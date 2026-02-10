DXC schließt unternehmensweite Amazon-Quick-Implementierung ab und führt neue Vorgehensweise ein, um die Einführung von KI zu beschleunigen

DXC demonstriert die Leistungsfähigkeit von KI im realen Unternehmensmaßstab durch die globale Bereitstellung von Amazon Quick, das 115.000 Mitarbeiter in 70 Ländern unterstützt.

Die neue DXC Amazon Quick Practice unterstützt Kunden bei der sicheren Bereitstellung und Operationalisierung von KI in komplexen, herstellerunabhängigen Unternehmensökosystemen.

Der „Customer-Zero"-Ansatz von DXC validiert neue Technologien zunächst intern, was eine schnellere und sicherere Einführung beim Kunden ermöglicht.

ASHBURN, Va., 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC, ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute den Abschluss der unternehmensweiten Einführung von Amazon Quick, dem agentenbasierten, KI-gestützten digitalen Arbeitsbereich, für seine weltweit 115.000 Mitarbeiter in 70 Ländern bekannt. Gleichzeitig wurde die DXC Amazon Quick Practice vorgestellt, eine neue Geschäftseinheit, die sich darauf konzentriert, Kunden weltweit dabei zu unterstützen, KI in großem Maßstab in Multi-Vendor-Unternehmensökosystemen zu operationalisieren.

DXC Completes Enterprise-Wide Amazon Quick Deployment and Launches New Practice to Help Accelerate AI Adoption

Diese Ankündigung stellt eine der bislang größten Unternehmensimplementierungen von Amazon Quick dar und unterstreicht den Customer-Zero-Ansatz von DXC. Durch die interne Nutzung neuer Technologien in echtem Unternehmensmaßstab unter realen Sicherheits- und Governance-Anforderungen überprüft DXC zunächst, was funktioniert, bevor es Kunden dabei unterstützt, diese Funktionen in ihren eigenen Umgebungen zu implementieren und zu skalieren. Auf der Grundlage derselben Erfahrungen, Betriebsmodelle und Governance-Rahmenbedingungen, die auch bei DXC zum Einsatz kommen, unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, KI schneller und mit größerer Zuversicht von Pilotprogrammen in die Serienproduktion zu überführen.

Enterprise AI, bewährt bei DXC

DXC hat Amazon Quick implementiert, um den Zugang seiner Mitarbeiter zu Informationen, die Zusammenarbeit und die Erledigung von Aufgaben in einem stark verteilten, globalen Unternehmen in allen Geschäftsbereichen zu verbessern. Die Plattform ermöglicht Mitarbeitern den Zugriff auf vertrauenswürdige Daten über verschiedene Systeme hinweg und gewährleistet gleichzeitig Sicherheit, Zugriffskontrollen und Compliance-Anforderungen auf Unternehmensebene. Im Rahmen der Einführung hat DXC einen KI-Berateragenten eingeführt, der den Mitarbeitern einen zentralen Zugangspunkt für KI-bezogenes Wissen, Tools, Prototypen und Feedback bietet und mittlerweile von mehr als 40.000 Ingenieuren genutzt wird. Die Einführung umfasst auch rollenbasierte KI-Berater, wie beispielsweise einen Supply Chain Advisor, der schnelle und zuverlässige operative Anleitungen bereitstellt, indem er Mitarbeiter direkt mit validiertem Wissen verbindet, sodass Teams schneller und mit mehr Sicherheit voranschreiten können.

Durch die Reduzierung von Reibungsverlusten zwischen unterschiedlichen Systemen und die Vereinfachung des Zugriffs auf Informationen hat die Implementierung dazu beigetragen, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, die Produktivität zu steigern und die Umsetzung von Ideen in konkrete Kundenlösungen zu beschleunigen. Die Initiative wird von Russell Jukes, Chief Digital Information Officer bei DXC, geleitet und spiegelt ein eng abgestimmtes Umsetzungsmodell wider, das Technologie, Bereitstellung und Betrieb umfasst und die Agenda von DXC in den Bereichen Digitalisierung, Information und KI vereint, um KI im Unternehmensmaßstab voranzutreiben. Dieser Ansatz, der zunächst innerhalb von DXC umgesetzt wurde, soll sich direkt darauf auswirken, wie DXC die KI-Transformation seiner Kunden in großem Maßstab unterstützt.

„Durch die Einführung von Amazon Quick für die gesamte Belegschaft von DXC weltweit hatten wir die Möglichkeit, das System unter realen Bedingungen in einem echten Unternehmensumfeld zu testen. Wir haben aus erster Hand erfahren, wie KI, wenn sie mit der Arbeitsweise der Menschen und den Prozessen, auf die sie sich verlassen, verbunden ist, Reibungsverluste reduzieren, die Entscheidungsfindung verbessern und Teams dabei unterstützen kann, mit den richtigen Leitplanken effektiver zu arbeiten. Diese Erfahrung fließt nun direkt in unsere Unterstützung für unsere Kunden ein, damit sie über Pilotprojekte hinausgehen und KI in ihren Unternehmen aktivieren können." - Russell Jukes, Chief Digital Information Officer, DXC

