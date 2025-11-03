DXC: líder por IDC MarketScape en servicios de IA para gobiernos civiles nacionales a nivel mundial

-DXC reconocido como líder por IDC MarketScape en servicios de IA para gobiernos civiles nacionales a nivel mundial

ASHBURN, Va., 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor líder mundial de servicios tecnológicos, incluido en la lista Fortune 500, ha sido reconocido como Líder en el informe "IDC MarketScape: Evaluación de Proveedores de Servicios de IA para Gobiernos Civiles Nacionales a Nivel Mundial 2025*".

"El compromiso de DXC con la innovación y nuestra experiencia en el sector público nos permiten satisfacer las necesidades de nuestros clientes en gobiernos nacionales y regionales de todo el mundo, acelerando la adopción de la IA para generar un impacto tangible", afirmó David Rimmer, Director Global de Industrias de DXC. "Para los clientes interesados en soluciones de IA soberanas, DXC ofrece una solución integral para IA privada. Nos sentimos honrados de ser reconocidos como Líderes en nuestro primer año de participación en este informe IDC MarketScape".

El informe IDC MarketScape destaca las fortalezas de DXC, entre las que se incluyen:

Modernización de sistemas heredados con IA: Los servicios integrados de consultoría e ingeniería aprovechan herramientas de conversión de código basadas en IA y entornos en la nube para modernizar entornos COBOL/mainframe sin grandes actualizaciones completas, permitiendo una modernización gradual.

Experiencia en la indusria: DXC cuenta con experiencia sectorial adquirida a través de décadas de colaboración con clientes estratégicos en áreas clave de la administración pública civil, como impuestos, bienestar social, justicia y asuntos internos. Aprovecha esta experiencia para desarrollar e implementar IA a gran escala para misiones gubernamentales y funciones empresariales.

• Posicionamiento en IA soberana y sólidas metodologías de ética y cumplimiento: DXC recomienda principalmente IA privada a clientes que buscan IA soberana. Esto transmite un mensaje claro, alineado con un modelo de implementación cada vez más popular en el mercado. DXC adopta un enfoque integral de ciclo de vida completo para la IA responsable, desde el desarrollo del modelo hasta la implementación y las operaciones, y su uso responsable.

Con más de 50 años de experiencia en el sector, DXC es un socio de confianza para más de 280 gobiernos en 25 países. Ante el creciente interés de los gobiernos en soluciones de IA soberanas, DXC se asoció con Dell y NVIDIA para ofrecer una solución integral de IA totalmente privada, que respalda la residencia de datos, el cumplimiento normativo y las estrategias nacionales de IA mediante implementaciones preparadas para el ámbito soberano. Gracias a sus plataformas de IA propias, DXC innova para ayudar a los gobiernos nacionales y regionales a proporcionar servicios a sus ciudadanos con mayor rapidez, garantizando el cumplimiento normativo y la seguridad.

"Las plataformas propias de DXC para IA garantizan la integración de la IA en las operaciones de TI, el desarrollo de software y las operaciones de datos de los gobiernos, lo que permite una implementación más sencilla, segura y a gran escala", afirmó Massimiliano Claps, director de investigación de IDC. "Con el respaldo de una profunda experiencia en el sector y décadas de trabajo con clientes gubernamentales, DXC impulsa el avance en IA que los gobiernos están logrando actualmente mediante iniciativas estratégicas".

El informe IDC MarketScape evaluó a 20 proveedores de servicios de IA para su informe IDC MarketScape 2025 sobre servicios mundiales de IA para gobiernos civiles nacionales, clasificando a las empresas en cuatro categorías: líderes, principales actores, competidores y participantes. El informe analizó las capacidades y estrategias de los proveedores.

Puede consultar un extracto del informe IDC MarketScape aquí. Para obtener más información sobre las ofertas de datos e IA de DXC, haga clic aquí.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un proveedor líder mundial de servicios de tecnología de la información. Somos un socio operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo, creando soluciones que impulsan el progreso de las industrias y las empresas. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más críticas, integrar inteligencia artificial en sus operaciones y priorizar la seguridad y la confianza. Obtenga más información en dxc.com.

Acerca de IDC MarketScape

El modelo de evaluación de proveedores IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la competitividad de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La investigación emplea una metodología de puntuación rigurosa basada en criterios tanto cualitativos como cuantitativos, lo que da como resultado una representación gráfica de la posición de cada proveedor en dicho mercado. IDC MarketScape proporciona un marco claro para comparar de forma significativa la oferta de productos y servicios, las capacidades y estrategias, y los factores de éxito actuales y futuros de los proveedores de tecnología. Este marco también ofrece a los compradores de tecnología una evaluación integral de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.

