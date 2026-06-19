DORITOS LOADED PRESENTA UN COMERCIAL DE ALTO OCTANAJE PROTAGONIZADO POR EL CHEF GORDON RAMSAY Y EL PILOTO DE MERCEDES-AMG PETRONAS F1 GEORGE RUSSELL

Un nuevo comercial de Doritos Loaded combina la creatividad culinaria con las emociones de las carreras de Fórmula 1® en un espectacular truco de ficción

Doritos Loaded lanza un nuevo comercial mundial protagonizado por el chef Gordon Ramsay y el piloto del equipo

Mercedes-AMG PETRONAS F1, George Russell.

Mercedes-AMG PETRONAS F1, George Russell. La campaña se basa en la asociación oficial de Doritos con el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 y la Fórmula 1®.

Como se anunció anteriormente, el chef Ramsay creará ocho recetas de Doritos Loaded, incluidos los Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos que se presentan en el comercial.

NUEVA YORK, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Doritos Loaded presentó su nuevo comercial lleno de estrellas con el renombrado chef Gordon Ramsay y el piloto del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, George Russell. El comercial reúne a dos titanes de sus respectivas industrias de alto octanaje en una entretenida fusión de velocidad, habilidad y sabor.

Dentro del nuevo comercial de Doritos Loaded

Doritos Loaded unveils its star-studded new commercial featuring renowned Chef Gordon Ramsay and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team driver George Russell. Speed Speed Doritos Loaded unveils its star-studded new commercial featuring renowned Chef Gordon Ramsay and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team driver George Russell.

El comercial comienza dentro de un camión de comida Doritos Loaded, en el que el chef Gordon Ramsay está preparando sus Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos y, de repente, su misterioso conductor acelera inesperadamente, lo que hace que los deliciosos ingredientes frescos vuelen por el aire. A pesar del caos, el chef Gordon Ramsay sigue centrado en "hacer los Doritos Loaded perfectos" mientras las papas fritas, los ingredientes y las salsas se arremolinan alrededor del vehículo en movimiento que serpentea por las calles.

En un giro sorprendente al final, el camión se detiene, y los espectadores descubren que el misterioso conductor al volante no es otro que George Russell, el piloto del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1.

La presentación del comercial marca una aceleración tanto de la asociación de Doritos Loaded con el chef Gordon Ramsay (anunciada a principios de este mes) como de la asociación oficial de Doritos con el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 y la Fórmula 1®.

La asociación de Gordon Ramsay con Doritos Loaded

Como parte de la colaboración con Doritos Loaded, el chef Ramsay creará ocho recetas exclusivas para mostrar la versatilidad de la comida. Estas recetas demuestran cómo al agregar ingredientes domésticos frescos a Doritos crujientes y sabrosos se crea una excelente comida que se puede disfrutar durante momentos culturales de alta energía, ya sea viéndolos en la pista o desde casa. La primera receta creada por Gordon Ramsay es Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos, que aparece en el comercial y la hace con su salsa Hellfire.

Las ocho recetas de Doritos Loaded creadas por Gordon Ramsay se lanzarán a los operadores de restaurantes y hostelería en mercados globales clave.

La asociación también se extenderá a la relación de Doritos con la Fórmula 1® para crear experiencias de alta energía para los fanáticos de Doritos Loaded durante toda la temporada de carreras. Esto incluye dos recetas Doritos Loaded a medida hechas exclusivamente para camiones de comida de la zona de fanáticos de la Fórmula 1®.

Anshul Khanna, vicepresidente de Marketing de PepsiCo Food Ventures, comentó: "Doritos Loaded es una de nuestras propuestas de comidas de más rápido crecimiento que reúne Doritos crujientes cubiertos con excelentes proteínas, verduras, condimentos frescos y salsas sabrosas. Y sentimos que esta audaz plataforma culinaria merece un escenario audaz. Al combinar la intensidad de la Fórmula 1® con la creatividad culinaria de uno de los chefs más reconocidos del mundo, hemos creado un comercial para Doritos Loaded que está lleno de emoción, sorpresas y, en última instancia, el gran sabor de Doritos Loaded. Lo más emocionante es que esta colaboración va más allá del comercial. Los fanáticos de la Fórmula 1®, ya sea en casa o en la pista, ahora pueden disfrutar de las recetas Doritos Loaded creadas por el propio chef Gordon Ramsay, lo que significa que todos pueden probar la emoción".

Dónde encontrar Doritos Loaded

Puede disfrutar Doritos Loaded en camiones de comida, aplicaciones de entrega a domicilio y restaurantes asociados. En áreas seleccionadas de Madrid, Barcelona y Londres, Doritos Loaded ya está disponible para pedidos a través de varias aplicaciones de entrega de alimentos y operadores de restaurantes. Doritos Loaded estará disponible en ciudades adicionales durante los próximos meses, en los Países Bajos, Francia, Alemania y otros.

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Video - https://www.youtube.com/watch?v=C9vGB33SEF4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2997398/Doritos_Loaded_Gordon_Ramsay.jpg

FUENTE PepsiCo