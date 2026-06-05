ESTOCOLMO, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, anunciou hoje se a Skadeförsäkring AB, a maior seguradora de propriedade e acidentes dos países nórdicos, fez parceria com a DXC para aproveitar o DXC OASIS e simplificar, modernizar e unificar seu patrimônio tecnológico após a aquisição da Topdanmark, uma das principais seguradoras dinamarquesas.

DXC simplifica e fortalece o patrimônio tecnológico da If em países nórdicos com o DXC OASIS (CNW Group/DXC Technology Company)

À medida que as seguradoras integram aquisições e escalam em diversos mercados, os ambientes tecnológicos tornam-se mais fragmentados e complexos, criando sistemas sobrepostos, silos operacionais e uma complexidade crescente da infraestrutura que dificultam a entrega de resiliência, eficiência e operações consistentes em larga escala. O resultado pode ser custos mais altos, integração mais lenta e menor visibilidade em sistemas críticos, impactando tanto a agilidade operacional quanto a experiência do cliente. Reduzir essa lacuna exige um parceiro tecnológico capaz de operar sistemas críticos em larga escala, consolidando e simplificando o patrimônio tecnológico que sustenta as operações diárias.

Construindo uma Fundação de Tecnologia Mais Unificada e Resiliente

Para alcançar sua agenda de modernização, a If escolheu a DXC para operar seu patrimônio tecnológico crítico, com a DXC OASIS fornecendo uma camada de orquestração inteligente em suas operações multinacionais na Finlândia, Suécia, Dinamarca e países bálticos. O acordo plurianual posiciona a DXC para modernizar e operar milhares dos recursos computacionais da empresa em mainframes, data centers e ambientes de nuvem híbrida Microsoft Azure, formando a espinha dorsal tecnológica das operações diárias de seguros da IF, ao mesmo tempo em que aprimora governança, segurança e visibilidade.

"Como parte da nossa estratégia, estamos construindo uma base tecnológica mais forte, segura e escalável nos países nórdicos e bálticos. Nossa parceria com a DXC Technology nos permite simplificar e modernizar nossa infraestrutura, consolidar nosso cenário de TI e aproveitar a automação e a IA para aumentar a qualidade e a eficiência. Juntos, estamos construindo uma plataforma mais resiliente e pronta para o futuro, que nos permitirá continuar oferecendo serviços estáveis, seguros e ótimas experiências para nossos negócios e clientes", afirma Hanna Elomaa, chefe de operações de TI da If Skadeförsäkring AB

O acordo também apoiará a integração da Topdanmark pela IF, simplificando e unificando as operações tecnológicas em toda a organização combinada, reduzindo a complexidade operacional e melhorando a resiliência, eficiência e desempenho em todo o ambiente de infraestrutura. A DXC também consolidará ambientes díspares de mainframe e nuvem privada em seus data centers baseados na Dinamarca e estabelecerá orquestração híbrida em nuvem com o Microsoft Azure.

Integração do OASIS DXC

O DXC OASIS fornecerá ao If uma camada unificada de orquestração projetada para melhorar a visibilidade, coordenação e governança em todo o seu patrimônio tecnológico. Ao reunir operações de infraestrutura entre múltiplos fornecedores e ambientes, o DXC OASIS ajudará a otimizar operações, automatizar fluxos de trabalho e melhorar a confiabilidade em toda a organização. Os recursos de IA agêntica da plataforma apoiarão um novo modelo operacional para a operação de TI da IF, com monitoramento proativo e otimização operacional, ajudando a reduzir o esforço manual das equipes de TI, ao mesmo tempo em que melhoram o desempenho e a resiliência em sistemas críticos, além de aprimorar a experiência geral do cliente.

"Está reunindo operações em múltiplos mercados e ambientes, e isso exige uma base tecnológica resiliente, unificada e feita para escala", declarou Peter Skarendal, diretor executivo da DXC Suécia. "Com o DXC OASIS, estamos ajudando a If a simplificar e orquestrar seus mainframes, data centers e ambientes de nuvem em múltiplos fornecedores como uma operação integrada, melhorando a visibilidade, reduzindo a complexidade operacional e fortalecendo o desempenho em toda a organização. Isso cria uma base mais ágil e resiliente que permite que a equipe da If mantenha o foco em oferecer experiências integradas para os clientes, enquanto a DXC ajuda a impulsionar a integração nos bastidores."

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em tempos de mudanças exponenciais com rapidez. Com profunda expertise em Serviços de Infraestrutura Gerenciada, Modernização de Aplicações e Soluções de Software Específicas para o Setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos conjuntos tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais sobre em dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994511/DXC_Technology_Company_DXC_to_Simplify_and_Strengthen_If_s_Techn.jpg

FONTE DXC Technology Company