DXC se asocia con ServiceNow para impulsar una nueva ola de transformación empresarial AI First

DXC adopta Core Business Suite de ServiceNow como Customer Zero (Cliente Cero) para activar la IA agéntica en funciones empresariales principales a fin de impulsar una transformación basada en servicios empresariales globales

La asociación combina la experiencia en transformación de DXC con la plataforma de IA de ServiceNow para potenciar operaciones más inteligentes y resilientes en toda la empresa

DXC permitirá a los clientes replicar estos resultados de transformación a escala

ASHBURN, Virginia, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, DXC Technology (NYSE: DXC), un socio de tecnología e innovación empresariales líder, y ServiceNow, la torre de control de IA para la reinvención empresarial, anunciaron un nuevo acuerdo de varios años para modernizar las operaciones empresariales principales y poner en práctica la IA a escala. La asociación combina la experiencia en optimización empresarial de DXC con la plataforma de IA de ServiceNow para emprender la transición desde la experimentación a la ejecución con IA en entornos complejos de varios proveedores, a la vez que acelera los plazos de entrega, reduce el trabajo manual y mejora la calidad del servicio en funciones empresariales principales.

DXC Partners with ServiceNow on a New Wave of AI-first Enterprise Transformation

Como Customer Zero de Core Business Suite de ServiceNow, DXC será la primera empresa global en implementar las nuevas capacidades de IA agéntica para su modelo de servicios empresariales globales. DXC trabajará con ServiceNow en funciones clave utilizando automatización y flujos de trabajo agénticos potenciados por IA para reducir el trabajo manual, mejorar la visibilidad entre funciones y optimizar procesos con el fin de incrementar la velocidad, la coherencia y la calidad. Este enfoque crea una biblioteca de casos de uso de IA validados y repetibles, así como patrones de automatización comprobados, que DXC reunirá en un paquete para proporcionarlo a clientes de todo el mundo, lo que permitirá experiencias transformacionales similares con un tiempo de obtención del valor más rápido.

DXC aprovechará las capacidades de IA agéntica de ServiceNow para crear una experiencia empresarial unificada en servicios empresariales críticos en todo el mundo. Mediante la incorporación de flujos de trabajo potenciados por IA en toda la empresa, DXC automatizará procesos de alto volumen, mejorará la eficiencia operativa y acelerará la toma de decisiones a escala. Los agentes digitales pueden supervisar de forma continua la actividad, recabar conocimientos en tiempo real y resolver problemas de manera proactiva, lo que ayuda a reducir el trabajo manual y, a la vez, permite a los equipos centrarse más en el análisis, la innovación y el trabajo que ofrece mayor valor.

"Las empresas globales se encuentra sometidas a la presión real de pasar de la experimentación a la ejecución con IA; eso es muy difícil si las operaciones son complejas y están fragmentadas. DXC decidió ser la primera en incorporar esta innovación. Como Customer Zero de Core Business Suite, implementará la IA agéntica en sus propias funciones empresariales principales antes de ofrecerla a los clientes. Esto no solo refleja una asociación, sino una convicción. Y es así como sucede exactamente la transformación a escala". - Josh Kahn, vicepresidente sénior y gerente general de Flujos de Trabajo Empresariales Principales de ServiceNow

Al adoptar Core Business Suite, DXC está implementando un modelo de servicios empresariales principales avanzado para su organización que consolida funciones administrativas históricamente aisladas en una estructura de soporte centralizado que opera globalmente entre regiones y funciones. La asociación posiciona a DXC como validador temprano de las capacidades potenciadas por IA de Core Business Suite, ya que escala las funciones de manera interna antes de ofrecerlas a los clientes como ofertas aptas para el mercado.

"La implementación de Core Business Suite de ServiceNow en DXC nos permite probar cómo se desarrollan realmente las operaciones potenciadas por IA en entornos complejos de varios proveedores. En colaboración con ServiceNow, estamos logrando simplificar procesos, reducir el trabajo manual y ofrecer mejores experiencias a nuestros empleados todos los días. Lo más importante es que ello tiene un impacto real en la empresa, ya que libera la capacidad de nuestro equipo y le permite centrarse en las próximas innovaciones con IA. Esa experiencia práctica con la IA agéntica garantiza poder ofrecer a los clientes soluciones prácticas, escalables y diseñadas para la ejecución en el mundo real". - Russell Jukes, director ejecutivo de Información Digital de DXC

Esta colaboración ampliada es posible gracias a la asociación de 17 años entre DXC y ServiceNow, y profundiza el trabajo de su Centro de Excelencia (CoE) para la Innovación con IA conjunto, establecido en 2024 con el propósito de acelerar la transformación empresarial basada en IA. El CoE aplica una metodología de anteproyectos de IA comprobada que se basa en activos, aceleradores y marcos de ejecución con IA industrializados. En conjunto, ambas empresas ayudan a los clientes a acelerar las capacidades de IA agéntica, optimizar las inversiones en tecnología existentes y abordar los desafíos de las operaciones complejas de varios proveedores con IA regulada y centrada en el ser humano. DXC trabaja con arquitectos de IA, ingenieros de automatización y expertos en adopción que, a su vez, trabajan directamente con los clientes para priorizar casos de uso de alto impacto e implementar la IA de manera responsable, fiable y a escala.

Como socio de élite de ServiceNow, DXC ha proporcionado a clientes en todo el mundo las soluciones de innovación empresarial e IA de ServiceNow. Con más de 1.800 asesores expertos de ServiceNow, DXC ayuda a clientes de todo el mundo a optimizar la adopción de la IA y maximizar el valor de sus inversiones en ServiceNow. Para conocer más detalles sobre la asociación de DXC y ServiceNow, visite www.dxc.com/servicenow.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es una empresa líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Con una vasta experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Encuentre más información en dxc.com.

ServiceNow, el logotipo de ServiceNow y otras marcas de ServiceNow son marcas comerciales y/o marcas registradas de ServiceNow, Inc. en Estados Unidos y/u otros países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951130/DXC_Technology_Company_DXC_Partners_with_ServiceNow_on_a_New_Wav.jpg

FUENTE DXC Technology Company