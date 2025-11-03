DXC é reconhecida como líder pelo IDC MarketScape em serviços de IA para governos civis nacionais em todo o mundo

ASHBURN, Virgínia, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma das principais fornecedoras globais de serviços tecnológicos da Fortune 500, foi reconhecida como Líder na avaliação "IDC MarketScape: serviços de IA para governos civis nacionais em todo o mundo de 2025 — Avaliação de Fornecedores.*"

"O compromisso da DXC com a inovação e nossa expertise no setor público nos permite atender às necessidades de nossos clientes em governos nacionais e regionais ao redor do mundo — acelerando a adoção da IA para gerar impacto mensurável", disse David Rimmer, líder de Indústrias Globais da DXC. "Para clientes interessados em soluções de IA soberana, a DXC oferece uma solução completa de IA privada. Estamos honrados por sermos reconhecidos como líderes já no primeiro ano de nossa participação nesta avaliação do IDC MarketScape."

O relatório do IDC MarketScape destaca os pontos fortes da DXC, incluindo:

Especialização em modernização de sistemas legados aprimorada por IA: serviços integrados de consultoria e engenharia utilizam ferramentas de conversão de código baseadas em IA e fábricas em nuvem para modernizar ambientes COBOL/mainframe sem a necessidade de grandes atualizações estruturais, permitindo uma modernização incremental.

Especialização setorial: a DXC possui expertise específica por setor, adquirida ao longo de décadas de parcerias de confiança com clientes estratégicos em áreas de missão de governos civis nacionais, como tributos e receitas, assistência social, justiça e assuntos internos. Ela aproveita essa expertise específica por setor para desenvolver e implementar em larga escala soluções de IA voltadas para missões governamentais e funções empresariais.

Posicionamento em IA soberana e metodologias robustas de ética e conformidade: a DXC recomenda principalmente soluções de IA privada para clientes que buscam IA soberana. Isso transmite uma mensagem muito clara, alinhada a um tipo de modelo de implantação que vem ganhando cada vez mais adesão no mercado. A DXC adota uma abordagem completa e cuidadosa para a IA responsável — desde o desenvolvimento de modelos até a implementação e operações — e uso responsável.

Com mais de 50 anos de experiência no setor, a DXC é um parceiro de confiança escolhido por mais de 280 clientes governamentais em 25 países. À medida que o interesse dos governos por soluções de IA soberana aumentou, a DXC firmou parceria com a Dell e a NVIDIA para oferecer uma solução completa para IA totalmente privada, apoiando a residência de dados, a conformidade e as estratégias nacionais de IA por meio de implantações preparadas para soberania. Aproveitando plataformas de IA proprietárias, a DXC inova para ajudar governos nacionais e regionais a oferecer serviços aos seus cidadãos de forma mais rápida, mantendo a conformidade e a segurança.

"As plataformas proprietárias de IA da DXC garantem que a IA esteja incorporada nas operações de TI dos governos, no desenvolvimento de software e nas operações de dados, permitindo uma implantação mais fácil da IA — de forma segura e em larga escala", disse Massimiliano Claps, Diretor de Pesquisa da IDC. "Amparada por uma profunda expertise setorial e décadas de experiência atendendo clientes governamentais, a DXC impulsiona o salto na IA que os governos estão realizando atualmente por meio de iniciativas estratégicas."

A IDC MarketScape avaliou 20 provedores de serviços de IA em seu IDC MarketScape de 2025 para Serviços Globais de IA voltados ao Governo Civil Nacional, classificando as empresas em quatro categorias: líderes, principais atores, concorrentes e participantes. O relatório avaliou as capacidades e estratégias dos provedores.

Um trecho do IDC MarketScape está disponível para visualização aqui. Para saber mais sobre as ofertas de dados e IA da DXC, clique aqui.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é fornecedora líder global de serviços de tecnologia da informação. Somos um parceiro operacional confiável para muitas das organizações mais inovadoras do mundo, criando soluções que impulsionam setores e empresas. Nossos especialistas em engenharia, consultoria e tecnologia ajudam os clientes a simplificar, otimizar e modernizar seus sistemas e processos, gerenciar suas cargas de trabalho mais críticas, integrar inteligência alimentada por IA em suas operações e colocar a segurança e a confiança em primeiro lugar. Saiba mais em dxc.com.

Sobre a IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores da IDC MarketScape foi desenvolvido para oferecer uma visão geral da aptidão competitiva de fornecedores de tecnologia e serviços em um determinado mercado. A pesquisa utiliza uma metodologia rigorosa de pontuação, baseada em critérios qualitativos e quantitativos, que resulta em uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor dentro de um determinado mercado. O IDC MarketScape oferece uma estrutura clara na qual as ofertas de produtos e serviços, recursos e estratégias, bem como os fatores de sucesso atuais e futuros no mercado dos fornecedores de tecnologia, podem ser comparados de forma significativa. A estrutura também oferece aos compradores de tecnologia uma avaliação abrangente de 360 graus sobre os pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais.

