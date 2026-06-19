Doritos Loaded estrena un anuncio protagonizado por el chef Gordon Ramsay y George Russell

- Doritos Loaded estrena un anuncio lleno de adrenalina protagonizado por el chef Gordon Ramsay y el piloto de Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1, George Russell

Un nuevo anuncio de Doritos Loaded combina la creatividad culinaria con la emoción de la Fórmula 1® en una espectacular escena de acción ficticia.

Doritos Loaded lanza un nuevo anuncio global protagonizado por el chef Gordon Ramsay y el piloto del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1, George Russell.

La campaña se basa en la alianza oficial de Doritos con el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 y la Fórmula 1®.

Como se anunció previamente, el chef Ramsay creará ocho recetas de Doritos Loaded, incluyendo los Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos que aparecen en el anuncio.

NUEVA YORK, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Doritos Loaded ha presentado su nuevo y estelar anuncio protagonizado por el reconocido chef Gordon Ramsay y el piloto del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1, George Russell. El anuncio reúne a dos titanes de sus respectivas industrias de alta velocidad en una entretenida fusión de velocidad, habilidad y sabor.

Dentro del nuevo anuncio de Doritos Loaded

Doritos Loaded unveils its star-studded new commercial featuring renowned Chef Gordon Ramsay and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team driver George Russell. Speed Speed Doritos Loaded unveils its star-studded new commercial featuring renowned Chef Gordon Ramsay and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team driver George Russell.

El anuncio comienza dentro de un camión de comida Doritos Loaded, donde el chef Gordon Ramsay prepara sus Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos, cuando su misterioso conductor acelera inesperadamente, haciendo volar por los aires deliciosos ingredientes frescos. A pesar del caos, el chef Gordon Ramsay se mantiene concentrado en "preparar el Doritos Loaded perfecto" mientras los chips, los aderezos y las salsas giran alrededor del vehículo en movimiento mientras este se abre paso con destreza por las calles.

En un giro sorprendente al final, cuando el camión se detiene, los espectadores descubren que el misterioso conductor al volante no es otro que George Russell, piloto del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1.

El lanzamiento del anuncio marca una aceleración tanto de la asociación de Doritos Loaded con el chef Gordon Ramsay (anunciada a principios de este mes) como de la asociación oficial de Doritos con el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 y la Fórmula 1®.

Asociación de Gordon Ramsay con Doritos Loaded

Como parte de la colaboración Doritos Loaded, el chef Ramsay creará ocho recetas exclusivas para mostrar la versatilidad de este plato. Estas recetas demuestran cómo la combinación de ingredientes frescos y caseros con los crujientes y sabrosos Doritos crea la comida perfecta para disfrutar en momentos culturales llenos de energía, ya sea en el circuito o viéndolo desde casa. La primera receta creada por Gordon Ramsay son los Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos, que aparecen en el anuncio y se elaboran con su salsa Hellfire característica.

Las ocho recetas Doritos Loaded creadas por Gordon Ramsay se distribuirán a restaurantes y establecimientos de hostelería en mercados globales clave.

La colaboración también se extenderá a la relación de Doritos con la Fórmula 1®, creando experiencias Doritos Loaded llenas de energía para los aficionados durante toda la temporada de carreras. Esto incluye dos recetas Doritos Loaded exclusivas para los food trucks de la zona de aficionados de la Fórmula 1®.

Anshul Khanna, vicepresidente de marketing de PepsiCo Food Ventures, declaró: "Doritos Loaded es una de nuestras propuestas de comida de mayor crecimiento, que combina los crujientes Doritos con una excelente fuente de proteínas, verduras, condimentos frescos y salsas llenas de sabor. Creemos que esta audaz propuesta culinaria merece un escenario a la altura. Al combinar la intensidad de la Fórmula 1® con la creatividad culinaria de uno de los chefs más reconocidos del mundo, hemos creado un anuncio para Doritos Loaded repleto de emoción, sorpresas y, en definitiva, un delicioso Doritos Loaded. Lo más emocionante es que esta colaboración va más allá del anuncio. Los aficionados a la Fórmula 1®, ya sea en casa o en el circuito, ahora pueden disfrutar de las recetas de Doritos Loaded creadas por el mismísimo chef Gordon Ramsay, para que todos puedan saborear la emoción".

Dónde encontrar Doritos Loaded

Doritos Loaded se puede disfrutar a través de food trucks, aplicaciones de reparto y restaurantes asociados. En algunas zonas de Madrid, Barcelona y Londres, ya se puede pedir a través de diversas aplicaciones de reparto y restaurantes. En los próximos meses, Doritos Loaded estará disponible en otras ciudades de Países Bajos, Francia, Alemania y más.

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son consumidos por más de mil millones de personas al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. En 2025, PepsiCo generó casi 94 mil millones de dólares en ingresos netos, gracias a una cartera complementaria de bebidas y alimentos que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo abarca una amplia gama de alimentos y bebidas, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

La visión que guía a PepsiCo es ser el líder mundial en bebidas y alimentos prácticos, triunfando con pep+ (PepsiCo Positive). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que sitúa la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia empresarial, buscando impulsar el crecimiento y construir un futuro más sólido y resiliente para PepsiCo y las comunidades donde operamos. Para más información, visite www.pepsico.com, y siga X (Twitter), Instagram, Facebook, y LinkedIn @PepsiCo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997398/Doritos_Loaded_Gordon_Ramsay.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=C9vGB33SEF4