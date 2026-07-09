DXC y Wilton completan la migración a la nube de una cartera de 400.000 pólizas

-DXC y Wilton celebran 20 años de colaboración y completan la migración a la nube de una cartera de 400.000 pólizas

DXC ha completado una de las transformaciones más grandes y complejas de la compañía hasta la fecha, migrando más de 400.000 pólizas de Wilton Re a una única plataforma moderna en la nube.

Esta transformación sienta las bases para las futuras capacidades de IA y la eficiencia operativa de Wilton Re.

Esta alianza marca 20 años de colaboración que han impulsado el crecimiento de Wilton Re, pasando de aproximadamente 5.000 pólizas en 2005 a más de 500.000 en la actualidad, con DXC gestionando las funciones principales de seguros de principio a fin.

ASHBURN, Va., 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy la finalización exitosa de uno de los programas de transformación más grandes en la historia de la compañía con Wilton Re, una empresa líder en la adquisición de carteras de seguros de vida y rentas vitalicias vigentes. El programa migró más de 400.000 pólizas de tecnologías anteriores de DXC al ecosistema de administración de pólizas de seguros basado en la nube más avanzado de DXC. Este logro se alcanzó gracias a la combinación de la experiencia de DXC en servicios de procesos de negocio (BPS) para seguros, sus capacidades de conversión a gran escala y su modelo de soporte operativo, junto con el enfoque único de Wilton Re en la gestión de riesgos y su amplia experiencia en la ejecución de este tipo de transformaciones a gran escala.

DXC and Wilton Re Mark 20-Year Partnership, Complete Cloud Conversion of 400,000 Policy Portfolio

Diseñado y construido para el futuro

En los últimos 20 años, Wilton Re ha expandido significativamente su cartera, lo que ha generado una creciente necesidad de integrar rápidamente los negocios de seguros de vida y rentas vitalicias recién adquiridos. Cada adquisición requiere la conversión de sistemas, estructuras de datos y procesos de servicio únicos que deben migrarse sin interrumpir la experiencia del asegurado. Para respaldar el crecimiento futuro y acelerar la incorporación, Wilton Re ha estandarizado el uso de DXC Wealth Management Accelerator (wmA), una plataforma unificada de administración de pólizas basada en la nube. Al crear un entorno operativo común para las carteras adquiridas, Wilton Re espera facilitar una integración más rápida y una mayor eficiencia operativa, al tiempo que sienta las bases para la implementación de futuras estrategias de IA.

"Nuestra alianza de 20 años con Wilton Re refleja lo que significa una ejecución de excelencia a largo plazo y a gran escala. Esta transformación ayuda a Wilton Re a expandir su negocio, integrar adquisiciones con mayor rapidez, operar con mayor eficiencia y brindar una mejor experiencia a sus asegurados. Juntos, hemos completado uno de los programas de transformación más grandes y complejos operativamente de nuestra historia, creando una base que permitirá a Wilton Re integrar futuras adquisiciones con mayor rapidez, operar con mayor eficiencia y seguir creciendo con confianza". — Ray August, presidente de DXC Insurance Software and Business Process Services.

Una asociación de dos décadas diseñada para crecer

DXC BPS gestiona gran parte del entorno central de seguros de Wilton Re, incluyendo la administración de pólizas, el procesamiento de reclamaciones y el servicio al cliente, actuando como una extensión del equipo de operaciones de Wilton Re. Respaldada por más de 6.000 especialistas en seguros a nivel mundial, más de 13 millones de pólizas y contratos bajo administración, y más de 200 conversiones exitosas de sistemas heredados, DXC aporta una profunda experiencia operativa y en conversiones al negocio de Wilton Re. Con las adquisiciones de Wilton Re, DXC lidera la integración de sistemas, datos, reglas de productos, procesos y, en algunos casos, equipos operativos de las aseguradoras de origen, lo que ayuda a garantizar una transición fluida para los asegurados y a acelerar los plazos de integración. Durante las últimas dos décadas, DXC y Wilton Re han desarrollado una metodología de conversión y un modelo operativo repetibles y escalables, lo que ha ayudado a la empresa a crecer de aproximadamente 5.000 pólizas en 2005 a más de 500.000 en la actualidad.

"DXC ha sido mucho más que un proveedor de tecnología. Además de respaldar la integración de múltiples adquisiciones, desempeña un papel fundamental en nuestras operaciones diarias, desde la administración de pólizas y el servicio al cliente hasta los procesos financieros clave. Esta alianza nos ha ayudado a operar con mayor eficiencia, ejecutar adquisiciones con mayor eficacia y brindar un mejor servicio a nuestros asegurados, manteniendo al mismo tiempo los altos estándares que definen nuestro negocio. En las últimas dos décadas, nuestra colaboración se ha convertido en un referente para el secto"r. — Enrico Treglia, Asesor Senior, Wilton Re

Diseñado para la próxima fase de crecimiento impulsado por la IA

Al consolidarse en wmA, Wilton Re ha establecido una moderna infraestructura en la nube capaz de soportar futuras funcionalidades de flujo de trabajo con IA sin necesidad de transformaciones adicionales en el sistema central, creando así una base para la innovación continua y la eficiencia operativa a medida que la empresa se expande.

Con más de 40 años de experiencia en el sector asegurador, DXC es un socio de confianza para 21 de las 25 principales aseguradoras del mundo. Como proveedor líder de plataformas, productos y servicios centrales para el sector asegurador, DXC ayuda a las aseguradoras a modernizar sus operaciones principales, mejorar la eficiencia y ofrecer mejores experiencias al cliente mediante la innovación impulsada por la IA.

Para obtener más información, visite www.dxc.com/insurance.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambios exponenciales con velocidad. Con una profunda experiencia en servicios de infraestructura gestionados, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas de la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los activos tecnológicos más complejos del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

Acerca de Wilton Re

Wilton Re es un proveedor líder de soluciones de reaseguro y reaseguro vigente en el sector de seguros de vida de Norteamérica. Con su amplia experiencia, Wilton Re crea soluciones personalizadas que satisfacen las necesidades operativas y de capital de sus clientes. Nuestra solución principal de reaseguro administrativo se ha convertido en el estándar del sector para la modernización de sistemas de administración heredados, así como de carteras de seguros de vida y rentas vitalicias. En los últimos 22 años, hemos migrado 27 sistemas heredados a nuestra plataforma de administración basada en DXC, logrando eficiencias de costes y mejorando las tecnologías, los controles y los procesos administrativos para nuestros socios. Para obtener más información sobre Wilton Re, visite www.wiltonre.com.

Contactos para medios: DXC Technology, Ashley Houk-Temple, [email protected]; Wilton Re, Kaitlyn Telvi, [email protected]