DXC completa la implementación de Amazon Quick en toda la empresa y lanza una nueva práctica para ayudar a acelerar la adopción de la IA

DXC demuestra la capacidad de la IA a una escala empresarial real al implementar de forma propia y a nivel mundial Amazon Quick, que brinda soporte a 115.000 empleados en 70 países.

La nueva DXC Amazon Quick Practice ayuda a los clientes a implementar y poner en marcha la IA de manera segura en ecosistemas empresariales complejos de múltiples proveedores.

El enfoque Customer Zero de DXC valida las nuevas tecnologías de manera interna primero, lo que permite a los clientes adoptarla de forma más rápida y segura.

ASHBURN, Virginia, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy que acaba de completar la implementación de Amazon Quick en toda la empresa. Este espacio de trabajo digital, impulsado por IA agéntica, se implementó para su fuerza laboral a nivel mundial que consta de 115.000 empleados y opera en 70 países. Asimismo, la empresa presentó el lanzamiento de DXC Amazon Quick Practice, una nueva unidad de negocio enfocada en ayudar a los clientes de todo el mundo a poner en marcha la IA a escala en ecosistemas empresariales de múltiples proveedores.

DXC Completes Enterprise-Wide Amazon Quick Deployment and Launches New Practice to Help Accelerate AI Adoption

El anuncio representa una de las mayores implementaciones empresariales de Amazon Quick hasta la fecha y destaca el enfoque Customer Zero de DXC. Al implementar primero las nuevas tecnologías a nivel interno internamente a una escala empresarial auténtica, bajo requisitos de seguridad y gobernanza del mundo real, DXC valida lo que funciona antes de ayudar a los clientes a implementar y escalar esas capacidades en sus propios entornos. De esta manera, se aprovecha la misma experiencia, modelos operativos y marcos de gobernanza utilizados dentro de DXC, para ayudar a que los clientes trasladen la IA de los programas piloto a una producción a escala total con mayor velocidad y confianza.

IA empresarial, probada dentro de DXC

DXC implementó Amazon Quick para mejorar la manera en que sus empleados acceden a la información, colaboran y ejecutan el trabajo en una empresa mundial altamente descentralizada en todas sus líneas de negocio. La plataforma conecta a los empleados con datos confiables entre sistemas, a la vez que mantiene la seguridad de nivel empresarial, los controles de acceso y los requisitos de cumplimiento. Como parte de la implementación, DXC introdujo un agente asesor de IA que proporciona a los empleados un punto de acceso único para conocimientos, herramientas, prototipos y retroalimentación relacionados con la IA, y lo utilizan ahora más de 40.000 ingenieros. Esta implementación también incluye asesores de IA basados en funciones, tales como un asesor de cadena de suministro, que entrega orientación operativa rápida y confiable al conectar a los empleados directamente con conocimientos validados, lo que permite que los equipos avanzar con mayor rapidez y seguridad.

Al reducir la fricción entre sistemas dispares y simplificar el acceso a la información, la implementación ayudó a agilizar la toma de decisiones, mejorar la productividad y acelerar la transformación de ideas en soluciones reales para los clientes. La iniciativa está liderada por el director ejecutivo de información digital de DXC, Russell Jukes, lo que refleja un modelo de ejecución estrechamente alineado entre tecnología, prestaciones y operaciones que unifica la agenda digital, de información y de IA de DXC para acelerar la IA a escala empresarial. El enfoque, implementado primero dentro de DXC, está diseñado para trasladarse directamente en la forma en que la empresa apoya la transformación de la IA de los clientes a escala.

"La implementación de Amazon Quick en toda la fuerza laboral mundial de DXC nos brindó la oportunidad de realizar pruebas de rendimiento a una escala empresarial real. Hemos visto de primera mano cómo la IA, cuando se conecta con la forma en que las personas trabajan y con los procesos en los que confían, puede reducir los obstáculos, mejorar la toma de decisiones y ayudar a que los equipos operen de manera más eficaz con los parámetros de seguridad adecuados. Esa experiencia ahora influye directamente en cómo ayudamos a nuestros clientes a ir más allá de los proyectos piloto y a activar la IA en todas sus empresas". - Russell Jukes, director ejecutivo de Información Digital de DXC

