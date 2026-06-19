DORITOS LOADED DÉVOILE UNE PUBLICITÉ EXPLOSIVE METTANT EN SCÈNE LE CHEF GORDON RAMSAY ET LE PILOTE DE F1 DE L'ÉCURIE MERCEDES-AMG PETRONAS, GEORGE RUSSELL

Une nouvelle publicité pour les Doritos Loaded allie la créativité culinaire aux sensations fortes de la Formule 1® dans une cascade fictive spectaculaire

Doritos Loaded lance une nouvelle publicité mondiale mettant en scène le chef Gordon Ramsay et le

pilote de F1 George Russell, de l'écurie Mercedes-AMG PETRONAS.

pilote de F1 George Russell, de l'écurie Mercedes-AMG PETRONAS. Cette campagne s'inscrit dans le partenariat officiel entre Doritos, l'écurie Mercedes-AMG PETRONAS et la Formule 1®.

Comme cela a déjà été annoncé, le chef Gordon Ramsay va créer huit recettes de Doritos Loaded, dont les « Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos » présentés dans la publicité.

NEW YORK, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- Doritos Loaded a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle publicité portée par les stars que sont le chef réputé Gordon Ramsay et George Russell, pilote de l'écurie de F1 Mercedes-AMG PETRONAS. Cette publicité réunit deux géants de leurs secteurs respectifs, tous deux caractérisés par leur dynamisme, dans un mélange divertissant alliant passion de la vitesse, savoir-faire et saveurs.

Dans les coulisses de la nouvelle publicité pour les Doritos Loaded

Doritos Loaded unveils its star-studded new commercial featuring renowned Chef Gordon Ramsay and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team driver George Russell. Speed Speed Doritos Loaded unveils its star-studded new commercial featuring renowned Chef Gordon Ramsay and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team driver George Russell.

La publicité commence à l'intérieur d'un camion de restauration « Doritos Loaded », où le chef Gordon Ramsay est en train de préparer ses « Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos », lorsque le mystérieux conducteur accélère brusquement, projetant en l'air les délicieux ingrédients frais. Malgré le chaos, le chef Gordon Ramsay reste concentré sur la « préparation des Doritos Loaded parfaits », tandis que chips, garnitures et sauces tourbillonnent autour du véhicule qui slalome avec brio dans les rues.

Dans un rebondissement surprenant à la fin, lorsque le camion s'arrête, les téléspectateurs découvrent que le mystérieux conducteur au volant n'est autre que George Russell, le pilote de l'écurie de F1 Mercedes-AMG PETRONAS.

Le lancement de ce spot publicitaire marque une intensification tant du partenariat entre Doritos Loaded et le chef Gordon Ramsay (comme annoncé au début du mois) que du partenariat officiel entre Doritos, l'écurie Mercedes-AMG PETRONAS et la Formule 1®.

Partenariat entre Gordon Ramsay et Doritos Loaded

Dans le cadre de la collaboration avec Doritos Loaded, le chef Gordon Ramsay va créer huit recettes originales afin de mettre en avant la polyvalence de ce produit. Ces recettes montrent qu'il suffit d'ajouter des ingrédients frais de tous les jours à des Doritos croustillants et savoureux pour créer le repas revigorant idéal, à déguster au bord de la piste de F1 ou chez soi. La première recette créée par Gordon Ramsay est celle des « Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos », présentée dans la publicité et élaborée à partir de sa sauce signature « Hellfire ».

Les huit recettes de Doritos Loaded créées par Gordon Ramsay seront proposées aux professionnels de l'hôtellerie-restauration sur les principaux marchés mondiaux.

Ce partenariat s'étendra également à la collaboration entre Doritos et la Formule 1®, afin d'offrir aux passionnés des expériences « Doritos Loaded » pleines d'énergie tout au long de la saison de course. Deux recettes de Doritos Loaded créées sur mesure sont ainsi exclusivement destinées aux camions de restauration de la zone réservée aux spectateurs de Formule 1®.

Anshul Khanna, vice-président du marketing chez PepsiCo Food Ventures, a déclaré : « Les Doritos Loaded, qui associent des Doritos croustillants garnis de protéines de qualité et de légumes à des assaisonnements frais et à des sauces savoureuses, comptent parmi nos offres de repas qui connaissent la plus forte croissance. Et nous avons estimé que cette audacieuse expérience culinaire méritait une vitrine à la hauteur de ses ambitions. En alliant l'intensité de la Formule 1® à la créativité culinaire de l'un des chefs les plus renommés au monde, nous avons créé pour les Doritos Loaded une publicité qui regorge de sensations fortes et de surprises, pour finalement faire ressortir le goût unique des Doritos Loaded. Et ce qui est le plus passionnant, c'est que cette collaboration va bien au-delà d'une simple publicité. Chez eux ou au bord de la piste, les amateurs de Formule 1® peuvent désormais savourer les nouvelles recettes de Doritos Loaded, imaginées par le chef Gordon Ramsay en personne pour que chacun puisse goûter à cette expérience palpitante. »

Où trouver les Doritos Loaded ?

Les Doritos Loaded sont disponibles dans les camions de restauration, dans les restaurants partenaires et auprès des applications de livraison. Dans certains quartiers de Madrid, Barcelone et Londres, les Doritos Loaded peuvent d'ores et déjà être commandés via diverses applications de livraison de repas et auprès de certains restaurateurs. Les Doritos Loaded seront disponibles dans d'autres villes au cours des prochains mois, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et dans d'autres pays.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. PepsiCo a généré près de 94 milliards de dollars de recettes nettes en 2025, grâce à une gamme complémentaire de boissons et d'aliments pratiques comprenant les marques Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. Proposant une large gamme de boissons et d'aliments agréables et conviviaux, le portefeuille de produits de PepsiCo se compose de nombreuses marques emblématiques, dont les ventes au détail annuelles sont estimées pour chacune à plus d'un milliard de dollars.

L'ambition de PepsiCo est d'être le leader mondial des boissons et des aliments pratiques grâce à pep+ (PepsiCo Positive), notre transformation stratégique de bout en bout, qui place la durabilité au centre de notre stratégie d'entreprise en cherchant à stimuler la croissance et à construire un avenir plus fort et plus résilient pour PepsiCo et nos marchés. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.pepsico.com ou suivez-nous sur X (Twitter), Instagram, Facebook ou LinkedIn @PepsiCo.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=C9vGB33SEF4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2997398/Doritos_Loaded_Gordon_Ramsay.jpg