DXC 與 Wilton Re 見證 20 載合作夥伴關係，完成 400,000 份保單組合的雲端轉換

此為公司歷來規模最大、最為複雜的轉型項目之一，DXC 已成功將 Wilton Re 逾 400,000 份保單遷移至單一的現代雲端平台。

為 Wilton Re 日後的人工智能 (AI) 應用及營運效率提升奠定基礎。

此舉見證了雙方 20 年的合作夥伴關係，期間 DXC 端到端營運核心保險業務，協助 Wilton Re 從 2005 年約 5,000 份保單增長至現今超過 500,000 份。

維珍尼亞州阿什本2026年7月9日 /美通社/ -- 在企業科技與創新業界領先在前的 DXC Technology (NYSE: DXC) 今日宣佈，與人壽及年金有效保單組合的主要收購企業 Wilton Re 攜手，圓滿完成公司史上其中一項規模最大的轉型項目。 此項目將逾 400,000 份保單從舊有的 DXC 技術平台，遷移至 DXC 最先進的雲端保單管理生態系統。 此項里程碑得以實現，有賴 DXC 在保險業務流程服務 (BPS) 的專業知識、大規模轉換能力及營運支援模式，加上 Wilton Re 獨到的風險管理策略及其執行大規模轉型的豐富經驗。

前瞻設計，奠基未來

DXC and Wilton Re Mark 20-Year Partnership, Complete Cloud Conversion of 400,000 Policy Portfolio

過去 20 多年來，Wilton Re 的保單組合顯著擴張，因此對快速整合新購入的人壽及年金業務的需求亦與日俱增。 每次收購都涉及獨特系統、數據結構及服務流程的轉換，且所有遷移工作均須確保保單持有人的體驗不受干擾。 為支持未來業務增長並加快新收購項目的整合，Wilton Re 已統一採用 DXC 的財富管理加速器 (wmA)，該平台為統一的雲端保單管理系統。 透過為已收購的組合建立共通的營運環境，Wilton Re 期望能加速整合、提升營運效率，並同時為日後推行人工智能策略鋪路。

「我們與 Wilton Re 的 20 年合作夥伴關係，正是卓越長期執行力及規模化營運的最佳寫照。 此轉型有助 Wilton Re 拓展業務、加快收購整合、提升營運效率，並為保單持有人提供更佳體驗。 我們合力完成了公司史上規模極大、營運極其繁複的轉型項目，此舉建立了穩固根基，使 Wilton Re 能更快融合未來收購、以更具效率方式營運，並信心十足地持續增長。」 — Ray August，DXC 保險軟件與業務流程服務總裁

20 年夥伴關係，為規模化而設

DXC BPS 營運 Wilton Re 大部分核心保險業務，涵蓋保單管理、理賠處理及客戶服務，儼如 Wilton Re 營運團隊的延伸。 DXC 擁有全球超過 6,000 名保險專家，管理逾 1,300 萬份保單及合約，並累積超過 200 次成功從舊有系統轉換的經驗，為 Wilton Re 的業務提供深厚的營運與遷移專業知識。 伴隨 Wilton Re 的收購步伐，DXC 負責主導系統、數據、產品規則、流程，以至部分情況下原保險公司營運團隊的整合工作，在保證保單持有人平穩過渡的同時，亦加快整合進度。 過去二十年來，DXC 與 Wilton Re 聯手建立出既可重複亦可擴展的轉換方法及營運模式，協助公司由 2005 年約 5,000 份保單，增長至今日超過 500,000 份。

「DXC 早已超越技術供應商的角色。 除了協助整合多項收購外，其在我們的日常營運中亦擔當關鍵角色，涵蓋保單管理、客戶服務以至主要財務流程。 這段合作關係讓我們營運更具效率、收購更為順暢，並能更周全地服務保單持有人，同時恪守令我們業務引以為傲的崇高標準。 過去二十年來，彼此間的合作已成為業界典範。」— Enrico Treglia，Wilton Re 高級顧問

為人工智能驅動的下一輪增長蓄勢待發

透過整合至 wmA 平台，Wilton Re 已建立現代化的雲端基礎，可支援未來由人工智能推動的工作流程功能，而無需再進行額外的核心系統轉型，為公司日後持續創新及業務擴張時的營運效率奠定基礎。

DXC 擁有逾 40 年的保險行業專業知識，是全球 25 大保險公司中，其中 21 間予以信賴的合作夥伴。 作為核心保險平台、產品與服務的頂尖供應商，DXC 運用人工智能創新技術，協助保險公司將核心業務現代化、提高營運效率，並為客戶帶來更優越的體驗。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.dxc.com/insurance。

關於 DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業科技與創新合作夥伴，為全球企業及公共部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其善用人工智能，以達至在瞬息萬變中獲得實際成果。 憑藉在受管基建服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業知識，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 dxc.com。

關於 Wilton Re

Wilton Re 是北美人壽保險行業中，有效保單業務與再保險方案的頂尖供應商。 Wilton Re 憑藉其實戰經驗，為客戶提供度身打造的解決方案，以滿足其資本及營運上的需求。 我們的核心行政再保險方案，向來是行業修復傳統行政系統及舊有壽險與年金保單組合的標準做法。 過去 22 年來，我們已將 27 個舊有系統遷移至以 DXC 為基礎的行政管理平台，同時為交易對手方節省成本、提升技術、加強管控並改善行政流程。 如欲了解更多有關 Wilton Re 的資訊，請瀏覽 www.wiltonre.com。

媒體聯絡人：DXC Technology，Ashley Houk-Temple，[email protected]；Wilton Re，Kaitlyn Telvi，[email protected]

SOURCE DXC Technology Company