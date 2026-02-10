DXC conclui a implantação rápida da Amazon em toda a empresa e lança nova prática para ajudar a acelerar a adoção de IA

A DXC comprova a IA em escala empresarial real por meio de sua própria implantação global do Amazon Quick, oferecendo suporte a 115.000 funcionários em 70 países.

A nova prática DXC Amazon Quick ajuda os clientes a implantar e operacionalizar a IA com segurança em ecossistemas empresariais complexos e multiforncedores.

A abordagem Customer Zero da DXC valida novas tecnologias internamente primeiro, permitindo uma adoção mais rápida e confiante pelos clientes.

ASHBURN, Virgínia, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), parceira líder em tecnologia e inovação empresarial, anunciou hoje a conclusão da implantação em toda a empresa do Amazon Quick, o espaço de trabalho digital com IA agêntica, para sua força de trabalho global de 115.000 funcionários em 70 países, além do lançamento da DXC Amazon Quick Practice, uma nova unidade de negócios focada em ajudar clientes em todo o mundo a operacionalizar a IA em escala em ecossistemas empresariais multiforncedores.

DXC Completes Enterprise-Wide Amazon Quick Deployment and Launches New Practice to Help Accelerate AI Adoption

O anúncio representa uma das maiores implantações empresariais do Amazon Quick até hoje e reforça a abordagem Customer Zero da DXC. Ao operar primeiro novas tecnologias internamente em verdadeira escala empresarial, sob requisitos reais de segurança e governança, a DXC valida o que funciona antes de ajudar os clientes a implantar e escalar esses recursos em seus próprios ambientes. Com base na mesma experiência, nos modelos operacionais e nas estruturas de governança utilizados internamente na DXC, a empresa ajuda os clientes a levar a IA de programas-piloto para produção em larga escala com maior rapidez e confiança.

IA Empresarial, comprovada dentro da DXC

A DXC implantou o Amazon Quick para melhorar a forma como seus funcionários acessam informações, colaboram e realizam tarefas em uma empresa global altamente distribuída, abrangendo todas as linhas de negócio. A plataforma conecta os funcionários a dados confiáveis em diversos sistemas, mantendo segurança em nível empresarial, controles de acesso e requisitos de conformidade. Como parte da implementação, a DXC apresentou o AI Advisor Agent, que oferece aos funcionários um ponto único de acesso a conhecimentos, ferramentas, protótipos e feedback relacionados à IA, sendo atualmente utilizado por mais de 40.000 engenheiros. A implementação também inclui consultores de IA baseados em funções, como o Supply Chain Advisor, que oferece orientação operacional rápida e confiável ao conectar os funcionários diretamente a conhecimentos validados, permitindo que as equipes avancem com mais rapidez e confiança.

Ao reduzir a fricção entre sistemas distintos e simplificar o acesso às informações, a implantação ajudou a acelerar a tomada de decisões, melhorar a produtividade e agilizar a transformação de ideias em soluções reais para os clientes. A iniciativa é liderada por Russell Jukes, Diretor de Informações Digitais da DXC, refletindo um modelo de execução fortemente alinhado entre tecnologia, entrega e operações, que unifica as agendas digital, de informação e de IA da empresa para agilizar a adoção de IA em escala empresarial. Implantada primeiro dentro da própria DXC, a abordagem foi projetada para se traduzir diretamente na forma como a empresa apoia a transformação em IA de seus clientes em larga escala.

"A implantação do Amazon Quick em toda a força de trabalho global da DXC nos deu a oportunidade de realizar testes de pressão em verdadeira escala empresarial. Nós vimos de perto como a IA, quando conectada à forma como as pessoas trabalham e aos processos dos quais dependem, pode reduzir a fricção, melhorar a tomada de decisões e ajudar as equipes a operar de maneira mais eficaz, com os controles adequados em vigor. Essa experiência agora orienta diretamente a forma como ajudamos nossos clientes a irem além dos projetos-piloto e ativarem a IA em toda a sua empresa." - Russell Jukes, Diretor de Informações Digitais, DXC

