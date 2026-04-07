DXC faz parceria com a ServiceNow em uma nova onda de transformação empresarial centrada em IA

A DXC adota ServiceNow's Core Business Suite como Customer Zero (Cliente Zero), ativando IA agêntica em todas as funções principais do negócio para uma transformação liderada pelos Serviços Globais de Negócios

A parceria combina a especialização em transformação da DXC com a plataforma de IA ServiceNow para impulsionar operações mais inteligentes e resilientes em toda a empresa

A DXC permitirá que os clientes repliquem esses resultados de transformação em larga escala

ASHBURN, Virgínia, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, e a ServiceNow, a torre de controle de IA para reinvenção empresarial, anunciaram hoje um novo acordo plurianual para modernizar as operações empresariais principais e colocar a IA em ação em larga escala. A parceria combina a especialização em otimização empresarial da DXC com a plataforma de IA ServiceNow para avançar da experimentação em IA para a execução em ambientes complexos e multifornecedores, acelerando os prazos de entrega, reduzindo o esforço manual e melhorando a qualidade do serviço nas funções principais do negócio.

DXC Partners with ServiceNow on a New Wave of AI-first Enterprise Transformation

Como Customer Zero para ServiceNow's Core Business Suite, a DXC será a primeira empresa global a implantar as novas capacidades de IA agêntica para seu modelo Global Business Services. A DXC trabalhará com o ServiceNow em funções essenciais, utilizando automação impulsionada por IA e fluxos de trabalho agênticos para reduzir o trabalho manual, melhorar a visibilidade entre funcionais e otimizar processos, aumentando a velocidade, consistência e qualidade. Essa abordagem cria uma biblioteca de casos de uso de IA validados e repetíveis e padrões comprovados de automação que a DXC irá empacotar e entregar aos clientes globalmente, possibilitando experiências transformadoras semelhantes com tempo de retorno ao valor mais rápido.

A DXC irá aproveitar as capacidades de IA agente da ServiceNow para criar uma experiência empresarial unificada em serviços empresariais críticos globalmente. Ao incorporar fluxos de trabalho alimentados por IA em toda a empresa, a DXC automatizará processos de alto volume, melhorará a eficiência operacional e acelerará a tomada de decisões em escala. Agentes digitais podem monitorar continuamente a atividade, revelar insights em tempo real e resolver problemas de forma proativa, reduzindo o esforço manual e permitindo que as equipes foquem mais em análise, inovação e trabalhos de maior valor.

"Empresas globais estão sob pressão real para passar da experimentação em IA para a execução — e isso é difícil quando suas operações são complexas e fragmentadas. A DXC decidiu começar primeiro. Como Customer Zero para a Core Business Suite, ela está implantando IA agêntica em suas próprias funções principais de negócios antes de levá-la aos clientes. Isso não é apenas uma parceria — é convicção. É exatamente assim que a transformação em escala realmente acontece." - Josh Kahn, SVP e GM, Fluxos de Trabalho Principais de Negócios, ServiceNow

Por meio da adoção do Core Business Suite, a DXC está adotando um modelo avançado de Serviços Globais de Negócios organizacionais que consolida funções de área administrativa historicamente isoladas em uma estrutura de suporte centralizada que opera globalmente entre regiões e funções. A parceria posiciona a DXC como um dos primeiros validadores das capacidades baseadas em IA da Core Business Suite, escalando soluções internamente antes de entregá-las como ofertas prontas para o mercado para clientes.

"Colocar a Core Business Suite da ServiceNow em funcionamento dentro da DXC nos permite provar como são operações baseadas em IA na prática, em ambientes complexos e multifornecedores. Com a ServiceNow, estamos simplificando processos, reduzindo o trabalho manual e proporcionando melhores experiências para nossos funcionários todos os dias. Importante, isso está resultando em um impacto real nos negócios, liberando capacidade em nossa equipe e dando a eles a oportunidade de focar em construir o que vem a seguir com a IA. Essa experiência prática com IA agêntica garante que possamos oferecer aos clientes soluções práticas, escaláveis e projetadas para execução no mundo real." - Russell Jukes, diretor de informações digitais, DXC

Essa colaboração ampliada se baseia na parceria de 17 anos da DXC com a ServiceNow e aprofunda o trabalho do seu Centro de Excelência em Inovação em IA (CoE), estabelecido em 2024 para acelerar a transformação empresarial alimentada por IA. O CoE aplica uma metodologia comprovada de blueprint de IA baseada em ativos industrializados, aceleradores e frameworks em execução. Juntas, as duas empresas ajudam os clientes a acelerar capacidades de IA agêntica, otimizar investimentos tecnológicos existentes e enfrentar desafios operacionais complexos e multifornecedores com IA governada e centrada no ser humano. As equipes da DXC, compostas por arquitetos de IA, engenheiros de automação e especialistas em adoção, trabalham diretamente com os clientes para priorizar casos de uso de alto impacto e implantar a IA de forma responsável, confiável e em escala.

Como Parceiro Elite da ServiceNow, a DXC entregou soluções de inovação empresarial e ServiceNow habilitadas por IA para clientes ao redor do mundo. Com mais de 1.800 consultores especialistas na ServiceNow, a DXC ajuda clientes ao redor do mundo a otimizar a adoção da IA e maximizar o valor de seus investimentos na ServiceNow. Para saber mais sobre a parceria entre a DXC e a ServiceNow, acesse www.dxc.com/servicenow.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em tempos de mudanças exponenciais com rapidez. Com profunda especialização em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicações e soluções de software específicas do setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais sobre a dxc.com.

ServiceNow, o logotipo ServiceNow e outras marcas da ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951130/DXC_Technology_Company_DXC_Partners_with_ServiceNow_on_a_New_Wav.jpg

FONTE DXC Technology Company