khumbu na centimetrovej úrovni – pokrývajúc základný tábor, ľadopád a oblasť nad táborom I – za necelé 3,5 hodiny, čím skrátil bežný čas potrebný na prieskum. Stal sa kľúčovým nástrojom, ktorý umožní monitorovať nebezpečenstvá v reálnom čase, plánovať bezpečnejšie trasy, zaisťovať rýchlejší pohyb v horách a zlepšovať podporu pri záchranných operáciách.
Laserový diaľkomer kompaktného dronu sa používal na presné meranie vzdialenosti a terénu v reálnom čase. Tieto súradnicové značky sa následne použili na pomoc tímom pri presnej identifikácii a zdieľaní nebezpečných miest. Pri pátracích a záchranných operáciách môže dron slúžiť ako druhý pár očí, inteligentne lokalizovať ľudí a zachytiť pohyb v zasneženom teréne.
Dron DJI Matrice 4E bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní bezpečnosti horolezectva a poskytovať horolezeckým tímom údaje, ktoré potrebujú na prijímanie inteligentnejších a bezpečnejších rozhodnutí v extrémnom prostredí na najvyššom vrchole sveta. „Zatiaľ čo mapovanie ľadovcov a satelitné monitorovanie sa používajú v rôznych častiach sveta, to, čo robíme v Nepále, je jedinečné vďaka úrovni detailov, operačnému využitiu a zameraniu na bezpečnosť horolezectva v reálnom čase," povedal Raj Bikram Maharjan, generálny riaditeľ spoločnosti Airlift Technology. „Pokiaľ vieme, ide o prvé nasadenie svojho druhu v Nepále a potenciálne jedno z prvých reálnych prevádzkových využití na celom svete v tomto rozsahu v prostredí expedícií vo vysokej nadmorskej výške."
Podpora vedeckého výskumu klimatických zmien vo vysokých nadmorských výškach
Na podporu vedeckej komunity spoločnosť DJI otestovala svoj prvý doručovací dron z radu elektrických lietadiel s vertikálnym vzletom a pristátím (eVTOL) s názvom DJI EV50, aby vykonala detailné pozorovania znečisťujúcich látok v najvyšších vrstvách troposféry. Počas 12 dní bolo zariadenie na meranie ozónu z Fakulty environmentálnych vied a inžinierstva Pekinskej univerzity 12-krát prepravované zo základného tábora horolezcov v Národnej prírodnej rezervácii Čomolungma. Na zvládnutie zložitého vetra a drsných letových podmienok sa vykonávali špirálové výstupy a opakované prelety po rovnakej trase. Najúspešnejší let dosiahol maximálnu letovú výšku 8 861 m s maximálnym plynulým stúpaním 3 730 m. Táto operácia tiež znamenala prvý prípad, keď výskumníci univerzity použili drony na vykonávanie pozorovaní troposféry vo vysokých nadmorských výškach pre súvisiaci atmosférický výskum.
Bezpečnejšia budúcnosť horolezectva
Spoločnosť DJI už 20 rokov stojí na čele inovácií v technológii dronov – od priekopníckeho vývoja moderných dronov s kamerou až po vývoj nástrojov, ktoré sa dnes používajú v poľnohospodárstve, infraštruktúre a verejnej bezpečnosti na celom svete. V roku 2026 sme našu technológiu posunuli na najvyššiu úroveň – nie kvôli rekordu, ale aby sme ochránili našu planétu. Spoločnosť DJI je naďalej odhodlaná spolupracovať s miestnymi partnermi, horolezeckými komunitami a vedcami s cieľom posunúť hranice toho, čo dokáže technológia dronov aj v takýchto extrémnych prostrediach, v prospech aplikácií, ktoré podporujú výskum, udržateľnosť a bezpečnosť.
Dostupnosť
Dron DJI FlyCart 100 je možné zakúpiť prostredníctvom autorizovaných predajcov DJI Delivery. Viac informácií: https://www.dji.com/flycart-100
Sériu dronov DJI Matrice 4 je možné zakúpiť prostredníctvom autorizovaných predajcov DJI Enterprise. Viac informácií: https://enterprise.dji.com/matrice-4-series
O spoločnosti DJI
Od roku 2006 je spoločnosť DJI svetovým lídrom v oblasti inovácií civilných dronov, ktoré umožnili jednotlivcom prvýkrát vzlietnuť, vizionárom premeniť svoju fantáziu na skutočnosť a profesionálom úplne transformovať svoju prácu. Dnešným poslaním spoločnosti DJI je budovať lepší svet neustálou podporou ľudského pokroku. S myslením zameraným na riešenia a úprimnou zvedavosťou rozšírila spoločnosť DJI svoje ambície do oblastí ako obnoviteľné zdroje energie, poľnohospodárstvo, verejná bezpečnosť, geodézia a mapovanie a kontrola infraštruktúry. Produkty spoločnosti DJI prinášajú v každej oblasti nasadenia skúsenosti, ktoré dodávajú pridanú hodnotu životom na celom svete hlbším spôsobom ako kedykoľvek predtým.
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