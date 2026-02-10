DXC, 전사적 '아마존 퀵' 구축 완료 및 AI 도입 가속을 위한 신규 프랙티스 출범

DXC, 70개국 11만 5000명 임직원을 지원하는 자체 글로벌 Amazon Quick 구축을 통해 실제 엔터프라이즈 규모의 AI 역량 입증

신규 'DXC 아마존 퀵 프랙티스', 복잡한 멀티벤더 엔터프라이즈 환경에서 고객의 AI 안전 배포 및 운영 지원

DXC의 '커스토머 제로' 접근 방식, 신기술을 내부에서 먼저 검증해 고객이 빠르고 안정적으로 도입할 수 있도록 지원

애슈번, 버지니아주, 2026년 2월 11일 /PRNewswire/ -- 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너인 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 전 세계 70개국에서 근무하는 11만 5000명의 자사 임직원을 대상으로 에이전틱 AI 기반 디지털 워크스페이스인 아마존 퀵(Amazon Quick)의 전사적 구축을 완료했으며, 동시에 글로벌 고객의 대규모 AI 운영을 지원하기 위한 신규 사업 조직인 'DXC 아마존 퀵 프랙티스(DXC Amazon Quick Practice)'를 출범했다고 10일 밝혔다.

DXC Completes Enterprise-Wide Amazon Quick Deployment and Launches New Practice to Help Accelerate AI Adoption

이번 도입은 현재까지 진행된 Amazon Quick 구축 사례 가운데 최대 규모 중 하나로, DXC의 '커스토머 제로(Customer Zero)' 접근 방식을 재차 보여준다. DXC는 실제 엔터프라이즈 환경의 보안 및 거버넌스 요건 하에서 신기술을 내부에 먼저 적용•운영함으로써, 고객 환경에 적용하기 전 무엇이 효과적인지를 검증한다. DXC는 내부에서 활용한 동일한 경험, 운영 모델, 거버넌스 프레임워크를 바탕으로 고객이 AI를 시험 사용 단계에서 벗어나 전사적 운영 단계로 보다 빠르고 확신을 갖고 전환할 수 있도록 지원한다.

DXC 내부에서 검증된 엔터프라이즈 AI

DXC는 고도로 분산된 글로벌 엔터프라이즈 환경 전반에서 임직원의 정보 접근, 협업, 업무 수행 방식을 개선하기 위해 아마존 퀵을 도입했다. 이 플랫폼은 엔터프라이즈급 보안, 접근 제어 및 규정 준수 요건을 유지하면서, 여러 시스템에 분산된 신뢰 가능한 데이터에 직원들이 접근할 수 있도록 연결한다. 구축 과정에서 DXC는 AI 관련 지식, 도구, 프로토타입, 피드백을 하나의 창구로 제공하는 'AI 어드바이저 에이전트(AI Advisor Agent)'를 도입했으며, 현재 4만 명 이상의 엔지니어가 이를 활용하고 있다. 또한 검증된 지식에 직접 연결해 신속하고 신뢰할 수 있는 운영 가이드를 제공하는 '공급망 어드바이저(Supply Chain Advisor)'와 같은 역할 기반 AI 어드바이저도 포함돼, 팀이 보다 빠르고 확신을 갖고 업무를 수행할 수 있도록 지원한다.

이러한 구축을 통해 분산된 시스템 간 마찰을 줄이고 정보 접근을 단순화함으로써, 의사결정 속도 향상, 생산성 제고, 아이디어를 실제 고객 솔루션으로 전환하는 속도 가속이라는 성과를 거뒀다. 이번 프로젝트는 DXC의 러셀 주크스(Russell Jukes) 최고디지털정보책임자(Chief Digital Information Officer)가 주도하고 있으며, 기술•딜리버리•운영 전반을 긴밀히 연계한 실행 모델을 통해 DXC의 디지털, 정보, AI 전략을 통합적으로 추진하고 있다. DXC 내부에서 먼저 구축된 이 접근 방식은 향후 고객의 대규모 AI 전환 지원 방식으로 그대로 확장될 예정이다.

주크스 최고디지털정보책임자는 "DXC의 전 세계 임직원을 대상으로 아마존 퀵을 구축하면서, 진정한 엔터프라이즈 규모에서 이 솔루션을 제대로 검증할 수 있었다"며 "그 결과, AI가 실제 업무 방식과 프로세스에 연결될 때, 적절한 가드레일 하에서 마찰을 줄이고 의사결정을 개선하며 팀의 운영 효율성을 높일 수 있다는 점을 직접 확인할 수 있었다. 이러한 경험은 이제 고객이 시험 사용 단계를 넘어 전사적으로 AI를 활성화하도록 지원하는 데 직접 활용되고 있다"고 덧붙였다.

