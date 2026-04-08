شراكة بين DXC وServiceNow للعمل على موجة جديدة من تحوّل المؤسسات القائم على الذكاء الاصطناعي

DXC تتبنّى حل " Core Business Suite " من ServiceNow بصفتها "العميل صفر"، وتفعّل الذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى وظائف الأعمال الأساسية للذكاء الاصطناعي لتنفيذ التحول الذي تقوده "خدمات الأعمال العالمية"

الشراكة تجمع بين خبرة DXC في التحوّل ومنصة ServiceNow للذكاء الاصطناعي لدعم عمليات أكثر ذكاءً ومرونة على مستوى المؤسسات بالكامل

DXC ستمكّن العملاء من استنساخ نتائج التحوّل تلك على نطاق واسع

DXC Partners with ServiceNow on a New Wave of AI-first Enterprise Transformation

أشبورن، فرجينيا، 8 إبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (DXC Technology) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: DXC) ، الشريك الرائد في مجال الابتكار والتكنولوجيا للمؤسسات ، وشركة "سيرفس ناو" (ServiceNow)، برج التحكم بالذكاء الاصطناعي لإعادة اختراع مفهوم الأعمال ، عن اتفاق جديد لعدة سنوات لتحديث عمليات المؤسسات الأساسية وتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي للعمل على نطاق واسع. تجمع الشراكة بين خبرة "دي إكس سي" في تحسين المؤسسات وإمكانيات منصة "سيرفس ناو" للذكاء الاصطناعي للانتقال من تجربة الذكاء الاصطناعي إلى التنفيذ على مستوى بيئات معقدة متعددة البائعين ، مع تسريع الجداول الزمنية للتسليم ، والحد من الجهد اليدوي ، وتحسين جودة الخدمة على مستوى وظائف الأعمال الأساسية.

بصفتها "العميل الصفر" لحل "مجموعة الأعمال الأساسية" (Core Business Suite) من "سيرفس ناو" ، ستكون "دي إكس سي" أول مؤسسة عالمية تنشر قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل الجديد لنموذج "خدمات الأعمال العالمية" الخاص بها. ستعمل "دي إكس سي" مع "سيرفس ناو" على مستوى الوظائف الرئيسية باستخدام الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتدفقات العمل الوكيلة لتقليل العمل اليدوي، وتحسين الرؤية على مستوى الوظائف، وتبسيط العمليات لتعزيز السرعة، والاتساق والجودة. يخلق هذا النهج مكتبة من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي القابلة للاستنساخ والموثوق بها وأنماط التشغيل الآلي المثبتة التي ستقوم "دي إكس سي" بتجميعها وتسليمها للعملاء على مستوى العالم ، مما يتيح تجارب تحولية مماثلة مع وقت لتحقيق القيمة أسرع.

ستقوم شركة "دي إكس سي" بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل لشركة "سيرفس ناو" لإنشاء تجربة مؤسسية موحدة على مستوى خدمات الأعمال الحيوية على مستوى العالم. من خلال دمج تدفقات العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات بالكامل، ستقوم "دي إكس سي" بأتمتة العمليات ذات الحجم الكبير ، وتحسين الكفاءة التشغيلية ، وتسريع عملية صنع القرار على نطاق واسع. يمكن للعملاء الرقميين مراقبة النشاط بشكل مستمر ، واستعراض الرؤى في الوقت الفعلي ، وحل المشكلات بشكل استباقي ، مما يقلل من الجهد اليدوي مع تمكين الفرق من التركيز أكثر على التحليل والابتكار والعمل ذي القيمة العالية.

"تتعرض الشركات العالمية لضغوط حقيقية للانتقال من تجربة الذكاء الاصطناعي إلى التنفيذ ، وهذا أمر صعب عندما تكون العمليات معقدة ومجزأة. لقد اتخذت "دي إكس سي" القرار بأن تتقدم في الصدارة. بصفتها "العميل صفر" لحل "مجموعة الأعمال الأساسية" (Core Business Suite) ، فإنها تنشر إمكانيات الذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى وظائف أعمالها الأساسية الخاصة قبل تقديمها إلى العملاء. هذه ليست مجرد شراكة ، إنها قناعة راسخة. هذه هي بالضبط الطريقة التي يحدث بها التحوّل على نطاق واسع." - "جوش كان"، نائب أول الرئيس والمدير العام ، وحدة عمل "تدفقات الأعمال الأساسية"، "سيرفس ناو"

من خلال تبنّي "مجموعة الأعمال الأساسية" (Core Business Suite) ، تتبنّى "دي إكس سي" نموذجًا تنظيميًا متقدمًا لـ "خدمات الأعمال العالمية" يقوم بتوحيد وظائف المكتب الخلفي المحصورة تاريخيًا في هيكل دعم مركزي يعمل على الصعيد العالمي على مستوى المناطق والوظائف المختلفة. تضع الشراكة "دي إكس سي" كمصادق مبكر على قدرات "مجموعة الأعمال الأساسية" (Core Business Suite) التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، ما يؤدي إلى توسيع نطاق تطبيق الحلول داخليًا قبل تقديمها كعروض للعملاء جاهزة للسوق.

