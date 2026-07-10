DJI đưa máy bay không người lái vào thử nghiệm trên đỉnh cao nhất thế giới, thúc đẩy các ứng dụng quan trọng trong vận chuyển, lập bản đồ và nghiên cứu khí hậu ở độ cao lớn

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 10 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- DJI, công ty hàng đầu thế giới về máy bay không người lái (drone) dân dụng và công nghệ camera sáng tạo, hôm nay đã công bố hoàn thành thành công ba sứ mệnh trên Núi Qomolangma (còn được gọi là Núi Everest), thúc đẩy những đột phá trong vận chuyển, lập bản đồ và nghiên cứu khí quyển ở độ cao lớn. Các nhiệm vụ này sử dụng drone DJI FlyCart 100 mới cho hoạt động vận chuyển và drone DJI Matrice 4E mới cho công tác lập bản đồ tại sườn phía Nam của ngọn núi thuộc Nepal. Bên cạnh đó, drone vận chuyển eVTOL đầu tiên của DJI mang tên EV50 đã hỗ trợ các chuyến vận chuyển đường dài ở độ cao lớn phục vụ nghiên cứu hóa học khí quyển tại sườn phía Bắc thuộc Trung Quốc.

High Altitude Drone Delivery Transports 10,073 kg in Supplies and Waste DJI Matrice 4E was tested in a high-altitude mountaineering environment to obtain high-resolution glacier intelligence DJI's first eVTOL delivery drone EV50

Những cột mốc này được xây dựng dựa trên nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của DJI nhằm mở rộng giới hạn đổi mới công nghệ drone trên ngọn núi cao nhất thế giới. Năm 2009, DJI đã thử nghiệm một máy bay trực thăng không người lái được trang bị hệ thống điều khiển bay XP3.1 do hãng tự phát triển tại đây. Một năm sau, hệ thống điều khiển bay DJI Ace One đã vận hành thành công ở độ cao trên 4.700 m. Đến năm 2022, DJI Mavic 3 đã bay tới đỉnh Everest và ghi lại những thước phim đầu tiên bằng drone tại độ cao 8.848,86 m. Tiếp đó, vào năm 2024, DJI FlyCart 30 đã hoàn thành các chuyến thử nghiệm vận chuyển bằng drone đầu tiên trên thế giới trên ngọn núi này từ Base Camp lên Camp 1 tại sườn phía Nam.

"Đội ngũ của chúng tôi luôn nỗ lực để giúp ngọn núi cao nhất thế giới trở nên an toàn và sạch sẽ hơn cho người Sherpa cũng như những nhà leo núi trên toàn thế giới", Christina Zhang, người phát ngôn của DJI cho biết. "Thành công của những hoạt động mới nhất đánh dấu một cột mốc đáng tự hào, và chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác liên tục với cộng đồng khoa học sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của công nghệ drone — cứu sống nhiều người và hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn trên toàn cầu".

Drone vận chuyển ở độ cao lớn chuyển chở 10.073 kg vật tư và chất thải

DJI FlyCart 100 là mẫu drone vận chuyển hạng nặng có tải trọng lớn, có khả năng mang tới 100 kg ở mực nước biển trên những quãng đường dài hơn, trong khi vẫn mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn. Hợp tác với công ty drone địa phương Airlift của Nepal, DJI đã tiến hành các cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng vận hành của drone ở độ cao lớn, bao gồm khả năng mang tải, phạm vi truyền tín hiệu, độ chính xác định vị RTK, độ ổn định của tín hiệu và khả năng duy trì hoạt động của pin trong điều kiện nhiệt độ âm (-15° đến 5° C). Tải trọng vận chuyển bao gồm nhiều loại trang thiết bị thám hiểm leo núi như bình oxy, dây thừng, thang và các thiết bị khác, được vận chuyển giữa Base Camp và Camp 1.