Lançamento da DXC Amazon Quick Practice

Com base em suas implantações internas comprovadas, a DXC está lançando a DXC Amazon Quick Practice para ajudar as empresas a implementar IA com maior rapidez, confiança e controle. Com o apoio de mais de 10.000 profissionais certificados pela Amazon, sendo mais de 1.000 treinados e certificados em especializações de IA da Amazon e nos programas de entrega de IA empresarial da DXC, a prática combina metodologias de implantação comprovadas, estruturas nativas da Amazon e modelos de governança validados nas próprias operações da DXC. Essa base, comprovada pela conquista de múltiplas competências em IA da AWS, permite que as empresas avancem além da fase de experimentação e operacionalizem a IA de forma responsável, gerando ganhos mensuráveis de produtividade enquanto mantêm segurança, conformidade e confiabilidade em nível empresarial.

Equipes multifuncionais de arquitetos de IA, designers de automação e líderes de adoção trabalham em parceria com os clientes para identificar casos de uso de alto impacto e implantar rapidamente recursos de IA seguros e pré-construídos, abrangendo pesquisa impulsionada por IA, inteligência de negócios avançada e automação preparada para agentes. Projetada para escalar conforme as necessidades empresariais, a prática também apoia coinvestimentos com a Amazon em soluções específicas para setores como serviços financeiros, seguros e manufatura, acelerando o tempo de geração de valor e promovendo resultados de negócios mensuráveis.

"Muitas empresas estão ansiosas para usar IA, mas enfrentam dificuldades em transformar projetos-piloto em impacto real nos negócios. A DXC Amazon Quick Practice combina nossa experiência em entrega empresarial e modelos operacionais comprovados para ajudar os clientes a implementar IA de forma responsável, agilizar a modernização e alcançar resultados mensuráveis. Isso é mais do que uma parceria, é uma plataforma de lançamento para a transformação empresarial impulsionada por IA, com foco em tornar a IA prática, escalável e incorporada às operações do dia a dia, não apenas mais uma ferramenta deixada de lado."

– Ramnath Venkataraman, Presidente de Serviços de Consultoria e Engenharia, DXC

"O Amazon Quick foi projetado para viabilizar IA em nível empresarial diretamente nos locais onde as pessoas trabalham. A DXC comprovou o poder do Quick ao integrá-lo com sucesso nos fluxos de trabalho diários de 115.000 colaboradores em 70 países. Juntos, por meio da DXC Amazon Quick Practice, estamos bem posicionados para oferecer às empresas um caminho comprovado e seguro para implementar a IA em escala, dentro dos sistemas e dados que elas já utilizam." – Jose Kunnackal John, diretor, Amazon Quick

A DXC Amazon Quick Practice aproveita a experiência da DXC na implantação e operação de IA em uma empresa global para ajudar os clientes a irem além dos projetos-piloto e incorporarem a IA agêntica às operações do dia a dia. Com base na parceria de longa data da DXC com a Amazon, a prática apoia as empresas na navegação pela crescente complexidade da IA e pelas crescentes expectativas, integrando e gerenciando soluções de IA dentro dos ambientes já existentes, agilizando a adoção, entregando resultados mensuráveis e operacionalizando a IA de forma segura e responsável.

Sobre a DXC

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em um momento de mudança exponencial, com rapidez. Com profunda experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicações e soluções de software específicos do setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

Sobre a AWS

A Amazon Web Services (AWS) é guiada pela obsessão pelo cliente, pelo ritmo de inovação, pelo compromisso com a excelência operacional e pelo pensamento de longo prazo. Ao democratizar a tecnologia por quase duas décadas e tornar a computação em nuvem e a IA generativa acessíveis a organizações de todos os tamanhos e setores, a AWS construiu um dos negócios de tecnologia empresarial de crescimento mais rápido da história. Milhões de clientes confiam na AWS para agilizar a inovação, transformar seus negócios e moldar o futuro. Com os recursos de IA mais abrangentes e a presença global de sua infraestrutura, a AWS capacita os criadores a transformar grandes ideias em realidade. Saiba mais em aws.amazon.com e siga @AWSNewsroom.

Contato de imprensa: DXC, Ashley Houk-Temple, Relações com a Imprensa, [email protected]

Logotipo – https://mma.prnewswire.com/media/2890426/DXC_Technology_Company_DXC_Completes_Enterprise_Wide_Amazon_Quic.jpg

FONTE DXC Technology Company