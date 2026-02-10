- DXC completa la implementación de Amazon Quick en toda la empresa y lanza una nueva práctica para acelerar la adopción de IA

DXC demuestra la IA a escala empresarial real mediante su propia implementación global de Amazon Quick, que da soporte a 115.000 empleados en 70 países.

La nueva práctica de Amazon Quick de DXC ayuda a los clientes a implementar y poner en funcionamiento la IA de forma segura en ecosistemas empresariales complejos y multiproveedor.

El enfoque "Cero Cliente" de DXC valida las nuevas tecnologías internamente, lo que permite una adopción más rápida y segura por parte de los clientes.

ASHBURN, Va., 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy la finalización de la implementación a nivel empresarial de Amazon Quick, el espacio de trabajo digital basado en IA, en su plantilla global de 115.000 empleados que operan en 70 países, y el lanzamiento de DXC Amazon Quick Practice, una nueva unidad de negocio centrada en ayudar a clientes de todo el mundo a implementar la IA a escala en ecosistemas empresariales multiproveedor.

El anuncio representa una de las mayores implementaciones empresariales de Amazon Quick hasta la fecha y subraya el enfoque de Cliente Cero de DXC. Al operar inicialmente las nuevas tecnologías internamente a escala empresarial, bajo requisitos de seguridad y gobernanza del mundo real, DXC valida lo que funciona antes de ayudar a los clientes a implementar y escalar esas capacidades en sus propios entornos. Basándose en la misma experiencia, modelos operativos y marcos de gobernanza que utiliza DXC, la compañía ayuda a los clientes a migrar la IA de los programas piloto a la producción a gran escala con mayor rapidez y confianza.

IA empresarial, probada en DXC

DXC implementó Amazon Quick para mejorar la forma en que sus empleados acceden a la información, colaboran y realizan el trabajo en una empresa global altamente distribuida en todas sus líneas de negocio. La plataforma conecta a los empleados con datos fiables en todos los sistemas, a la vez que mantiene la seguridad, los controles de acceso y los requisitos de cumplimiento de nivel empresarial. Como parte de la implementación, DXC introdujo un Agente Asesor de IA que proporciona a los empleados un único punto de acceso a conocimientos, herramientas, prototipos y retroalimentación relacionados con la IA, y que ahora utilizan más de 40.000 ingenieros. La implementación también incluye asesores de IA basados en roles, como un Asesor de Cadena de Suministro que ofrece orientación operativa rápida y fiable al conectar a los empleados directamente con conocimiento validado, lo que permite a los equipos avanzar con mayor rapidez y confianza.

Al reducir la fricción entre sistemas dispares y simplificar el acceso a la información, la implementación ha ayudado a agilizar la toma de decisiones, mejorar la productividad y acelerar la transformación de ideas en soluciones reales para los clientes. La iniciativa, liderada por Russell Jukes, director de Información Digital de DXC, refleja un modelo de ejecución estrechamente alineado en tecnología, entrega y operaciones que unifica la agenda digital, de información y de IA de DXC para acelerar la IA a escala empresarial. Implementado inicialmente en DXC, el enfoque está diseñado para traducirse directamente en cómo DXC apoya la transformación de la IA del cliente a escala.

"Implementar Amazon Quick en la plantilla global de DXC nos brindó la oportunidad de realizar pruebas de presión a escala empresarial. Hemos visto de primera mano cómo la IA, al conectarse con la forma de trabajar de las personas y los procesos en los que confían, puede reducir la fricción, mejorar la toma de decisiones y ayudar a los equipos a operar de forma más eficaz con las medidas de seguridad adecuadas. Esta experiencia ahora nos permite comprender cómo ayudamos a nuestros clientes a ir más allá de los pilotos e implementar la IA en sus empresas". — Russell Jukes, director de Información Digital de DXC