Các cuộc thử nghiệm trong năm nay cho thấy DJI FlyCart 100 có thể mang tới 47 kg khi đạt độ cao thử nghiệm vượt 6.300 m. Tổng cộng, drone đã vận chuyển 10.073 kg vật tư và chất thải giữa Base Camp và Camp 1 – trong đó, 7.215 kg là vật tư phục vụ leo núi và 2.858 kg là chất thải được đưa xuống khỏi ngọn núi. Mỗi chuyến bay một chiều chỉ mất khoảng 8 phút để hoàn thành. Trong khi đó, theo phương thức truyền thống, người Sherpa phải đi bộ từ 6 đến 8 giờ và vượt qua khu vực Thác băng Khumbu đầy nguy hiểm để thực hiện cùng nhiệm vụ vận chuyển.

DJI FlyCart 100 sẽ tiếp tục hỗ trợ mục tiêu dài hạn của cộng đồng leo núi Nepal là vận chuyển khoảng 5.000 bình oxy trong mỗi mùa leo núi giữa Base Camp và Camp 1. Ở chiều bay trở về, DJI FlyCart 100 sẽ hỗ trợ đưa khoảng 10.000 kg rác thải từ các trại ở độ cao lớn hơn, những nơi trước đây không thể dọn dẹp sạch sẽ. Trung bình, mỗi người leo núi để lại khoảng 8 kg rác trên ngọn núi. Hoạt động này phù hợp với các nỗ lực phát triển bền vững rộng hơn của Nepal, trong đó có "Sáng kiến không rác thải 2027" của Hiệp hội Leo núi Nepal.

Hỗ trợ triển khai lập bản đồ sông băng ở độ cao lớn nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động leo núi

Trong suốt mùa leo núi mùa xuân năm 2026, DJI Matrice 4E đã được thử nghiệm trong môi trường leo núi ở độ cao lớn nhằm thu thập thông tin tình hình sông băng độ phân giải cao. Mẫu drone doanh nghiệp nhỏ gọn với đa cảm biến thông minh này đã hoạt động xuất sắc trong điều kiện khắc nghiệt trên núi ở độ cao 6.450 m và nhiệt độ xuống dưới -20° C. Chỉ trong 3,5 giờ, thiết bị đã lập bản đồ hơn 3 km² khu vực trung tâm của Thác băng Khumbu với độ chính xác cấp centimet — bao phủ Base Camp, thác băng và khu vực phía trên Camp I, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian khảo sát so với phương pháp thông thường. Drone đã trở thành công cụ quan trọng giúp giám sát mối nguy hiểm theo thời gian thực, lập kế hoạch tuyến đường an toàn hơn, hỗ trợ di chuyển nhanh hơn trên núi và cải thiện việc hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.

Máy đo khoảng cách bằng Laser (Laser Range Finder) của drone nhỏ gọn được sử dụng để thực hiện các phép đo chính xác theo thời gian thực về khoảng cách và địa hình. Các điểm đánh dấu tọa độ này sau đó được sử dụng để hỗ trợ các nhóm xác định chính xác và chia sẻ các vị trí nguy hiểm. Trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, drone còn có thể đóng vai trò như một "cặp mắt thứ hai", định vị con người một cách thông minh và phát hiện chuyển động trên địa hình phủ đầy tuyết.

DJI Matrice 4E sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao an toàn cho hoạt động leo núi, cung cấp cho các đội leo núi những dữ liệu cần thiết để đưa ra các quyết định chính xác và an toàn hơn trong môi trường khắc nghiệt trên đỉnh núi cao nhất thế giới. "Mặc dù việc lập bản đồ sông băng và giám sát bằng vệ tinh đã được triển khai tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới, nhưng những gì chúng tôi đang thực hiện tại Nepal là hoàn toàn khác biệt nhờ mức độ chi tiết của dữ liệu, tính ứng dụng thực tế và việc tập trung vào an toàn theo thời gian thực cho hoạt động leo núi", Raj Bikram Maharjan, Giám đốc điều hành Airlift Technology cho biết. "Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là lần triển khai đầu tiên thuộc loại hình này tại Nepal, và có thể là một trong những trường hợp đầu tiên trên thế giới đưa công nghệ này vào vận hành thực tế ở quy mô này trong môi trường thám hiểm ở độ cao lớn".