Einführung der DXC Amazon Quick Practice

Aufbauend auf seinen bewährten internen Implementierungen führt DXC die DXC Amazon Quick Practice ein, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI schneller, sicherer und kontrollierter einzusetzen. Unterstützt von mehr als 10.000 von Amazon zertifizierten Fachkräften, von denen über 1.000 in Amazon-KI-Spezialisierungen und den KI-Bereitstellungsprogrammen für Unternehmen von DXC geschult und zertifiziert sind, kombiniert die Praxis bewährte Bereitstellungsmethoden, Amazon-native Frameworks und Governance-Modelle, die innerhalb der eigenen Abläufe von DXC validiert wurden. Diese Grundlage, die durch den Erwerb mehrerer AWS-KI-Kompetenzen bestätigt wird, ermöglicht es Unternehmen, über das Experimentieren hinauszugehen und KI verantwortungsbewusst zu operationalisieren, wodurch messbare Produktivitätssteigerungen erzielt werden, während gleichzeitig Sicherheit, Compliance und Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau gewährleistet bleiben.

Funktionsübergreifende Teams aus KI-Architekten, Automatisierungsdesignern und Anwendungsleitern arbeiten mit Kunden zusammen, um besonders wirkungsvolle Anwendungsfälle zu identifizieren und schnell sichere, vorgefertigte KI-Funktionen zu implementieren, die KI-gestützte Forschung, fortschrittliche Business Intelligence und agentenfähige Automatisierung umfassen. Das Konzept ist auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten und unterstützt auch gemeinsame Investitionen mit Amazon in gezielte Branchenlösungen in Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Fertigung, wodurch die Amortisationszeit verkürzt und messbare Geschäftsergebnisse erzielt werden.

„Viele Unternehmen sind sehr daran interessiert, KI einzusetzen, haben jedoch Schwierigkeiten, Pilotprojekte in echte geschäftliche Erfolge umzusetzen. Die DXC Amazon Quick Practice vereint unsere Erfahrung in der Unternehmensbereitstellung und bewährte Betriebsmodelle, um Kunden dabei zu unterstützen, KI verantwortungsbewusst einzusetzen, die Modernisierung zu beschleunigen und messbare Ergebnisse zu erzielen. Dies ist mehr als eine Partnerschaft, es ist eine Startrampe für die KI-gestützte Transformation von Unternehmen, mit dem Schwerpunkt darauf, KI praktisch, skalierbar und in den täglichen Betrieb integriert zu machen, und nicht nur ein weiteres Tool, das am Rande steht."

– Ramnath Venkataraman, President von Consulting & Engineering Services, DXC

„Amazon Quick wurde entwickelt, um KI auf Unternehmensniveau direkt am Arbeitsplatz der Mitarbeiter zu ermöglichen. DXC hat die Leistungsfähigkeit von Quick durch die erfolgreiche Integration in die täglichen Arbeitsabläufe von 115.000 Mitarbeitern in 70 Ländern unter Beweis gestellt. Gemeinsam sind wir durch die DXC Amazon Quick Practice gut positioniert, um Unternehmen einen bewährten, zuverlässigen Weg zur Einführung von KI in großem Maßstab innerhalb der bereits von ihnen verwendeten Systeme und Daten zu bieten". – Jose Kunnackal John, Director, Amazon Quick

Die DXC Amazon Quick Practice stützt sich auf die Erfahrung von DXC bei der Bereitstellung und dem Betrieb von KI in einem globalen Unternehmen, um Kunden dabei zu unterstützen, über Pilotprojekte hinauszugehen und agentenbasierte KI in den täglichen Betrieb zu integrieren. Aufbauend auf der langjährigen Partnerschaft von DXC mit Amazon unterstützt die Praxis Unternehmen dabei, die zunehmende Komplexität der KI und steigende Erwartungen zu bewältigen, indem sie KI-Lösungen in bestehende Umgebungen integriert und verwaltet, die Einführung beschleunigt, messbare Ergebnisse liefert und KI sicher und verantwortungsbewusst operationalisiert.

Informationen zu DXC

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung sowie branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

Informationen zu AWS

Amazon Web Services (AWS) orientiert sich an den Grundsätzen der Kundenorientierung, Innovationsgeschwindigkeit, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristigem Denken. Durch die Demokratisierung der Technologie seit fast zwei Jahrzehnten und die Bereitstellung von Cloud Computing und generativer KI für Unternehmen jeder Größe und Branche hat AWS eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen für Unternehmenstechnologie in der Geschichte aufgebaut. Millionen von Kunden vertrauen auf AWS, um Innovationen voranzutreiben, ihre Unternehmen zu transformieren und die Zukunft zu gestalten. Mit den umfassendsten KI-Funktionen und einer globalen Infrastruktur ermöglicht AWS Entwicklern, große Ideen in die Realität umzusetzen. Erfahren Sie mehr unter aws.amazon.com und folgen Sie @AWSNewsroom.

Medienkontakt: DXC, Ashley Houk-Temple, Media Relations, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2890426/DXC_Technology_Company_DXC_Completes_Enterprise_Wide_Amazon_Quic.jpg