Lanzamiento de DXC Amazon Quick Practice

Basándose en sus implementaciones internas de eficacia demostrada, DXC lanza DXC Amazon Quick Practice para ayudar a las empresas a implementar IA con mayor velocidad, confianza y control. Impulsado por más de 10.000 profesionales certificados por Amazon, con más de 1.000 formados y certificados en las especializaciones de IA de Amazon y los programas de entrega de IA empresarial de DXC, este programa combina metodologías de implementación probadas, marcos nativos de Amazon y modelos de gobernanza validados en las propias operaciones de DXC. Esta base, avalada por la adquisición de múltiples competencias de IA de AWS, permite a las empresas ir más allá de la experimentación y operar la IA de forma responsable, generando mejoras de productividad medibles, a la vez que mantienen la seguridad, el cumplimiento normativo y la fiabilidad de nivel empresarial.

Equipos multifuncionales de arquitectos de IA, diseñadores de automatización y líderes de adopción colaboran con los clientes para identificar casos de uso de alto impacto e implementar rápidamente capacidades de IA seguras y predefinidas que abarcan investigación basada en IA, inteligencia empresarial avanzada y automatización preparada para agentes. Diseñado para escalar con las necesidades empresariales, la práctica también apoya la coinversión con Amazon en soluciones industriales específicas en sectores como servicios financieros, seguros y manufactura, acelerando el tiempo para obtener valor e impulsando resultados comerciales medibles.

"Muchas empresas están deseosas de usar IA, pero les cuesta convertir los proyectos piloto en un impacto real en sus negocios. DXC Amazon Quick Practice combina nuestra experiencia en entregas empresariales y modelos operativos probados para ayudar a los clientes a implementar IA de forma responsable, acelerar la modernización y lograr resultados medibles. Esto es más que una colaboración; es una plataforma de lanzamiento para la transformación empresarial impulsada por IA, con el objetivo de que la IA sea práctica, escalable e integrada en las operaciones diarias, no solo una herramienta más que se queda al margen". – Ramnath Venkataraman, presidente de Servicios de Consultoría e Ingeniería, DXC

"Amazon Quick está diseñado para habilitar la IA de nivel empresarial directamente en el lugar de trabajo. DXC ha demostrado el poder de Quick al integrarse con éxito en los flujos de trabajo diarios de 115.000 empleados en 70 países. Juntos, a través de DXC Amazon Quick Practice, estamos bien posicionados para ofrecer a las empresas una vía probada y segura para implementar la IA a escala dentro de los sistemas y datos que ya utilizan". – Jose Kunnackal John, director de Amazon Quick

DXC Amazon Quick Practice aprovecha la experiencia de DXC en la implementación y operación de IA en empresas globales para ayudar a los clientes a ir más allá de los pilotos e integrar la IA con agentes en sus operaciones diarias. Basándose en la larga colaboración de DXC con Amazon, esta práctica apoya a las empresas que enfrentan la creciente complejidad y las crecientes expectativas de la IA mediante la integración y gestión de soluciones de IA en entornos existentes, acelerando la adopción, obteniendo resultados medibles y operando la IA de forma segura y responsable.

Acerca de DXC

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándoles a aprovechar la IA para impulsar resultados rápidamente en un momento de cambio exponencial. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunos de los activos tecnológicos más complejos del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

Acerca de AWS

Amazon Web Services (AWS) se guía por la atención al cliente, el ritmo de innovación, el compromiso con la excelencia operativa y la visión a largo plazo. Al democratizar la tecnología durante casi dos décadas y hacer que la computación en la nube y la IA generativa sean accesibles para organizaciones de todos los tamaños e industrias, AWS ha construido uno de los negocios de tecnología empresarial de más rápido crecimiento de la historia. Millones de clientes confían en AWS para acelerar la innovación, transformar sus negocios y dar forma al futuro. Con las capacidades de IA más completas y una infraestructura global, AWS permite a los desarrolladores convertir grandes ideas en realidad. Obtenga más información en aws.amazon.com y siga a @AWSNewsroom.

