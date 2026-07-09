DXCとWilton Re、20年にわたる提携の節目を迎え、40万件の保険契約ポートフォリオのクラウド移行を完了

DXCは、同社にとってこれまでで最大規模かつ最も複雑な変革の一つを完了し、40万件を超えるWilton Reの保険契約を単一の最新クラウドプラットフォームへ移行しました。

Wilton Reの将来のAI機能と業務効率向上に向けた基盤を構築

この発表は、DXCが保険業務の中核機能をエンドツーエンドで運営し、Wilton Reの保険契約数が2005年の約5,000件から現在の50万件超へと拡大するのを支えてきた、20年にわたる提携の節目となるものです。

バージニア州アッシュバーン、, 2026年7月9日 /PRNewswire/ -- DXC Technology（NYSE: DXC）は、エンタープライズ・テクノロジーおよびイノベーションの主要パートナーであり、本日、生命保険および年金保険の保有契約ブロックの取得を手掛ける大手企業であるWilton Reとの間で、DXC史上最大規模の変革プログラムの一つを成功裏に完了したことを発表しました。このプログラムでは、従来のDXCテクノロジー上にあった40万件を超える保険契約を、DXCの最先端のクラウドベース保険契約管理エコシステムへ移行しました。この節目となる成果は、保険分野におけるDXCのビジネス・プロセス・サービス（BPS）の専門知識、大規模移行能力、運用支援モデルと、Wilton Re独自のリスク管理アプローチおよびこの種の大規模変革を実行してきた豊富な経験を組み合わせることで達成されました。

将来を見据えた設計・構築

DXC and Wilton Re Mark 20-Year Partnership, Complete Cloud Conversion of 400,000 Policy Portfolio

過去20年以上にわたり、Wilton Reはポートフォリオを大幅に拡大しており、新たに買収した生命保険および年金保険事業を迅速に統合する必要性が高まっています。買収のたびに、固有のシステム、データ構造、契約管理・サービス提供プロセスの移行が必要となり、保険契約者の体験を損なうことなく実施しなければなりません。今後の成長を支え、新たに取得した事業の受け入れを加速するため、Wilton Reは、統合型のクラウドベース保険契約管理プラットフォームであるDXCのWealth Management Accelerator（wmA）を標準システムとして採用しました。Wilton Reは、取得したポートフォリオ向けに共通の運用環境を構築することで、将来のAI戦略の実施に向けた基盤を築きながら、統合の迅速化と業務効率の向上を実現できるようになると見込んでいます。

「Wilton Reとの20年にわたる提携は、大規模な取り組みを卓越した水準で長期にわたり遂行してきたことを示しています。この変革は、Wilton Reの事業拡大、買収案件の迅速な統合、業務の効率化、保険契約者へのより良い体験の提供を支援します。私たちは協力して、DXC史上最大規模で運用面でも最も複雑な変革プログラムの一つを完了し、Wilton Reが今後の買収案件をより迅速に統合し、より効率的に事業を運営し、自信を持って成長を続けるための基盤を築きました。」—DXC Insurance Software and Business Process Servicesプレジデント、Ray August

規模拡大を見据えて築かれた20年にわたる提携

DXC BPSは、保険契約管理、保険金請求処理、顧客サービスなど、Wilton Reの中核的な保険業務環境の大部分を運営し、Wilton Reの業務チームの延長として機能しています。DXCは、世界で6,000人超の保険専門家を擁し、1,300万件超の保険契約および各種契約を管理し、レガシーシステムからの移行を200件超成功させてきた実績を背景に、Wilton Reの事業に運用と移行に関する深い専門知識を提供しています。Wilton Reによる買収に伴い、DXCは、移管元の保険会社から引き継ぐシステム、データ、商品規則、プロセス、場合によっては運用チームの統合を主導し、統合スケジュールを短縮しながら、保険契約者にとって円滑な移行を確保できるよう支援しています。過去20年間にわたり、DXCとWilton Reは、再現性と拡張性のある移行手法および運用モデルを構築し、Wilton Reの保険契約件数を2005年の約5,000件から現在の50万件超へと拡大することを支援してきました。

「DXCは、単なるテクノロジープロバイダーをはるかに超える存在です。複数の買収案件の統合を支援することに加え、保険契約管理や顧客サービスから主要な財務プロセスに至るまで、DXCは当社の日常業務において重要な役割を果たしています。この提携により、当社は事業を特徴づける高い基準を維持しながら、業務効率を高め、買収案件を効果的に進め、保険契約者に一層優れたサービスを提供できるようになりました。過去20年にわたり、私たちの協力関係は業界のベンチマークとなっています。」—Wilton Reシニア・アドバイザー、Enrico Treglia

AIを活用した成長の次の段階に向けて構築

Wilton Reは、wmAに統合することで、追加の基幹システム変革を必要とせずに将来のAI対応ワークフロー機能を支えられる最新のクラウド基盤を確立し、同社の拡大に合わせて継続的なイノベーションと業務効率を実現するための土台を築きました。

保険業界で40年以上の専門知識を持つDXCは、世界の上位25社の保険会社のうち21社に信頼されるパートナーです。保険基幹プラットフォーム、製品、サービスの主要プロバイダーとして、DXCはAIを活用したイノベーションを通じて、保険会社による基幹業務の近代化、効率向上、より優れた顧客体験の提供を支援しています。

詳細については、www.dxc.com/insuranceをご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE: DXC）は、世界中の企業および公共機関にソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する、エンタープライズ・テクノロジーおよびイノベーションの主要パートナーであり、急速に変化する時代に、顧客がAIを活用して迅速に成果を生み出せるよう支援しています。マネージド・インフラストラクチャー・サービス、アプリケーション・モダナイゼーション、業界特化型ソフトウェア・ソリューションに関する深い専門知識を生かし、DXCは世界でも特に複雑なテクノロジー資産の刷新、セキュリティー確保、運用を担っています。詳しくはdxc.comをご覧ください。

Wilton Reについて

Wilton Reは、北米の生命保険業界における保有契約および再保険ソリューションの大手プロバイダーです。Wilton Reは、豊富な実績を生かし、顧客の資本面および運用面のニーズに対応するカスタマイズ型ソリューションを提供しています。当社の主力であるAdministrative Reinsuranceソリューションは、レガシー生命保険・年金保険の契約ブロックに関連するレガシー管理システムの改善において、業界標準となっています。過去22年間にわたり、当社は27のレガシーシステムをDXCベースの管理プラットフォームへ移行し、コスト効率を高めるとともに、取引先のためにテクノロジー、統制、管理プロセスを強化してきました。Wilton Reに関する詳細については、www.wiltonre.comをご覧ください。

メディア連絡先：Ashley Houk-Temple（DXC Technology、[email protected]）、Kaitlyn Telvi（Wilton Re、[email protected]）

SOURCE DXC Technology Company