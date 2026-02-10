دي أكس سي تنجز نشر Amazon Quick على مستوى المؤسسة وتطلق وحدة عمل جديدة للمساعدة في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي

تُثبت شركة دي أكس سي قدرات الذكاء الاصطناعي على نطاق مؤسسي حقيقي من خلال نشرها العالمي لمنصة Amazon Quick ، مما يدعم 115,000 موظف في 70 دولة.

تساعد وحدة عمل DXC Amazon Quick الجديدة العملاء على نشر الذكاء الاصطناعي وتشغيله بشكل آمن عبر منظومات مؤسسية معقدة ومتعددة الموردين.

يقوم نهج "العميل صفر" ( Customer Zero ) الذي تتبعه دي أكس سي على اختبار التقنيات الجديدة داخليًا أولاً، مما يتيح تبنياً أسرع وأكثر ثقة من قبل العملاء.

DXC Completes Enterprise-Wide Amazon Quick Deployment and Launches New Practice to Help Accelerate AI Adoption

أشبورن، فرجينيا، 10 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة دي أكس سي للتكنولوجيا (DXC Technology) المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:DXC)، وهي شريك رائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، عن استكمال نشر Amazon Quick على مستوى المؤسسة، وهي مساحة عمل رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المستقل(Agentic AI) ، عبر قوتها العاملة العالمية التي تضم 115,000 موظف يعملون في 70 دولة، بالإضافة إلى إطلاق "وحدة عمل DXC Amazon Quick"، وهي وحدة عمل جديدة تركز على مساعدة العملاء في جميع أنحاء العالم على تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر منظومات مؤسسية متعددة الموردين.

ويمثل هذا الإعلان واحدة من أكبر عمليات النشر المؤسسي لـ Amazon Quick حتى الآن، ويؤكد على نهج "العميل صفر" (Customer Zero) الذي تتبعه دي أكس سي. فمن خلال تشغيل التقنيات الجديدة داخلياً أولاً بمقاييس مؤسسية حقيقية، وفي ظل متطلبات الأمان والحوكمة الواقعية، تختبر دي أكس سي ما ينجح بالفعل قبل مساعدة العملاء على نشر تلك القدرات وتوسيع نطاقها في بيئاتهم الخاصة. وبالاعتماد على التجارب ونماذج التشغيل وأطر الحوكمة ذاتها المستخدمة داخل دي أكس سي، تساعد الشركة العملاء على نقل الذكاء الاصطناعي من "البرامج التجريبية" إلى الإنتاج الكامل بسرعة وثقة أكبر.

الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، مُثبَت الفعالية داخل دي أكس سي

قامت دي أكس سي بنشر Amazon Quick لتحسين كيفية وصول موظفيها إلى المعلومات، والتعاون، وأداء العمل عبر مؤسسة عالمية شديدة التوزع تشمل جميع خطوط أعمالها. تربط المنصة الموظفين بالبيانات الموثوقة عبر الأنظمة مع الحفاظ على الأمان وضوابط الوصول ومتطلبات الامتثال على مستوى المؤسسة. وكجزء من عملية الإطلاق، قدمت دي أكس سي "وكيلًا استشاريًا بالذكاء الاصطناعي" (AI Advisor Agent) يوفر للموظفين نقطة وصول واحدة للمعرفة والأدوات والنماذج الأولية والملاحظات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ويستخدمه الآن أكثر من 40,000 مهندس. ويشمل الإطلاق أيضاً مستشارين بالذكاء الاصطناعي قائمين على الأدوار، مثل "مستشار سلسلة التوريد" الذي يقدم توجيهات تشغيلية سريعة وموثوقة من خلال ربط الموظفين مباشرة بالمعرفة التي تم التحقق منها، مما يمكّن الفرق من التحرك بشكل أسرع وبثقة.

ومن خلال تقليل العوائق عبر الأنظمة المتباينة وتبسيط الوصول إلى المعلومات، ساعد هذا النشر في تسريع عملية صنع القرار، وتحسين الإنتاجية، وتسريع تحويل الأفكار إلى حلول حقيقية للعملاء. ويقود هذه المبادرة راسل جوكس، الرئيس التنفيذي للمعلومات الرقمية في شركة دي أكس سي، مما يعكس نموذج تنفيذ متسقًا بإحكام عبر التكنولوجيا والتسليم والعمليات، ويوحد أجندة دي أكس سي في مجالات التحول الرقمي والمعلومات والذكاء الاصطناعي لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. وقد تم تصميم هذا النهج، الذي طُبق أولاً داخل دي أكس سي، ليُترجم مباشرة إلى كيفية دعم دي أكس سي لتحول الذكاء الاصطناعي لدى العملاء على نطاق واسع.

