DORITOS LOADED LANÇA COMERCIAL DE ALTA ADRENALINA ESTRELADO PELO CHEF GORDON RAMSAY E PELO PILOTO DE F1 DA MERCEDES-AMG PETRONAS, GEORGE RUSSELL

Um novo comercial do Doritos Loaded combina criatividade culinária com as emoções das corridas de Fórmula 1® em uma manobra fictícia espetacular

O Doritos Loaded lança um novo comercial global estrelado pelo chef Gordon Ramsay e pelo piloto da

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, George Russell.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, George Russell. A campanha se baseia na parceria oficial do Doritos com a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team e a Fórmula 1®.

Como anunciado anteriormente, o Chef Ramsay criará oito receitas do Doritos Loaded, incluindo os Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos que são apresentados no comercial.

NOVA YORK, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Hoje, o Doritos Loaded lançou seu novo comercial repleto de estrelas com o renomado chef Gordon Ramsay e o piloto da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team George Russell. O comercial reúne dois titãs de suas respectivas indústrias de alta adrenalina em uma divertida fusão de velocidade, habilidade e sabor.

Por dentro do novo comercial do Doritos Loaded

Doritos Loaded unveils its star-studded new commercial featuring renowned Chef Gordon Ramsay and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team driver George Russell. Speed Speed Doritos Loaded unveils its star-studded new commercial featuring renowned Chef Gordon Ramsay and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team driver George Russell.

O comercial abre dentro de um food truck Doritos Loaded, onde o Chef Gordon Ramsay está preparando seus Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos, quando seu misterioso motorista acelera inesperadamente, enviando deliciosos ingredientes frescos voando pelo ar. Apesar do caos, o chef Gordon Ramsay continua focado em "fazer o Doritos Loaded perfeito", enquanto batatas fritas, coberturas e molhos giram em torno do veículo em movimento enquanto ele se move habilmente pelas ruas.

Em uma reviravolta surpreendente no final, quando o caminhão estaciona, os espectadores descobrem que o piloto misterioso ao volante não é outro senão George Russell, o piloto da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.

A inauguração do comercial marca uma aceleração da parceria do Doritos Loaded com o chef Gordon Ramsay (anunciada no início deste mês) e da parceria oficial do Doritos com a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team e a Fórmula 1®.

A parceria de Gordon Ramsay com o Doritos Loaded

Como parte da colaboração Doritos Loaded, o chef Ramsay criará oito receitas exclusivas para mostrar a versatilidade da refeição. Essas receitas demonstram como a adição de ingredientes domésticos frescos o Doritos crocantes e saborosos cria a melhor refeição para desfrutar durante momentos culturais de alta energia - seja na pista ou assistindo em casa. A primeira receita criada por Gordon Ramsay é Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos, que aparece no comercial e é feita criando e usando seu molho característico Hellfire.

As oito receitas Doritos Loaded criadas por Gordon Ramsay serão lançadas para operadores de restaurantes e hospitalidade nos principais mercados globais.

A parceria também se estenderá ao relacionamento da Doritos com a Fórmula 1®, criando experiências Doritos Loaded de alta energia para os fãs durante toda a temporada de corrida. Isso inclui duas receitas personalizadas de Doritos Loaded, feitas exclusivamente para food trucks de fãs da Fórmula 1®.

Anshul Khanna, vice-presidente de marketing da PepsiCo Food Ventures, disse: "O Doritos Loaded é uma das nossas propostas de refeição de crescimento mais rápido que reúne Doritos crocantes cobertos com ótimas proteínas, vegetais, temperos frescos e molhos saborosos. E sentimos que essa plataforma culinária ousada merece um palco ousado. Ao combinar a intensidade da Fórmula 1® com a criatividade culinária de um dos chefs mais renomados do mundo, criamos um comercial para o Doritos Loaded repleto de emoção, surpresas e, por fim, um ótimo sabor Doritos Loaded. O mais empolgante é que essa colaboração vai além do comercial. Os fãs da Fórmula 1® - seja em casa ou na pista - agora podem desfrutar de receitas de Doritos Loaded criadas pelo próprio Chef Gordon Ramsay, o que significa que todos podem saborear a emoção."

Onde encontrar Doritos Loaded

O Doritos Loaded pode ser desfrutado através de food trucks, aplicativos de entrega e restaurantes parceiros. Em áreas selecionadas de Madri, Barcelona e Londres, o Doritos Loaded já está disponível para pedidos por meio de vários aplicativos de entrega de refeições e operadores de restaurantes. O Doritos Loaded estará disponível em outras cidades nos próximos meses, na Holanda, França, Alemanha e muito mais.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são consumidos mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios no mundo todo. A PepsiCo gerou quase US$ 94 bilhões em receita líquida em 2025, motivada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos convenientes que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas deliciosos, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas no varejo.

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Video - https://www.youtube.com/watch?v=C9vGB33SEF4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2997398/Doritos_Loaded_Gordon_Ramsay.jpg

FONTE PepsiCo