DXC 아마존 퀵 프랙티스 출범

DXC는 내부에서 검증된 구축 경험을 바탕으로, 기업이 보다 빠르고 안전하며 통제된 방식으로 AI를 도입할 수 있도록 지원하는 'DXC 아마존 퀵 프랙티스'를 출범한다. 아마존 AI 전문 영역 및 DXC의 엔터프라이즈 AI 딜리버리 프로그램에서 교육•인증을 받은 인력 1천여 명을 포함한 1만 명 이상의 아마존 인증 전문가로 구성된 DXC 아마존 퀵 프랙티스는 검증된 배포 방법론, 아마존 네이티브 프레임워크, DXC 내부 운영을 통해 입증된 거버넌스 모델을 결합했다. 다수의 AWS AI 컴피턴시(AWS AI Competencies) 획득으로 입증된 이러한 기반을 통해 DXC 아마존 퀵 프랙티스는 기업이 실험 단계를 넘어 책임감 있게 AI를 운영하고, 엔터프라이즈급 보안•규정 준수•신뢰성을 유지하면서도 측정 가능한 생산성 향상을 달성할 수 있도록 지원한다.

AI 아키텍트, 자동화 설계자, 도입 책임자로 구성된 크로스펑셔널 팀은 고객과 협력해 고부가가치 활용 사례를 발굴하고, AI 기반 리서치, 고급 비즈니스 인텔리전스, 에이전트 대응 자동화 전반에 걸친 사전 구축 AI 역량을 신속히 배포한다. 기업의 요구에 맞춰 확장 가능하도록 설계된 DXC 아마존 퀵 프랙티스는 또한 금융 서비스, 보험, 제조 등 다양한 산업 분야에서 아마존과의 공동 투자를 통해 맞춤형 산업 솔루션을 제공함으로써, 가치 실현 속도를 높이고 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출한다.

DXC의 람나트 벤카타라만(Ramnath Venkataraman) 컨설팅 및 엔지니어링 서비스 부문 사장은 "많은 기업이 AI 도입에 대한 의지는 높지만, 시험 사용 단계를 실제 비즈니스 성과로 전환하는 데 어려움을 겪고 있다"면서 "DXC 아마존 퀵 프랙티스는 DXC의 엔터프라이즈 딜리버리 경험과 검증된 운영 모델을 결합해 고객이 AI를 책임감 있게 도입하고, 현대화를 가속하며, 측정 가능한 성과를 달성하도록 지원한다. 이는 단순한 파트너십을 넘어, AI를 실무에 내재화하고 확장 가능한 엔터프라이즈 전환을 실현하기 위한 출발점"이라고 강조했다.

호세 쿠나칼 존(Jose Kunnackal John) 아마존 퀵 부문 이사는 "아마존 퀵은 사람들이 실제로 일하는 환경에서 엔터프라이즈급 AI를 구현하도록 설계됐다"면서 "DXC는 70개국 11만 5000명의 임직원 일상 업무에 아마존 퀵을 성공적으로 통합함으로써 그 효과를 입증했다. DXC 아마존 퀵 프랙티스를 통해 양사는 기업이 기존 시스템과 데이터를 활용해 AI를 대규모로 도입할 수 있는 검증된 경로를 제공할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

DXC 아마존 퀵 프랙티스는 글로벌 엔터프라이즈 환경에서 AI를 구축•운영해온 DXC의 경험을 바탕으로, 고객이 시험 사용 단계를 넘어 에이전틱 AI를 일상 업무에 내재화하도록 지원한다. 아마존과의 오랜 파트너십을 기반으로, 증가하는 AI 복잡성과 기대치 속에서 기존 환경 내 AI 통합 및 운영을 지원하고, 도입 가속, 성과 창출, 안전하고 책임 있는 AI 운영을 가능하게 한다.

DXC 소개

DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)는 글로벌 기업과 공공 부문을 대상으로 소프트웨어, 서비스, 솔루션을 제공하는 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너다. DXC는 급변하는 시대 속에서 AI를 활용해 고객이 성과를 창출하도록 지원하고 있다. 관리형 인프라 서비스, 애플리케이션 현대화, 산업 특화 소프트웨어 솔루션 분야에서의 깊은 전문성을 바탕으로, 세계에서 가장 복잡한 기술 환경에 대한 현대화, 보안 및 운영을 담당하고 있다. 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

AWS 소개

아마존 웹 서비스(Amazon Web Services, AWS)는 고객 집착(Customer Obsession), 혁신 속도, 운영 우수성, 장기적 관점을 핵심 가치로 삼고 있다. 지난 20여 년간 기술 민주화를 통해 클라우드 컴퓨팅과 생성형 AI를 모든 규모와 산업의 조직이 활용할 수 있도록 지원해 왔으며, 그 결과 역사상 가장 빠르게 성장한 엔터프라이즈 기술 기업 중 하나로 자리매김했다. 수백만 고객이 AWS를 신뢰하며 혁신을 가속하고 비즈니스를 전환하며 미래를 만들어가고 있다. 가장 포괄적인 AI 역량과 글로벌 인프라를 갖춘 AWS는 빌더들이 대담한 아이디어를 현실로 구현할 수 있도록 지원한다. 자세한 내용은 aws.amazon.com을 방문하거나 @AWSNewsroom을 팔로우하면 확인할 수 있다.

미디어 문의: 애슐리 하우크-템플(Ashley Houk-Temple), DXC 미디어 관계, [email protected]

