DXC es proclamada líder por IDC MarketScape en servicios de IA a escala mundial para gobiernos civiles nacionales

ASHBURN, Virginia, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), empresa líder mundial de servicios tecnológicos (Fortune 500), ha sido proclamada líder en la "Evaluación de proveedores 2025 de IDC MarketScape: Servicios de IA a escala mundial para gobiernos civiles nacionales*".

"El compromiso de DXC con la innovación y nuestra experiencia en el sector público nos permiten satisfacer las necesidades de nuestros clientes en gobiernos nacionales y regionales de todo el mundo, lo que acelera la adopción de la IA para impulsar un impacto medible", afirmó David Rimmer, líder mundial de industrias de DXC. "Para los clientes interesados en soluciones de IA soberana, DXC ofrece una solución integral (full-stack) para la IA privada. Nos sentimos honrados de ser reconocidos como líderes en el primer año de nuestra participación en este IDC MarketScape".

El informe de IDC MarketScape destaca las fortalezas de DXC, que incluyen:

Experiencia en modernización de sistemas heredados aumentada por IA: los servicios integrados de consultoría e ingeniería aprovechan las herramientas de conversión de código impulsadas por IA y las fábricas de nube para modernizar los sistemas COBOL/mainframe sin necesidad de actualizaciones a gran escala (forklift), lo que permite una modernización incremental.

Experiencia en el sector: DXC cuenta con experiencia específica en el sector, adquirida mediante relaciones de confianza de una década con clientes estratégicos en áreas de misión de gobiernos civiles nacionales, como impuestos e ingresos, bienestar, justicia y asuntos internos. La empresa aprovecha esta experiencia específica del sector para desarrollar e implementar IA a escala para misiones gubernamentales y funciones empresariales.

Posicionamiento en IA soberana y metodologías sólidas de ética y cumplimiento: DXC recomienda principalmente la IA privada a los clientes que buscan una IA soberana. Esta recomendación envía un mensaje muy claro, alineado con un tipo de modelo de implementación que repercute cada vez más en el mercado. DXC adopta un enfoque exhaustivo del ciclo de vida completo de la IA responsable, desde el desarrollo del modelo hasta la implementación y las operaciones y el uso responsable.

Con más de 50 años de experiencia en el sector, DXC es el socio de confianza preferido por más de 280 clientes gubernamentales en 25 países. A medida que aumentó el interés de los gobiernos en las soluciones de IA soberana, DXC formó alianza con Dell y NVIDIA para ofrecer un desarrollo integral para una IA completamente privada, que da soporte a la residencia de datos, el cumplimiento y las estrategias nacionales de IA mediante implementaciones listas para la soberanía. Al aprovechar las plataformas de IA patentadas, DXC innova para ayudar a los gobiernos nacionales y regionales a prestar servicios a sus ciudadanos con mayor rapidez, sin dejar de cumplir con la normativa y mantener la seguridad.

"Las plataformas patentadas de DXC para la IA garantizan que la IA esté integrada en las operaciones de tecnología de la información, el desarrollo de software y las operaciones de datos de los gobiernos, lo que permite una implementación más sencilla de la IA, de forma segura y a escala", afirmó Massimiliano Claps, director de investigación de IDC. "Con el respaldo de una profunda experiencia en el sector y décadas de experiencia en el trabajo con clientes del sector público, DXC impulsa el salto en la IA que los gobiernos realizan actualmente mediante iniciativas estratégicas".

El IDC MarketScape evaluó a 20 proveedores de servicios de IA para su IDC MarketScape 2025 de servicios de IA a escala mundial para gobiernos civiles nacionales, y clasificó a las empresas en cuatro categorías: líderes, empresas principales, competidores y participantes. El informe evaluó las capacidades y estrategias de los proveedores.

Puede consultar un extracto del IDC MarketScape aquí. Para obtener más información acerca de las ofertas de datos e IA de DXC, haga clic aquí.

*Doc #US53125325e, Octubre de 2025