"لقد منحنا نشر Amazon Quick عبر قوتنا العاملة العالمية في دي أكس سي الفرصة لإخضاعه لاختبارات مكثّفة على نطاق مؤسسي حقيقي. لقد رأينا بشكل مباشر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي، عندما يرتبط بطريقة عمل الأشخاص والعمليات التي يعتمدون عليها، أن يقلل من العوائق، ويحسن صنع القرار، ويساعد الفرق على العمل بفعالية أكبر مع وجود الضوابط الصحيحة. وتُفيد هذه الخبرة الآن بشكل مباشر في كيفية مساعدتنا لعملائنا على الانتقال إلى ما بعد 'البرامج التجريبية' وتفعيل الذكاء الاصطناعي عبر مؤسساتهم". - راسل جوكس، الرئيس التنفيذي للمعلومات الرقمية في دي أكس سي

إطلاق وحدة عمل DXC Amazon Quick

استناداً إلى عمليات النشر الداخلية المثبتة، تطلق دي أكس سي "وحدة عمل DXC Amazon Quick" لمساعدة المؤسسات على نشر الذكاء الاصطناعي بسرعة وثقة وتحكم أكبر. وبدعم من أكثر من 10,000 محترف معتمد من Amazon، وأكثر من 1,000 خبير مدرب ومعتمد في تخصصات الذكاء الاصطناعي في Amazon وبرامج تسليم الذكاء الاصطناعي المؤسسي لدى دي أكس سي، تجمع وحدة العمل بين منهجيات النشر المثبتة، وأطر Amazon الأصلية، ونماذج الحوكمة التي تم التحقق من صحتها داخل عمليات دي أكس سي الخاصة. ويمكّن هذا الأساس، الموثق بتحقيق العديد من كفاءات الذكاء الاصطناعي من AWS، المؤسسات من الانتقال إلى ما بعد التجريب وتشغيل الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وتقديم مكاسب إنتاجية قابلة للقياس مع الحفاظ على الأمان والامتثال والموثوقية على مستوى المؤسسة.

تتعاون فرق متعددة الوظائف من مهندسي الذكاء الاصطناعي، ومصممي الأتمتة، وقادة التبني مع العملاء لتحديد حالات الاستخدام عالية التأثير والنشر السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي الآمنة والمبنية مسبقاً، والتي تشمل الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذكاء الأعمال المتقدم، والأتمتة الجاهزة للوكلاء. وصُممت وحدة العمل لتتوسع مع احتياجات المؤسسة، كما تدعم الاستثمار المشترك مع Amazon في حلول صناعية مستهدفة عبر قطاعات مثل الخدمات المالية والتأمين والتصنيع، مما يقلّص الزمن اللازم لتحقيق القيمة ويحقق نتائج أعمال قابلة للقياس.

"تتوق العديد من المؤسسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي ولكنها تكافح لتحويل 'البرامج التجريبية' إلى تأثير تجاري حقيقي. تجمع وحدة عمل DXC Amazon Quick بين خبرتنا في التسليم المؤسسي ونماذج التشغيل المثبتة لمساعدة العملاء على نشر الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وتسريع التحديث، وتحقيق نتائج قابلة للقياس. إن هذه أكثر من مجرد شراكة، إنها منصة انطلاق للتحول المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على جعل الذكاء الاصطناعي عملياً وقابلاً للتوسع ومدمجاً في العمليات اليومية، وليس مجرد أداة أخرى توضع على الهامش".

- رامناث فينكاتارامان، رئيس خدمات الاستشارات والهندسة في دي أكس سي

"صُممت Amazon Quick لتمكين الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة مباشرة حيث يعمل الناس. وقد أثبتت دي أكس سي قوة Quick من خلال دمجها بنجاح في سير العمل اليومي لـ 115,000 موظف في 70 دولة. ومعاً، ومن خلال وحدة عمل DXC Amazon Quick، نحن في وضع جيد لتزويد المؤسسات بمسار مثبت وموثوق لطرح الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع داخل الأنظمة والبيانات التي يستخدمونها بالفعل". - خوسيه كوناكال جون، مدير Amazon Quick

تستفيد وحدة عمل DXC Amazon Quick من خبرة دي أكس سي في نشر وتشغيل الذكاء الاصطناعي عبر مؤسسة عالمية لمساعدة العملاء على الانتقال إلى ما بعد "البرامج التجريبية" ودمج الذكاء الاصطناعي المستقل في العمليات اليومية. وبناءً على شراكة دي أكس سي طويلة الأمد مع Amazon، تدعم وحدة العمل المؤسسات في التعامل مع تعقيدات الذكاء الاصطناعي المتزايدة والتوقعات المتصاعدة من خلال دمج وإدارة حلول الذكاء الاصطناعي داخل البيئات الحالية، وتسريع التبني، وتقديم نتائج قابلة للقياس، وتشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول.

