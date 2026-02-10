DXC conclut le déploiement d'Amazon Quick à l'échelle de l'entreprise et lance un nouveau pôle d'expertise pour favoriser l'adoption de l'IA

DXC prouve l'efficacité de l'IA à l'échelle de l'entreprise grâce à son propre déploiement mondial d'Amazon Quick, qui soutient 115 000 employés dans 70 pays.

La nouvelle unité DXC Amazon Quick Practice aide les clients à déployer l'IA en toute sécurité et à l'exploiter dans des écosystèmes d'entreprise complexes et impliquant multiples fournisseurs.

L'approche Customer Zero de DXC valide d'abord en interne les nouvelles technologies, ce qui permet une adoption plus rapide et plus sûre par les clients.

ASHBURN, Virginie, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux partenaires technologiques et d'innovation des entreprises, a annoncé aujourd'hui l'achèvement du déploiement à l'échelle de l'entreprise d'Amazon Quick, l'espace de travail numérique agentique activé par l'IA, au sein de son effectif mondial de 115 000 employés opérant dans 70 pays et le lancement de DXC Amazon Quick Practice, une nouvelle unité commerciale axée sur l'aide aux clients du monde entier pour l'exploitation opérationnelle à grande échelle de l'IA dans les écosystèmes d'entreprise possédant de multiples fournisseurs.

Cette annonce représente l'un des plus grands déploiements en entreprise d'Amazon Quick à ce jour et souligne l'approche Customer Zero de DXC. En exploitant d'abord les nouvelles technologies en interne à l'échelle réelle de l'entreprise, en respectant les exigences de sécurité et de gouvernance du monde réel, DXC valide ce qui fonctionne avant d'aider les clients à déployer et à adapter ces capacités dans leurs propres environnements. S'appuyant sur l'expérience des modèles opérationnels et des cadres de gouvernance utilisés au sein de DXC, la société aide les clients à faire passer l'IA des programmes pilotes à la production à grande échelle avec plus de rapidité et de confiance.

L'IA d'entreprise, mise à l'épreuve par DXC

DXC a déployé Amazon Quick afin d'améliorer la façon dont ses employés accèdent à l'information, collaborent et exécutent leurs tâches au sein d'une entreprise mondiale hautement distribuée dans tous ses secteurs d'activité. La plateforme permet aux employés d'accéder à des données fiables à travers les systèmes tout en maintenant une sécurité, des contrôles d'accès et des exigences de conformité de niveau entreprise. Dans le cadre du déploiement, DXC a introduit un agent conseiller en IA qui est pour les employés un point d'accès unique aux connaissances, outils, prototypes et commentaires liés à l'IA et qui est maintenant utilisé par plus de 40 000 ingénieurs. Le déploiement comprend également des conseillers IA basés sur les rôles, tels qu'un conseiller en chaîne d'approvisionnement qui fournit des conseils opérationnels rapides et fiables en connectant les employés directement à des connaissances validées, ce qui permet aux équipes d'agir plus rapidement en toute confiance.

En réduisant les frictions entre des systèmes disparates et en simplifiant l'accès à l'information, le déploiement favorise la prise de décision rapide, améliore la productivité et accélère la transformation des idées en véritables solutions pour les clients. L'initiative est dirigée par Russell Jukes, directeur du numérique chez DXC, reflétant un modèle d'exécution étroitement aligné avec la technologie, la livraison et les opérations et qui unifie le programme de DXC pour le numérique, l'information et l'IA en vue d'accélérer l'IA à l'échelle de l'entreprise. Déployée d'abord au sein de DXC, l'approche est conçue pour se traduire directement dans la façon dont DXC soutient l'adoption à grande échelle de l'IA par les clients.