Lanzamiento de DXC Amazon Quick Practice

A partir de sus implementaciones internas comprobadas, DXC lanza DXC Amazon Quick Practice para ayudar a las empresas a implementar la IA con mayor velocidad, confianza y control. Impulsada por más de 10.000 profesionales certificados por Amazon, con más de 1.000 capacitados y certificados en especializaciones de IA de Amazon y programas de prestación de servicios de IA empresarial de DXC, la práctica combina metodologías de implementación probadas, marcos nativos de Amazon y modelos de gobernanza validados dentro de las propias operaciones de DXC. Esta base, confirmada con el logro de múltiples competencias de IA de Amazon Web Services (AWS), permite que las empresas superen la etapa de experimentación y pongan en funcionamiento la IA de manera responsable, lo que genera ganancias de productividad medibles mientras se mantienen la seguridad, el cumplimiento y la confiabilidad de nivel empresarial.

Equipos multifuncionales de arquitectos de IA, diseñadores de automatización y líderes de adopción se asocian con los clientes para identificar casos de uso de alto impacto e implementar rápidamente capacidades de IA seguras y preconfiguradas que abarcan investigación impulsada por IA, inteligencia empresarial avanzada y automatización lista para agentes. Diseñada para escalar según las necesidades de la empresa, la práctica también respalda la coinversión con Amazon en soluciones industriales específicas en sectores como servicios financieros, seguros y manufactura, lo cual acelera el tiempo de generación de valor e impulsa resultados comerciales medibles.

"Muchas empresas están ansiosas por utilizar la IA, pero tienen dificultades para convertir los proyectos piloto en un impacto comercial real. DXC Amazon Quick Practice combina nuestra experiencia en la prestación de servicios empresariales y modelos operativos probados para ayudar a los clientes a implementar la IA de manera responsable, acelerar la modernización y lograr resultados medibles. Esto es más que una alianza, es una plataforma de lanzamiento para la transformación empresarial impulsada por IA, con un enfoque en hacer que la IA sea práctica, escalable e integrada en las operaciones diarias, no solo otra herramienta que se queda al margen".

– Ramnath Venkataraman, presidente de Servicios de Consultoría e Ingeniería de DXC

"Amazon Quick está diseñada para habilitar la IA empresarial directamente donde la gente trabaja. DXC demostró el poder de Quick al integrarla con éxito en los flujos de trabajo diarios de 115.000 empleados en 70 países. Juntos, gracias a DXC Amazon Quick Practice, estamos bien posicionados para proporcionar a las empresas una ruta probada y segura para desplegar la IA a escala dentro de los sistemas y datos que ya utilizan". – Jose Kunnackal John, director de Amazon Quick

DXC Amazon Quick Practice se basa en la experiencia de DXC en la implementación y operación de IA en una empresa mundial para ayudar a los clientes a ir más allá de los proyectos piloto e integrar la IA agéntica en las operaciones diarias. Basándose en la duradera alianza de DXC con Amazon, la práctica apoya a las empresas que navegan por la creciente complejidad de la IA y las expectativas en aumento mediante la integración y gestión de soluciones de IA en entornos existentes, lo que acelera la adopción, entrega resultados medibles y pone en marcha la IA de forma segura y responsable.

Acerca de DXC

DXC Technology (NYSE: DXC) es una empresa líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Encuentre más información en dxc.com.

Acerca de AWS

Amazon Web Services (AWS) se guía por la obsesión por el cliente, el ritmo de innovación, el compromiso con la excelencia operativa y el pensamiento a largo plazo. Mediante la democratización de la tecnología durante casi dos décadas y el hecho de hacer que la computación en la nube y la IA generativa sean accesibles para organizaciones de todos los tamaños e industrias, AWS construyó uno de los negocios de tecnología empresarial de más rápido crecimiento en la historia. Millones de clientes confían en AWS para acelerar la innovación, transformar sus empresas y dar forma al futuro. Con las capacidades de IA más completas y una presencia de infraestructura a nivel mundial, AWS empodera a los desarrolladores para convertir las grandes ideas en realidad. Encuentre más información en aws.amazon.com y siga a @AWSNewsroom.

Contacto para los medios: DXC, Ashley Houk-Temple, Relaciones con los Medios, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2890426/DXC_Technology_Company_DXC_Completes_Enterprise_Wide_Amazon_Quic.jpg

FUENTE DXC Technology Company