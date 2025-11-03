شركة DXC تُصنَّفُ رائدًا من قِبل IDC MarketScape في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي العالمية للحكومات المدنية الوطنية

آشبورن، فيرجينيا، 3 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- شركة DXC Technology (مؤشر بورصة نيويورك: DXC )، المزود الرائد للخدمات التكنولوجية العالمية ضمن قائمة Fortune 500 ، تُصنَّفُ رائدًا في تقرير " IDC MarketScape : تقييم خدمات الذكاء الاصطناعي العالمية لمزوّدي الحكومات المدنية الوطنية لعام 2025".

قال David Rimmer ، رئيس قسم الصناعات العالمية في DXC : "إن التزام DXC بالابتكار وخبرتنا في القطاع العام هما ما يُمكِّنُنَا من تلبية احتياجات عملائنا في الحكومات الوطنية والإقليمية حول العالم — وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير ملموس". "بالنسبة للعملاء المهتمين بحلول الذكاء الاصطناعي السيادية، تقدم DXC حلاً متكاملاً للذكاء الاصطناعي الخاص. ونحن فخورون بالحصول على تصنيف رائد في أول عام نشارك فيه في تقييم IDC MarketScape ".

يسلط تقرير IDC MarketScape الضوء على نقاط القوة لدى شركة DXC ، بما في ذلك:

خبرة مُعززة بالذكاء الاصطناعي في تحديث الأنظمة القديمة: نقدمُ خدمات استشارية وهندسية متكاملة تستخدم أدوات تحويل الشيفرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ومصانع سحابية لتحديث الأنظمة المبنية على لغة COBOL والمُشغَّلة على الحواسيب المركزية ( COBOL/mainframe estates ) دون الحاجة إلى ترقيات جذرية مكلفة، مما يتيح التحديث التدريجي.

خبرة في الصناعات: تتمتع DXC بخبرة متخصصة في صناعات محددة اكتسبتها من خلال علاقات ثقة طويلة الأمد مع العملاء ذوي الحسابات الإستراتيجية في مجالات مهام الحكومات المدنية الوطنية مثل الضرائب والإيرادات، والرفاهية، والعدالة، والشؤون الداخلية. وتستفيد الشركة من هذه الخبرة لتطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لدعم مهام الحكومات ووظائف الأعمال التجارية.

موقعها الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي ومنهجياتها القوية في الأخلاقيات والامتثال: توصي DXC في الأساس بالذكاء الاصطناعي الخاص للعملاء الذين يبحثون عن حلول ذكاء اصطناعي سيادي. وهو ما يعكس رسالة واضحة تتماشى مع نموذج النشر الذي يلقى رواجًا متزايدًا في السوق. حيث تتّبع DXC نهجًا شاملاً ومسؤولًا يغطي دورة الحياة الكاملة للذكاء الاصطناعي المسؤول — بدءًا من تطوير النماذج، مرورًا بالتنفيذ والعمليات — والاستخدام المسؤول.

بفضل خبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا في الصناعة، فإن DXC هي شريك موثوق ومُفضلٌ لدى أكثر من 280 عميلًا حكوميًا في 25 دولة. ومع تزايد اهتمام الحكومات بحلول الذكاء الاصطناعي السيادي، عقدت DXC شراكة مع شركتي Dell و NVIDIA لتقديم حل متكامل لذكاء اصطناعي خاص بالكامل ، يدعم محلية البيانات ( Data Residency )، والامتثال، وإستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية من خلال عمليات نشر جاهزة للحلول السيادية. ومن خلال منصاتها الحصرية للذكاء الاصطناعي، تواصل DXC الابتكار لمساعدة الحكومات الوطنية والإقليمية على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أسرع، مع الحفاظ على الامتثال والأمان.

قال Massimiliano Claps ، مدير قسم الأبحاث في IDC : "تضمن منصات DXC الحصرية للذكاء الاصطناعي دمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب عمليات تكنولوجيا المعلومات الحكومية، وتطوير البرمجيات، وإدارة البيانات، ما يتيح نشر الذكاء الاصطناعي بشكل أسهل — وبأمان وعلى نطاق واسع". "وبفضل خبرتها العميقة في الصناعة وعقود من العمل مع عملاء من الحكومات، تدعم DXC تحقيق القفزة النوعية في مجال الذكاء الاصطناعي لتي تقوم بها الحكومات حاليًا من خلال المبادرات الإستراتيجية".

قامت IDC MarketScape بتقييم 20 مزودًا لخدمات الذكاء الاصطناعي في تقرير IDC MarketScape لخدمات الذكاء الاصطناعي العالمية لمزوّدي الحكومات المدنية الوطنية لعام 2025، الذي قسّم الشركات إلى أربع فئات: الروّاد، واللاعبون الرئيسيون، والمتنافسون، والمشاركون. وقد قام التقرير بتقييم قدرات مزوّدي الخدمات وإستراتيجياتهم.

يتوفر مقتطف من تقرير IDC MarketScape للاطلاع عليه من هنا . ولمعرفة المزيد حول عروض DXC في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، اضغط هنا .

نبذة عن DXC Technology

DXC Technology (مؤشر بورصة نيويورك: DXC ) هي مزود عالمي رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات. نحن شريك تشغيلي موثوق للعديد من المؤسسات الأكثر ابتكارًا في العالم، حيث نبني حلولاً تدفع الصناعات والشركات إلى الأمام. يساعد خبراؤنا في الهندسة والاستشارات والتكنولوجيا العملاء على تبسيط أنظمتهم وعملياتهم وتحسينها وتحديثها، وإدارة أعباء العمل الأكثر أهمية، ودمج الذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي في عملياتهم، ووضع الأمان والثقة في مقدمة أولوياتهم. اعرف المزيد على dxc.com .

نبذة عن IDC MarketScape

نموذج تقييم الموردين IDC MarketScape مُصمم لتقديم نظرة شاملة على القدرة التنافسية لموردي التكنولوجيا والخدمات في سوق معين. وتستند هذه الأبحاث إلى منهجية تقييم دقيقة تعتمد على معايير نوعية وكمية، ينتج عنها رسم بياني موحد يوضح موقع كل مورِّد داخل السوق المستهدف. توفر أداة IDC MarketScape إطارًا واضحًا يمكن من خلاله إجراء مقارنة ذات معنى بين عروض المنتجات والخدمات، والإمكانات والإستراتيجيات، وعوامل النجاح الحالية والمستقبلية لموردي التكنولوجيا. كما يمنح هذا الإطار مشتري التكنولوجيا تقييمًا حتى 360 درجة لنقاط القوة والضعف لدى الموردين الحاليين والمحتملين.

