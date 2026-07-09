DXC et Wilton Re célèbrent leurs 20 ans de partenariat et achèvent la migration vers le cloud d'un portefeuille de 400 000 contrats d'assurance

DXC vient de mener à bien l'une des transformations les plus importantes et complexes de son histoire avec la migration de 400 000 contrats d'assurance Wilton Re vers une plateforme cloud unique et moderne.

Cette migration jette les bases des futures capacités d'IA et de l'efficacité opérationnelle de Wilton Re.

Ce partenariat de 20 ans a permis à Wilton Re de passer de 5 000 contrats en 2005 à 500 000 aujourd'hui, DXC assurant la gestion de bout en bout des fonctions clés de l'assurance.

ASHBURN, Virginie, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire technologique et innovateur de confiance, annonce aujourd'hui la réussite de l'un des plus grands programmes de transformation de son histoire, mené en collaboration avec Wilton Re, l'un des principaux acquéreurs de portefeuilles existants d'assurances vie et de rentes. Le programme a permis de migrer plus de 400 000 contrats d'assurance, qui étaient auparavant gérés par d'anciennes technologies DXC, vers l'écosystème de gestion des contrats d'assurance le plus avancé de DXC, basé sur le cloud. Cette étape importante a été franchie grâce à la combinaison de l'expertise de DXC en services de processus métier dans le secteur de l'assurance, de ses capacités de conversion à grande échelle et de son modèle de soutien opérationnel, avec l'approche unique de Wilton Re en gestion des risques et son expérience approfondie dans le déploiement de ce type de transformations d'envergure.

DXC and Wilton Re Mark 20-Year Partnership, Complete Cloud Conversion of 400,000 Policy Portfolio

Conçu et construit pour l'avenir

Au cours des vingt dernières années et plus, Wilton Re a considérablement élargi son portefeuille, ce qui a entraîné un besoin croissant d'intégrer rapidement les activités d'assurance-vie et de rente récemment acquises. Chaque acquisition nécessite la conversion de systèmes, de structures de données et de processus de service spécifiques, qui doivent être migrés sans perturber l'expérience des assurés. Afin de soutenir sa croissance future et d'accélérer l'intégration des nouveaux clients, Wilton Re a adopté la solution Wealth Management Accelerator (wmA) de DXC, une plateforme cloud unifiée de gestion des contrats. En mettant en place un environnement opérationnel commun pour les portefeuilles acquis, Wilton Re compte accélérer l'intégration et améliorer l'efficacité opérationnelle, tout en jetant les bases nécessaires à la mise en œuvre de futures stratégies d'IA.

« Notre partenariat de 20 ans avec Wilton Re illustre parfaitement ce qu'est une exécution pérenne avec une excellence à grande échelle. Cette transformation permet à Wilton Re de développer ses activités, d'intégrer plus rapidement ses acquisitions, de fonctionner plus efficacement et d'offrir une meilleure expérience à ses assurés. Ensemble, nous avons mené à bien l'un des programmes de transformation les plus ambitieux et les plus complexes sur le plan opérationnel de notre histoire, pour jeter les bases qui permettront à Wilton Re d'intégrer plus rapidement ses futures acquisitions, de fonctionner plus efficacement et de poursuivre sa croissance en toute confiance. » — Ray August, président, DXC Insurance Software and Business Process Services

Un partenariat de deux décennies, conçu pour une expansion à grande échelle

DXC BPS gère une grande partie de l'environnement d'assurance de base de Wilton Re, notamment la gestion des contrats, le traitement des sinistres et le service client, et agit ainsi comme un prolongement de l'équipe opérationnelle de Wilton Re. S'appuyant sur plus de 6 000 spécialistes de l'assurance à travers le monde, plus de 13 millions de polices et de contrats gérés, ainsi que plus de 200 migrations réussies depuis des systèmes existants, DXC apporte à Wilton Re une véritable expertise opérationnelle et transformationnelle. Grâce aux acquisitions de Wilton Re, DXC pilote l'intégration des systèmes, des données, des règles relatives aux produits, des processus et, dans certains cas, des équipes opérationnelles des assureurs d'origine, contribuant ainsi à garantir une transition fluide pour les assurés tout en accélérant les délais d'intégration. Au cours des deux dernières décennies, DXC et Wilton Re ont mis au point une méthodologie de conversion et un modèle opérationnel reproductibles et évolutifs, qui ont permis à l'entreprise de passer d'environ 5 000 contrats d'assurance en 2005 à plus de 500 000 aujourd'hui.

« DXC a été bien plus qu'un simple fournisseur de technologies. Outre sa contribution à l'intégration de plusieurs acquisitions, il joue un rôle essentiel dans nos activités quotidiennes, qu'il s'agisse de la gestion des contrats, du service client ou des processus financiers clés. Ce partenariat nous a permis de fonctionner plus efficacement, de mener à bien nos acquisitions et de mieux servir nos assurés, tout en respectant les normes élevées qui caractérisent notre secteur. Au cours des deux dernières décennies, notre collaboration est devenue une référence dans le secteur. » — Enrico Treglia, conseiller principal, Wilton Re

Conçu pour la prochaine phase de croissance alimentée par l'IA

En migrant vers wmA, Wilton Re s'est doté d'une infrastructure cloud moderne, capable de prendre en charge les futurs flux de travail basés sur l'IA sans nécessiter de transformations supplémentaires du système central afin de jeter les bases d'une innovation continue et d'une efficacité opérationnelle à mesure que l'entreprise se développe.

Fort de plus de 40 ans d'expertise dans le secteur de l'assurance, DXC est un partenaire de confiance pour 21 des 25 plus grands assureurs mondiaux. En tant que chef de file des plateformes, produits et services d'assurance de base, DXC aide les assureurs à moderniser leurs opérations clés, à renforcer leur efficacité et à offrir une meilleure expérience client grâce à des innovations alimentées par l'IA.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dxc.com/insurance.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires technologiques et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque d'évolution exponentielle. Doté d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

À propos de Wilton Re

Wilton Re est l'un des principaux fournisseurs de solutions de contrats en vigueur et de réassurance dans le secteur nord-américain de l'assurance-vie. Fort de son expérience éprouvée, Wilton Re élabore des solutions sur mesure qui répondent aux besoins de ses clients en matière de capitaux et d'exploitation. Notre solution phare de réassurance administrative est devenue la référence du secteur pour la modernisation des systèmes administratifs hérités, ainsi que des portefeuilles d'assurance-vie et de rentes hérités. Au cours des 22 dernières années, nous avons migré 27 systèmes existants vers notre plateforme d'administration basée sur DXC, tout en réalisant des économies et en améliorant les technologies, les contrôles et les processus administratifs pour nos contreparties. Pour plus d'informations sur Wilton Re, rendez-vous sur www.wiltonre.com.

Relations avec la presse : DXC Technology, Ashley Houk-Temple, [email protected] ; Wilton Re, Kaitlyn Telvi, [email protected]