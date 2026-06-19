도리토스 로디드, 셰프 고든 램지와 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 드라이버 조지 러셀 주연의 역동적인 광고 공개

도리토스 로디드의 새 광고, 요리의 창의성과 포뮬러 1® 레이싱의 스릴을 화려한 가상의 스턴트로 결합

도리토스 로디드(Doritos Loaded)가 셰프 고든 램지(Gordon Ramsay)와 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀(Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) 드라이버 조지 러셀(George Russell)이 주연을 맡은 새로운 글로벌 광고를 출시한다.

이번 캠페인은 도리토스의 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 및 포뮬러 1®(Formula 1®)과의 공식 파트너십을 기반으로 한다.

앞서 발표된 바와 같이 램지 셰프는 광고에 등장하는 도리토스 로디드 헬파이어 치킨 나초(Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos)를 포함해 8가지 도리토스 로디드 레시피를 개발할 예정이다.

뉴욕, 2026년 6월 19일 /PRNewswire/-- 6월 19일, 도리토스 로디드가 저명한 셰프 고든 램지와 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 드라이버 조지 러셀이 출연하는 화려한 새 광고를 공개했다. 이 광고는 각자의 역동적인 업계를 대표하는 두 거장을 한자리에 모아 속도, 기술, 맛이 어우러진 유쾌한 만남을 선사한다.

새로운 도리토스 로디드 광고 속으로

Doritos Loaded unveils its star-studded new commercial featuring renowned Chef Gordon Ramsay and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team driver George Russell. (PRNewsfoto/PepsiCo) Doritos Loaded unveils its star-studded new commercial featuring renowned Chef Gordon Ramsay and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team driver George Russell. Speed Speed

광고는 도리토스 로디드 푸드 트럭 안에서 고든 램지 셰프가 도리토스 로디드 헬파이어 치킨 나초를 준비하는 장면으로 시작되는데, 정체불명의 운전자가 갑자기 속도를 높이면서 신선한 재료들이 공중으로 날아오른다. 혼란 속에서도 고든 램지 셰프는 트럭이 거리를 능숙하게 누비며 칩, 토핑, 소스가 차 안을 소용돌이치는 동안 '완벽한 도리토스 로디드 만들기'에 집중한다.

마지막에는 놀라운 반전이 펼쳐지는데, 트럭이 멈추자 핸들 뒤에 앉아 있던 의문의 운전자가 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 드라이버 조지 러셀임이 밝혀진다.

이번 광고 공개는 이달 초 발표된 도리토스 로디드와 고든 램지 셰프의 파트너십, 그리고 도리토스의 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 및 포뮬러 1®과의 공식 파트너십을 한층 가속하는 계기가 된다.

도리토스 로디드와 고든 램지의 파트너십

도리토스 로디드 협업의 일환으로 램지 셰프는 이 메뉴의 다양한 활용 가능성을 선보이는 8가지 시그니처 레시피를 개발할 예정이다. 이 레시피들은 바삭하고 풍미 넘치는 도리토스에 신선한 가정용 재료를 더해, 경기장 주변과 집 모두에서 에너지 넘치는 문화적 순간을 즐기기에 최적의 식사를 만드는 방법을 보여준다. 고든 램지가 처음 선보이는 레시피는 광고에 등장하는 도리토스 로디드 헬파이어 치킨 나초로, 이는 그의 시그니처 헬파이어 소스를 활용해 만든다.

고든 램지가 개발한 8가지 도리토스 로디드 레시피는 주요 글로벌 시장의 레스토랑 및 외식 업체에 순차적으로 제공될 예정이다.

이번 파트너십은 도리토스의 포뮬러 1®과의 관계로도 확장되어 레이스 시즌 내내 팬들을 위한 에너지 넘치는 도리토스 로디드 경험을 선사할 예정이다. 여기에는 포뮬러 1® 팬 존 푸드 트럭을 위해 독점 제작된 두 가지 맞춤형 도리토스 로디드 레시피도 포함된다.

펩시코 푸드 벤처스(PepsiCo Food Ventures)의 안슐 칸나(Anshul Khanna) 마케팅 부사장은 다음과 같이 말했다. "도리토스 로디드는 바삭한 도리토스 위에 훌륭한 단백질, 채소, 신선한 시즈닝, 풍미 넘치는 소스를 얹어 즐기는 우리의 가장 빠르게 성장하는 식사 메뉴 중 하나이다. 우리는 이 대담한 요리 플랫폼에는 대담한 무대가 필요하다고 생각했다. 포뮬러 1®의 강렬함과 세계에서 가장 유명한 셰프 중 한 명의 요리적 창의성을 결합함으로써 흥분, 놀라움, 그리고 궁극적으로 맛있는 도리토스 로디드로 가득 찬 광고를 만들어냈다. 가장 흥미로운 점은 이번 협업이 광고를 넘어선다는 것이다. 포뮬러 1® 팬들은 집과 경기장 주변 모두에서 고든 램지 셰프가 직접 만든 도리토스 로디드 레시피를 즐길 수 있어, 모두가 그 스릴을 맛볼 수 있다."

도리토스 로디드를 만날 수 있는 곳

도리토스 로디드는 푸드 트럭, 배달 앱, 레스토랑 파트너를 통해 즐길 수 있다. 마드리드, 바르셀로나, 런던의 일부 지역에서는 이미 다양한 음식 배달 앱과 레스토랑 업체를 통해 주문할 수 있다. 도리토스 로디드는 향후 몇 달 내에 네덜란드, 프랑스, 독일 등 추가 도시에서도 이용 가능해질 예정이다.

펩시코 소개

펩시코 제품은 전 세계 200개국 이상에서 매일 10억 회 이상 소비자들에게 즐겨진다. 펩시코는 레이즈(Lay's), 도리토스, 치토스(Cheetos), 게토레이(Gatorade), 펩시콜라(Pepsi-Cola), 마운틴듀(Mountain Dew), 퀘이커(Quaker), 소다스트림(SodaStream)을 포함한 음료 및 간편 식품 포트폴리오를 기반으로 2025년 약 미화 940억 달러의 순매출을 달성했다. 펩시코의 제품 포트폴리오에는 추정 연간 소매 매출이 각각 10억 달러 이상인 수많은 상징적인 브랜드를 포함한 다양한 식음료가 포함돼 있다.

펩시코를 이끄는 것은 pep+(PepsiCo Positive)로 승리하며 음료 및 간편 식품 분야의 글로벌 리더가 되겠다는 비전이다. pep+는 지속 가능성을 사업 전략의 중심에 두고 성장을 이끌며 펩시코와 사업을 영위하는 지역 사회를 위해 더 강하고 회복력 있는 미래를 구축하는 것을 목표로 하는 전략적 엔드투엔드 전환이다. 자세한 내용은 www.pepsico.com을 방문하거나 X(트위터), 인스타그램, 페이스북, 링크드인 @PepsiCo를 팔로우하여 확인할 수 있다.

영상 - https://mma.prnewswire.com/media/2997398/Doritos_Loaded_Gordon_Ramsay.jpg

동영상 - https://www.youtube.com/watch?v=C9vGB33SEF4

SOURCE PepsiCo