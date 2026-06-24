DXC recebe US$ 213.560.494,98 em caso histórico de roubo de propriedade intelectual contra a TCS

Suprema Corte recusa-se a alterar decisão de que a TCS apropriou-se indevidamente e de forma deliberada de segredos comerciais da DXC, reforçando a importância de proteger a PI e a confiança do cliente

ASHBURN, Virgínia, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma das principais parceiras globais de inovação e tecnologia empresarial, anunciou hoje que recebeu US$ 213.560.494,98. da Tata Consultancy Services (TCS) em um caso histórico de segredos comerciais envolvendo a CSC (Computer Sciences Corporation), subsidiária da DXC.

A Suprema Corte recusou-se a alterar as decisões das instâncias inferiores, incluindo uma indenização por danos materiais de US$ 168 milhões em favor da DXC que, com o acúmulo de juros, resultou no recebimento de US$ 213.560.494,98 pela DXC.

O Tribunal de Apelações dos EUA do Quinto Circuito havia mantido anteriormente as conclusões de que a TCS apropriou-se de forma deliberada e maliciosa de segredos comerciais da CSC, encontrando provas contundentes nos autos de que a conduta da TCS foi intencional e com consciente desrespeito aos direitos da CSC.

Este resultado reflete o compromisso da DXC em fazer valer seus direitos de propriedade intelectual e ressalta a importância da concorrência leal, do Estado de Direito e do direito de proteger a inovação. Proteger a propriedade intelectual é fundamental para salvaguardar as soluções dos clientes e garantir o investimento contínuo em tecnologias que geram resultados de negócios.

"A confiança é a base de qualquer relacionamento comercial", afirmou Raul Fernandez, presidente e CEO da DXC. "Em uma era de inovação em IA, a confiança é ainda mais crucial, por isso é muito decepcionante ver uma empresa global como a TCS ser flagrada apropriando-se indevidamente e de forma deliberada de segredos comerciais de uma empresa norte-americana. Também somos gratos ao sistema jurídico dos EUA por defender os direitos dos inovadores tecnológicos."

Sobre a DXC

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma das principais parceiras globais de inovação e tecnologia empresarial, fornecendo software, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público. A DXC ajuda os clientes a aproveitarem a IA para gerar resultados durante uma era de mudanças exponenciais. Com profunda experiência em Serviços de Infraestrutura Gerenciada, Modernização de Aplicativos e Soluções de Software Específicas para o Setor, a DXC opera, moderniza e protege sistemas de missão crítica que atendem às organizações mais importantes do mundo. Saiba mais em dxc.com.

Contato de mídia: Ashley Houk-Temple, Relações com a Mídia, DXC Technology, E-mail: [email protected]

FONTE DXC Technology Company