« Le déploiement d'Amazon Quick au sein de l'effectif mondial de DXC nous a permis d'effectuer des tests de pression à l'échelle d'une véritable entreprise. Nous avons pu constater comment l'IA, lorsqu'elle est connectée à la façon dont les gens travaillent et aux processus sur lesquels ils s'appuient, peut réduire les frictions, améliorer la prise de décision et aider les équipes à fonctionner plus efficacement avec les bons garde-fous en place. Cette expérience influence désormais directement la manière dont nous aidons nos clients à aller au-delà des pilotes et à activer l'IA dans leurs activités. » - Russell Jukes, directeur de l'information numérique, DXC

Lancement de DXC Amazon Quick Practice

S'appuyant sur l'expérience de ses déploiements internes, DXC lance l'unité DXC Amazon Quick Practice pour aider les entreprises à déployer l'IA avec plus de rapidité, de confiance et de contrôle. S'appuyant sur plus de 10 000 professionnels certifiés par Amazon, dont plus de 1 000 formés et certifiés dans les spécialisations d'Amazon AI et les programmes de livraison d'IA d'entreprise de DXC, cette unité combine des méthodologies de déploiement éprouvées, des cadres natifs d'Amazon et des modèles de gouvernance validés au sein des propres opérations de DXC. Cette base, renforcée par l'obtention de plusieurs compétences AWS AI, permet aux entreprises d'aller au-delà de l'expérimentation et d'exploiter opérationnellement l'IA de manière responsable, en réalisant des gains de productivité mesurables tout en maintenant une sécurité, une conformité et une fiabilité de niveau professionnel.

Des équipes interfonctionnelles d'architectes en IA, de concepteurs d'automatisation et de responsables de l'adoption travaillent avec les clients pour identifier les cas d'utilisation à fort impact et déployer rapidement des capacités d'IA sécurisées et préconstruites couvrant la recherche activée par l'IA, l'intelligence économique avancée et l'automatisation prête à l'emploi. Conçue pour s'adapter aux besoins des entreprises, l'unité soutient également le co-investissement avec Amazon dans des solutions industrielles ciblées dans des secteurs tels que les services financiers, l'assurance et l'industrie manufacturière, en accélérant la concrétisation des bénéfices et en produisant des résultats commerciaux mesurables.

« De nombreuses entreprises sont impatientes d'utiliser l'IA mais peinent à transformer les pilotes en impact commercial réel. DXC Amazon Quick Practice combine notre expérience de livraison d'entreprise et des modèles d'exploitation éprouvés pour aider les clients à déployer l'IA de manière responsable, à accélérer la modernisation et à obtenir des résultats mesurables. Plus qu'un partenariat, il s'agit d'une rampe de lancement pour la transformation de l'entreprise à travers l'IA, avec pour objectif de rendre l'IA pratique, évolutive et intégrée dans les opérations quotidiennes, et pas seulement un autre outil sur la touche. »

- Ramnath Venkataraman, président des services de conseil et d'ingénierie, DXC

« Amazon Quick est conçu pour permettre une IA de niveau entreprise directement là où les gens travaillent. DXC a prouvé la puissance de Quick en l'intégrant avec succès dans les flux de travail quotidiens de 115 000 employés dans 70 pays. Ensemble, par le biais de DXC Amazon Quick Practice, nous sommes bien placés pour fournir aux entreprises une méthode éprouvée et fiable pour déployer l'IA à grande échelle au sein des systèmes et des données qu'elles utilisent déjà. » - Jose Kunnackal John, Directeur, Amazon Quick

DXC Amazon Quick Practice s'appuie sur l'expérience de DXC en matière de déploiement et d'exploitation de l'IA au sein d'une entreprise mondiale pour aider les clients à aller au-delà des projets pilotes et à intégrer l'IA agentique dans les opérations quotidiennes. S'appuyant sur le partenariat de longue date de DXC avec Amazon, l'unité aide les entreprises à naviguer la complexité croissante de l'IA et les attentes grandissantes en intégrant et en gérant les solutions d'IA dans les environnements existants, en accélérant l'adoption, en fournissant des résultats mesurables et en exploitant opérationnellement l'IA de manière sûre et responsable.