Hỗ trợ nghiên cứu khoa học về biến đổi khí hậu ở độ cao lớn

Nhằm hỗ trợ cộng đồng khoa học, DJI đã thử nghiệm mẫu drone vận chuyển eVTOL đầu tiên của mình, DJI EV50, để thực hiện các quan trắc quy mô chi tiết các chất ô nhiễm khí quyển trong tầng đối lưu ở khu vực cực cao. Trong vòng 12 ngày, thiết bị đo ozone của Trường Cao đẳng Khoa học và Kỹ thuật Môi trường thuộc Đại học Bắc Kinh đã được vận chuyển 12 lần từ trại căn cứ leo núi trong Khu bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Qomolangma. Drone thực hiện các quỹ đạo bay xoắn ốc kết hợp với các hành trình bay qua lại nhằm thích ứng với điều kiện gió phức tạp và môi trường bay khắc nghiệt. Chuyến bay thành công nhất đạt độ cao bay tối đa 8.861 m với độ cao leo liên tục lớn nhất đạt 3.730 m. Hoạt động này cũng đánh dấu lần đầu tiên các nhà nghiên cứu của trường đại học sử dụng drone để tiến hành quan trắc tầng đối lưu ở độ cao lớn phục vụ các nghiên cứu liên quan đến khí quyển.

Hướng tới tương lai an toàn hơn cho hoạt động leo núi

Trong suốt 20 năm qua, DJI đã không ngừng thúc đẩy đổi mới công nghệ drone – từ việc tiên phong trong drone gắn camera hiện đại đến việc phát triển các thiết bị hiện được ứng dụng trong nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và an toàn công cộng trên toàn thế giới. Năm 2026, chúng tôi đã đưa công nghệ của mình lên đỉnh núi cao nhất thế giới – không phải để lập kỷ lục, mà là để bảo vệ hành tinh của chúng ta. DJI vẫn cam kết hợp tác với các đối tác địa phương, cộng đồng leo núi và các nhà khoa học để mở rộng giới hạn về những gì công nghệ drone có thể làm ngay cả trong môi trường khắc nghiệt như vậy, phục vụ các ứng dụng hỗ trợ nghiên cứu, tính bền vững và an toàn.

Thông tin phân phối

DJI FlyCart 100 hiện đã được mở bán thông qua các đại lý ủy quyền của DJI Delivery. Tìm hiểu thêm tại: https://www.dji.com/flycart-100

DJI Matrice 4 Series hiện đã được mở bán thông qua các đại lý ủy quyền của DJI Enterprise. Tìm hiểu thêm tại: https://enterprise.dji.com/matrice-4-series

Giới thiệu về DJI

Từ năm 2006, DJI đã dẫn đầu thế giới với những đổi mới máy bay không người lái dân sự, giúp các cá nhân có thể bay lần đầu tiên, giúp những người có tầm nhìn biến trí tưởng tượng của họ thành hiện thực và giúp các chuyên gia biến đổi hoàn toàn công việc của họ. Ngày nay, DJI phục vụ để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách tiếp tục thúc đẩy sự tiến bộ của con người. Với tư duy định hướng giải pháp và sự tò mò thực sự, DJI đã mở rộng tham vọng của mình sang các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, an toàn công cộng, khảo sát và lập bản đồ và kiểm tra cơ sở hạ tầng. Trong mọi ứng dụng, các sản phẩm của DJI mang đến những trải nghiệm làm tăng giá trị cho cuộc sống trên toàn thế giới theo những cách sâu sắc hơn bao giờ hết.

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SOURCE DJI