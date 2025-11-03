DXC von IDC MarketScape als führender Anbieter von weltweiten KI-Dienstleistungen für nationale Zivilbehörden ausgezeichnet

ASHBURN, Virginia, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Technologie-Dienstleister aus den Fortune 500, wurde im „IDC MarketScape: Worldwide AI Services for National Civilian Government 2025 Vendor Assessment*" als führendes Unternehmen ausgezeichnet.

„Das Engagement von DXC für Innovation und unsere Expertise im öffentlichen Sektor ermöglichen es uns, die Anforderungen unserer Kunden in nationalen und regionalen Behörden weltweit zu erfüllen und die Einführung von KI zu beschleunigen, um messbare Ergebnisse zu erzielen", so David Rimmer, Global Industries Lead bei DXC. „Kunden, die an souveränen KI-Lösungen interessiert sind, bietet DXC eine Full-Stack-Lösung für private KI. Wir fühlen uns geehrt, im ersten Jahr unserer Teilnahme an diesem IDC MarketScape als führendes Unternehmen anerkannt zu werden."

Der IDC MarketScape-Bericht hebt die Stärken von DXC hervor, darunter:

Kompetenz in der Modernisierung von Altsystemen, ergänzt durch KI: Integrierte Beratungs- und Engineering-Services nutzen KI-gesteuerte Code-Konvertierungstools und Cloud-Fabriken, um COBOL/Mainframe-Umgebungen ohne groß angelegte Forklift-Upgrades zu modernisieren und so eine schrittweise Modernisierung zu ermöglichen.

Branchenkenntnisse: DXC verfügt über branchenspezifisches Fachwissen, das durch jahrzehntelange vertrauensvolle Kundenbeziehungen mit strategischen Kunden in nationalen zivilen Regierungsbereichen wie Steuern und Einnahmen, Soziales, Justiz und Inneres erworben wurde. Dieses branchenspezifische Fachwissen wird genutzt, um KI für Regierungsaufgaben und Geschäftsfunktionen in großem Maßstab zu entwickeln und einzusetzen.

Souveräne KI-Positionierung und robuste Ethik- und Compliance-Methoden: DXC empfiehlt Kunden, die souveräne KI suchen, in erster Linie private KI. Dies sendet eine sehr klare Botschaft, die mit einem Einsatzmodell übereinstimmt, das zunehmend Anklang auf dem Markt findet. DXC verfolgt einen gründlichen, den gesamten Lebenszyklus umfassenden Ansatz für verantwortungsvolle KI – von der Modellentwicklung über die Implementierung und den Betrieb bis hin zur verantwortungsvollen Nutzung.

Mit mehr als 50 Jahren Branchenerfahrung ist DXC ein vertrauenswürdiger Partner für mehr als 280 Regierungskunden in 25 Ländern. Als das Interesse der Regierungen an souveränen KI-Lösungen zunahm, ging DXC eine Partnerschaft mit Dell und NVIDIA ein, um eine um eine Full-Stack-Lösung für vollständig private KI anzubieten, die Datenresidenz, Compliance und nationale KI-Strategien durch souveräne Bereitstellungen unterstützt. DXC nutzt proprietäre KI-Plattformen und entwickelt Innovationen, um nationalen und regionalen Regierungen dabei zu helfen, ihren Bürgern schneller Dienstleistungen anzubieten und dabei die Compliance und Sicherheit zu gewährleisten.

„Die proprietären KI-Plattformen von DXC stellen sicher, dass KI in die IT-Abläufe, Softwareentwicklung und Datenverarbeitung von Regierungen integriert ist, was eine einfachere, sichere und skalierbare KI-Bereitstellung ermöglicht", so Massimiliano Claps, Research Director bei IDC. „Gestützt auf fundierte Branchenexpertise und jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden aus dem Regierungsbereich treibt DXC den Sprung in der KI voran, den Regierungen derzeit durch strategische Initiativen vollziehen."

Der IDC MarketScape bewertete 20 KI-Dienstleister für seinen 2025 IDC MarketScape für weltweite KI-Dienstleistungen für nationale Zivilregierungen und teilte die Unternehmen in vier Kategorien ein: Marktführer, wichtige Akteure, Herausforderer und Teilnehmer. Der Bericht bewertete die Fähigkeiten und Strategien der Anbieter.

Ein Auszug aus dem IDC MarketScape kann hier eingesehen werden. Um mehr über die Daten- und KI-Angebote von DXC zu erfahren, klicken Sie hier .

