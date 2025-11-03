DXC 獲 IDC MarketScape 評為全球國家級政府機構民用人工智能服務領域領導者

維珍尼亞州阿什本 2025年11月3日 /美通社/ -- DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是「《財富》500 強」全球領先的科技服務供應商，已獲「IDC MarketScape：Worldwide AI Services for National Civilian Government 2025 Vendor Assessment.*」評為業界領袖。

DXC 全球產業領袖 David Rimmer 表示：「DXC 對創新的承諾和公營部門專業知識使我們能夠滿足全球國家和地區政府客戶的需求，加快人工智能採用以推動可衡量的影響。對於有興趣採用主權人工智能 (AI) 解決方案的客戶，DXC 提供完整的私有 AI 全棧 (full-stack) 解決方案。我們深感榮幸能在參與 IDC MarketScape 評鑑的首年即獲評為領袖。」

IDC MarketScape 報告重點彰顯出 DXC 的核心優勢，包括：

由 AI 增強的傳統現代化專業知識：整合式諮詢與工程服務運用 AI 驅動的程式碼轉換工具及雲端工廠，無需大規模全面升級即可實現 COBOL/大型主機資產的現代化，實現漸進式轉型。

業界專業知識：DXC 憑藉在國家民用政府任務領域（如稅務與收入、福利、司法及內政）與戰略客戶建立的十年信賴合作關係，累積了業界專屬專業知識。公司運用此專業優勢，為政府任務與商業職能開發並大規模部署 AI 解決方案。

主權 AI 定位與強健的倫理與合規方法論：DXC 建議尋求主權 AI 的客戶優先採用私有 AI。此舉傳遞出極為明確的訊息，與市場日益認同的部署模式類型高度契合。DXC 採取全面的責任 AI 全生命週期方法論——涵蓋模型開發、實施運作及負責任使用等環節。

DXC 擁有超過 50 年的業界專業知識，是 25 個國家/地區 280 多個政府客戶的、值得信賴的合作夥伴。隨著政府對主權 AI 解決方案的關注度提升，DXC攜手戴爾與 NVIDIA 推出全棧式解決方案，實現完全私有化的 AI 環境。此方案透過符合主權要求的部署模式，全面支援數據駐留、法規遵循及國家級 AI 戰略。DXC 憑藉專有的 AI 平台持續創新，協助國家及地方政府在確保合規與安全的前提下，更快地為公民提供服務。

IDC 研究總監 Massimiliano Claps 表示：「DXC 的專有 AI 平台確保 AI 嵌入到政府的 IT 營運、軟件開發和數據操作中，從而實現更安全且大規模的 AI 部署。憑藉深厚的產業專業知識與數十年為政府客戶服務的經驗，DXC 正透過戰略性計劃，推動政府當前在 AI 領域的飛躍性發展。」

IDC MarketScape 評估了 20 間 AI 服務供應商，以編製《2025 IDC MarketScape for Worldwide AI Services for National Civilian Government》報告，並將企業分為四類：領袖、主要參與者、競爭者和參與者。此報告對供應商的能耐與策略進行了評估。

IDC MarketScape 報告摘錄，請按此查看。如欲查看更多 DXC 的財產及 AI 產品，請按此。

DXC Technology 簡介

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是全球領先資訊科技服務提供者。我們是全球許多最創新機構的可靠營運合作夥伴，致力建立推動產業和公司前進的解決方案。我們的工程、諮詢和科技專家協助客戶簡化、改善和現代化其系統和流程，管理其最關鍵的工作負載，整合人工智能至營運各範疇，並將安全和可靠放於首位。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。

IDC MarketScape 簡介

IDC MarketScape 供應商評估模型，旨在提供特定市場內科技和服務供應商競爭合適性的概述。該研究採用定性和定量標準為本的嚴格評分方法，而研究結果以單一圖形方式，展示各供應商於特定市場的地位。IDC MarketScape 提供一個清晰框架，而這框架內，可有意義地比較科技供應商的產品及服務、能力和策略，以及目前和未來的市場成功因素。該框架還為科技買家，提供目前和潛在供應商優點和缺點的全面評估。

