DXC, 서비스나우와 파트너십 체결하고 새로운 AI 우선 엔터프라이즈 혁신의 물결 주도

DXC, 고객 제로로서 서비스나우 코어 비즈니스 스위트 도입… 글로벌 비즈니스 서비스 전반에 에이전트형 AI 적용

DXC의 혁신 역량과 서비스나우 AI 플랫폼 결합으로 기업 전반에 걸쳐 더 스마트하고 회복력 있는 운영 구현

DXC, 고객이 동일한 혁신 성과를 대규모로 재현할 수 있도록 지원 예정

애슈번, 버지니아, 2026년 4월 7일 /PRNewswire/ -- 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)와 비즈니스 혁신을 위한 AI 컨트롤 타워 서비스나우(ServiceNow)가 4월 7일, 핵심 기업 운영을 현대화하고 AI를 대규모로 활용하기 위한 다년간의 신규 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 파트너십은 DXC의 엔터프라이즈 최적화 전문성과 서비스나우 AI 플랫폼을 결합해 복잡한 다중 공급업체 환경 전반에서 AI 실험 단계를 실행 단계로 전환하도록 지원하며, 서비스 제공 기간을 단축하고 수작업을 줄이며 핵심 비즈니스 기능 전반에서 서비스 품질을 향상한다.

DXC Partners with ServiceNow on a New Wave of AI-first Enterprise Transformation

서비스나우 코어 비즈니스 스위트(Core Business Suite)의 고객 제로(Customer Zero)로서 DXC는 글로벌 비즈니스 서비스(Global Business Services) 모델 전반에 새로운 에이전트형 AI 기능을 도입하는 최초의 글로벌 기업이 된다. DXC는 서비스나우와 협력해 주요 기능 영역 전반에 AI 기반 자동화와 에이전트형 워크플로를 적용함으로써 수작업을 줄이고, 기능 간 가시성을 향상하며, 프로세스를 간소화해 속도, 일관성 및 품질을 높일 계획이다. 이러한 접근 방식은 반복 가능하고 검증된 AI 활용 사례와 입증된 자동화 패턴 라이브러리를 구축하며, DXC는 이를 패키지화해 전 세계 고객에게 제공함으로써 더 빠른 가치 실현과 함께 유사한 혁신 경험을 가능하게 한다.

DXC는 서비스나우의 에이전트형 AI 기능을 활용해 전 세계 주요 비즈니스 서비스 전반에 걸쳐 통합된 엔터프라이즈 경험을 구축할 예정이다. 기업 전반에 AI 기반 워크플로를 내장함으로써 DXC는 대량의 반복 프로세스를 자동화하고 운영 효율성을 높이며, 대규모 의사결정을 가속화한다. 디지털 에이전트는 활동을 지속적으로 모니터링하고 실시간 인사이트를 제공하며 문제를 선제적으로 해결해 수작업을 줄이는 동시에, 조직 구성원이 분석, 혁신 및 더 높은 가치의 업무에 더 집중할 수 있도록 지원한다.

"글로벌 기업들은 AI 실험을 실행으로 전환해야 하는 현실적인 압박에 직면해 있으며, 운영이 복잡하고 분산돼 있을수록 이는 더욱 어려운 과제다. DXC는 선도적으로 이 결정을 내렸다. 코어 비즈니스 스위트의 고객 제로로서 자사의 핵심 비즈니스 기능 전반에 에이전트형 AI를 먼저 도입한 뒤 이를 고객에게 제공하고 있다. 이는 단순한 파트너십이 아니라 강한 확신의 표현이다. 바로 이런 방식이 대규모 혁신을 실현하는 길이다." - 조시 칸(Josh Kahn), 서비스나우 코어 비즈니스 워크플로 부문 수석부사장 겸 총괄

DXC는 코어 비즈니스 스위트 도입을 통해 기존에 사일로화돼 있던 백오피스 기능을 통합해 지역과 기능 전반에 걸쳐 운영되는 중앙 집중형 지원 구조를 갖춘 고도화된 글로벌 비즈니스 서비스 모델을 구축하고 있다. 이번 파트너십을 통해 DXC는 코어 비즈니스 스위트의 AI 기반 기능을 조기에 검증하는 역할을 수행하며, 내부에서 솔루션을 확장한 뒤 시장에 바로 적용 가능한 고객용 서비스로 제공하게 된다.

"서비스나우의 코어 비즈니스 스위트를 DXC 내부에 적용함으로써 복잡한 다중 공급업체 환경 전반에서 AI 기반 운영이 실제로 어떻게 구현되는지 입증할 수 있게 됐다. 서비스나우와 함께 프로세스를 단순화하고 수작업을 줄이며 직원들에게 더 나은 경험을 제공하고 있다. 무엇보다 이는 실질적인 비즈니스 성과로 이어져 조직의 역량을 확장하고, 팀이 AI를 활용해 미래를 설계하는 데 집중할 수 있도록 한다. 이러한 에이전트형 AI에 대한 실전 경험을 바탕으로 고객에게 실용적이고 확장 가능하며 실제 환경에서 구현 가능한 솔루션을 제공할 수 있다." - 러셀 주크스(Russell Jukes), DXC의 최고 디지털 정보 책임자

이번 협력 확대는 DXC와 서비스나우 간 17년에 걸친 파트너십을 기반으로 하며, 2024년 설립된 공동 AI 혁신 우수 센터(Center of Excellence, CoE)의 역할을 강화한다. CoE는 산업화된 AI 자산, 가속기, 실행 프레임워크를 기반으로 한 검증된 AI 블루프린트 방법론을 적용한다. 양사는 이를 통해 고객이 에이전트형 AI 역량을 가속화하고 기존 기술 투자 가치를 극대화하며, 거버넌스와 인간 중심 설계를 갖춘 AI로 복잡한 다중 공급업체 운영 과제를 해결하도록 지원한다. DXC의 AI 아키텍트, 자동화 엔지니어 및 도입 전문가로 구성된 팀은 고객과 긴밀히 협력해 영향력이 높은 활용 사례를 우선 선정하고, 책임감 있고 신뢰할 수 있는 방식으로 AI를 대규모로 배포한다.

서비스나우 엘리트 파트너인 DXC는 전 세계 고객에게 비즈니스 혁신과 AI 기반 서비스나우 솔루션을 제공해 왔다. 1800명 이상의 서비스나우 전문 컨설턴트를 보유한 DXC는 고객이 AI 도입을 간소화하고 서비스나우 투자 가치를 극대화할 수 있도록 지원한다. DXC와 서비스나우의 파트너십에 대한 자세한 내용은 http://www.dxc.com/servicenow에서 확인할 수 있다.

DXC Technology 소개

DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)는 글로벌 기업과 공공 부문 조직에 소프트웨어, 서비스 및 솔루션을 제공하는 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너로, 급변하는 환경 속에서 AI를 활용해 신속하게 성과를 창출할 수 있도록 지원한다. 관리형 인프라 서비스(Managed Infrastructure Services), 애플리케이션 현대화(Application Modernization), 산업 특화 소프트웨어 솔루션(Industry-Specific Software Solutions)에 대한 깊은 전문성을 바탕으로 세계에서 가장 복잡한 기술 환경을 현대화하고 보안을 유지하며 운영한다. 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

ServiceNow, ServiceNow 로고 및 기타 ServiceNow 마크는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표이다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2951130/DXC_Technology_Company_DXC_Partners_with_ServiceNow_on_a_New_Wav.jpg

SOURCE DXC Technology Company