يسمح لنا نشر "مجموعة الأعمال الأساسية" (Core Business Suite) من "سيرفس ناو" داخل "دي إكس سي" بإثبات ما تبدو عليه العمليات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال الممارسة العملية على مستوى البيئات المعقدة متعددة البائعين. مع "سيرفس ناو"، نقوم بتبسيط العمليات ، وتقليل العمل اليدوي ، وتقديم تجارب أفضل لموظفينا كل يوم. والأهم من ذلك ، أن ذلك يؤدي إلى تأثير حقيقي على الأعمال التجارية ، وتقليل حمل العمل على فريقنا وإعطائهم الفرصة للتركيز على بناء مسارات العمل المستقبلية مع الذكاء الاصطناعي. تضمن تلك التجربة العملية مع الذكاء الاصطناعي الوكيل أننا نستطيع أن نجلب للعملاء حلولاً عملية وقابلة للتطوير ومصممة للتنفيذ في العالم الحقيقي." - "راسل جوكس"، كبير مسؤولي المعلومات الرقمية في "دي إكس سي"

يعتمد هذا التعاون الموسع على شراكة "دي إكس سي" الممتدة منذ 17 عامًا مع "سيرفس ناو" ويعمّق عمل "مركز التميّز" المشترك بينهما للابتكار في الذكاء الاصطناعي ، الذي أُنشِئ في عام 2024 لتسريع تحوّل الأعمال القائم على الذكاء الاصطناعي. يطبق "مركز التميّز" منهجية مثبتة لمخططات الذكاء الاصطناعي متجذرة في الأصول الصناعية، والمسرّعات، وأُطر التنفيذ الخاصة بالذكاء الاصطناعي. معًا ، تساعد الشركتان العملاء على تسريع قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، وتحسين الاستثمارات التكنولوجية الحالية ومعالجة التحديات التشغيلية المعقدة والمتعددة البائعين مع الذكاء الاصطناعي الخاضع للسيطرة والمركز على الإنسان. تعمل فرق "دي إكس سي" المكونة من مهندسي هندسة الذكاء الاصطناعي، ومهندسي الأتمتة ومتخصصي التبنّي مباشرةً مع العملاء لإعطاء الأولوية لحالات الاستخدام ذات التأثير العالي ونشر الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وموثوق بها وعلى نطاق واسع.

بصفتها [شريك صفوة لشركة "سيرفس ناو"] (Elite ServiceNow Partner)، قامت "دي إكس سي" بتقديم ابتكارات الأعمال والحلول الممكّنة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "سيرفس ناو" للعملاء على مستوى العالم. مع أكثر من 1800 مستشار خبير من شركة "سيرفس ناو" ، تساعد "دي إكس سي" العملاء في جميع أنحاء العالم على تبسيط عملية تبنّي الذكاء الاصطناعي وتعظيم قيمة استثمارات "سيرفس ناو" الخاصة بهم. لمعرفة المزيد عن شراكة "دي إكس سي" و "سيرفس ناو" ، تفضلوا بزيارة صفحة الويب www.dxc.com/servicenow.

نبذة عن DXC Technology

تُعد شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: DXC) شريكًا رائدًا في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار؛ حيث تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومؤسسات القطاع العام، مما يساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في زمن يشهد تغيرًا متسارعًا. وبفضل خبرتها العميقة في "خدمات البنية التحتية المُدارة"، وتحديث التطبيقات، وحلول البرمجيات الخاصة بالصناعة، تعمل "دي إكس سي" على تحديث وتأمين وتشغيل بعضٍ من أعقد البنيات التقنية في العالم. يمكن التعرف على المزيد عبر موقع الويب: dxc.com.

ServiceNow وشعار ServiceNow وعلامات ServiceNow الأخرى هي علامات تجارية و/أو علامات تجارية مسجلة لشركة "سيرفس ناو إنك" (ServiceNow, Inc.) في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2951130/DXC_Technology_Company_DXC_Partners_with_ServiceNow_on_a_New_Wav.jpg