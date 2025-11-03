DXC est désignée comme un Leader par IDC MarketScape dans la catégorie Services mondiaux d'IA pour gouvernements nationaux et civils

ASHBURN, Virginie, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), le chef de file mondial des services technologiques figurant au classement Fortune 500, vient d'être désignée comme un Leader dans le rapport « IDC MarketScape: Worldwide AI Services for National Civilian Government 2025 Vendor Assessment* ».

« L'engagement de DXC en faveur de l'innovation et notre expertise du secteur public nous permettent de répondre aux besoins de nos clients qui travaillent pour des gouvernements nationaux et régionaux du monde entier, et ce en accélérant l'adoption de l'IA pour générer un impact mesurable », a déclaré David Rimmer, responsable des industries mondiales chez DXC. « Pour les clients intéressés par des solutions d'IA souveraine, DXC offre une solution complète pour l'IA privée. Nous sommes honorés d'être reconnus comme un Leader dès la première année de notre participation à cette étude d'IDC MarketScape. »

Le rapport d'IDC MarketScape souligne les points forts de DXC, notamment :

Expertise en matière de modernisation de l'héritage augmentée par l'IA : Les services intégrés de conseil et d'ingénierie s'appuient sur des outils de conversion de code pilotés par l'IA et des usines cloud pour moderniser les parcs COBOL/mainframe sans mises à niveau à grande échelle des chariots élévateurs, permettant une modernisation incrémentielle.

Expertise sectorielle : DXC bénéficie d'une expertise sectorielle spécifique acquise grâce à des engagements de confiance de plusieurs décennies avec des clients stratégiques dans des domaines des missions de gouvernements civils et nationaux (telles que les impôts et recettes, la protection sociale, la justice et les affaires intérieures). Elle s'appuie sur cette expertise sectorielle pour développer et déployer l'IA à grande échelle pour les missions gouvernementales et les fonctions commerciales.

Positionnement en faveur de l'IA souveraine et méthodologies robustes en matière d'éthique et de conformité : DXC recommande principalement l'IA privée aux clients intéressés par une IA souveraine. Il s'agit d'un message très clair, aligné sur un type de modèle de déploiement qui trouve de plus en plus d'écho sur le marché. DXC adopte une approche complète de l'utilisation responsable et du cycle de vie de l'IA responsable — du développement des modèles à la mise en œuvre et aux opérations.

Avec plus de 50 ans d'expertise sectorielle, DXC est un partenaire de confiance et privilégié pour plus de 280 clients gouvernementaux répartis dans 25 pays. Face à l'intérêt croissant des gouvernements pour les solutions d'IA souveraine, DXC s'est associée à Dell et NVIDIA pour proposer une solution complète pour une IA entièrement privée, prenant en charge la résidence des données, la conformité et les stratégies nationales d'IA grâce à des déploiements prêts pour la souveraineté. En s'appuyant sur des plateformes d'IA exclusives, DXC innove pour aider les gouvernements nationaux et régionaux à fournir plus rapidement des services à leurs citoyens tout en restant conformes et sécurisés.

« Les plateformes exclusives de DXC pour l'IA garantissent que l'IA est intégrée dans les opérations informatiques, le développement des logiciels et les opérations liées aux données des gouvernements, ce qui facilite le déploiement de l'IA, et ce en toute sécurité et à grande échelle », a déclaré Massimiliano Claps, directeur de recherche chez IDC. « Soutenue par une expertise sectorielle approfondie et des décennies d'expérience de travail au service de clients gouvernementaux, DXC alimente le saut dans l'IA que les gouvernements sont actuellement en train de faire par le biais d'initiatives stratégiques. »

IDC MarketScape a évalué vingt fournisseurs de services d'IA pour son rapport « 2025 IDC MarketScape for Worldwide AI Services for National Civilian Government », répartissant les entreprises en quatre catégories : Leaders, Acteurs majeurs, Aspirants et Participants. Le rapport a évalué les capacités et les stratégies des fournisseurs.

Un extrait du rapport d'IDC MarketScape est disponible ici. Pour en savoir plus sur les offres de DXC en matière de données et d'IA, cliquez ici.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de technologie de l'information. Partenaire opérationnel de confiance de nombreuses organisations parmi les plus innovantes du monde, nous construisons des solutions qui font avancer les industries et les entreprises. Nos experts en ingénierie, en conseil et en technologie aident les clients à simplifier, à optimiser et à moderniser leurs systèmes et processus, à gérer leurs charges de travail les plus critiques, à intégrer l'intelligence alimentée par l'IA dans leurs opérations et à mettre la sécurité et la confiance au premier plan. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. La recherche s'appuie sur une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs, et aboutit à une représentation graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de technologie sont comparés de manière pertinente. Le cadre propose également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des points forts et des points faibles des fournisseurs actuels et potentiels.

*N° de document US53125325e, octobre 2025