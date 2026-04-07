DXC geht eine Partnerschaft mit ServiceNow ein, um eine neue Welle der KI-orientierten Unternehmenstransformation voranzutreiben

DXC führt die Core Business Suite von ServiceNow als „Customer Zero" ein und setzt damit agentische KI in allen Kerngeschäftsfunktionen ein, um eine von Global Business Services geleitete Transformation voranzutreiben

Durch diese Partnerschaft wird das Transformations-Know-how von DXC mit der ServiceNow AI Platform kombiniert, um unternehmensweit intelligentere und widerstandsfähigere Betriebsabläufe zu ermöglichen

DXC wird es Kunden ermöglichen, diese Transformationsergebnisse in großem Maßstab zu replizieren

ASHBURN, Va., 7. April 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, und ServiceNow, der KI-Kontrollturm für die Neugestaltung von Unternehmen, gaben heute eine neue, mehrjährige Vereinbarung bekannt, deren Ziel es ist, die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen zu modernisieren und KI in großem Maßstab einzusetzen. Die Partnerschaft verbindet die Expertise von DXC im Bereich Unternehmensoptimierung mit der ServiceNow AI Platform, um den Übergang von KI-Experimenten zur praktischen Umsetzung in komplexen Umgebungen mit mehreren Anbietern zu vollziehen und gleichzeitig die Bereitstellungszeiten zu verkürzen, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Servicequalität in allen zentralen Geschäftsbereichen zu verbessern.

DXC Partners with ServiceNow on a New Wave of AI-first Enterprise Transformation

Als „Customer Zero" für die Core Business Suite von ServiceNow wird DXC das erste globale Unternehmen sein, das die neuen agentenbasierten KI-Funktionen für sein „Global Business Services"-Modell einsetzt. DXC wird in Zusammenarbeit mit ServiceNow in allen wichtigen Funktionsbereichen KI-gestützte Automatisierung und agentenbasierte Workflows einsetzen, um den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren, die funktionsübergreifende Transparenz zu verbessern und Prozesse zu optimieren, um so die Geschwindigkeit, Konsistenz und Qualität zu steigern. Dieser Ansatz schafft eine Bibliothek mit wiederverwendbaren, validierten KI-Anwendungsfällen und bewährten Automatisierungsmustern, die DXC bündeln und Kunden weltweit zur Verfügung stellen wird, um ähnliche Transformationserfahrungen mit einer schnelleren Amortisationszeit zu ermöglichen.

DXC wird die agentenbasierten KI-Fähigkeiten von ServiceNow nutzen, um weltweit ein einheitliches Unternehmenserlebnis für alle wichtigen Geschäftsdienste zu schaffen. Durch die unternehmensweite Einführung KI-gestützter Arbeitsabläufe wird DXC massenhafte Prozesse automatisieren, die betriebliche Effizienz steigern und die Entscheidungsfindung in großem Maßstab beschleunigen. Digitale Agenten können Aktivitäten kontinuierlich überwachen, Echtzeit-Erkenntnisse liefern und Probleme proaktiv lösen. Dadurch wird der manuelle Aufwand reduziert, während sich die Teams stärker auf Analysen, Innovationen und wertschöpfendere Aufgaben konzentrieren können.

„Globale Unternehmen stehen unter erheblichem Druck, den Schritt von der Erprobung hin zur Umsetzung von KI zu vollziehen – und das ist schwierig, wenn die Betriebsabläufe komplex und fragmentiert sind. DXC hat sich entschlossen, den Anfang zu machen. Als ‚Customer Zero' für die Core Business Suite führt das Unternehmen agentische KI zunächst in seinen eigenen Kerngeschäftsfunktionen ein, bevor es diese Technologie an seine Kunden weitergibt. Das ist nicht nur eine Partnerschaft – das ist Überzeugung. Genau so findet Transformation in großem Maßstab tatsächlich statt." - Josh Kahn, Senior Vice President und General Manager, Core Business Workflows, ServiceNow

Mit der Einführung der Core Business Suite führt DXC ein fortschrittliches organisatorisches Modell für globale Unternehmensdienstleistungen ein, das bisher isoliert arbeitende Backoffice-Funktionen in einer zentralen Supportstruktur zusammenfasst, die regionen- und funktionsübergreifend weltweit tätig ist. Durch diese Partnerschaft wird DXC zu einem frühen Tester der KI-gestützten Funktionen der Core Business Suite und kann Lösungen zunächst intern skalieren, bevor sie als marktreife Kundenangebote bereitgestellt werden.

„Durch den Einsatz der ServiceNow Core Business Suite bei DXC können wir in der Praxis zeigen, wie KI-gestützte Abläufe in komplexen Umgebungen mit Lösungen verschiedener Anbieter aussehen. Mit ServiceNow vereinfachen wir Prozesse, reduzieren den manuellen Aufwand und sorgen Tag für Tag für ein besseres Erlebnis für unsere Mitarbeiter. Wichtig ist, dass dies zu konkreten geschäftlichen Vorteilen führt, Kapazitäten in unserem Team freisetzt und ihm die Möglichkeit gibt, sich auf die Entwicklung der nächsten Generation von KI zu konzentrieren. Diese praktische Erfahrung mit agentischer KI stellt sicher, dass wir unseren Kunden Lösungen anbieten können, die praktisch, skalierbar und für die Umsetzung in der realen Welt ausgelegt sind." - Russell Jukes, Verantwortlicher für digitale Informationen, DXC

Diese erweiterte Zusammenarbeit baut auf der 17-jährigen Partnerschaft zwischen DXC und ServiceNow auf und vertieft die Arbeit ihres gemeinsamen AI Innovation Center of Excellence (CoE), das 2024 gegründet wurde, um die KI-gestützte Geschäftstransformation voranzutreiben. Das CoE wendet eine bewährte KI-Blueprint-Methodik an, die auf industriellen KI-Ressourcen, Beschleunigern und Ausführungsrahmen basiert. Gemeinsam unterstützen die beiden Unternehmen ihre Kunden dabei, agentenbasierte KI-Fähigkeiten voranzutreiben, bestehende Technologieinvestitionen zu optimieren und komplexe, herstellerübergreifende betriebliche Herausforderungen mit einer kontrollierten, menschenzentrierten KI zu bewältigen. Die Teams von DXC, bestehend aus KI-Architekten, Automatisierungsingenieuren und Implementierungsspezialisten, arbeiten direkt mit den Kunden zusammen, um besonders wirkungsvolle Anwendungsfälle zu priorisieren und KI verantwortungsbewusst, zuverlässig und in großem Maßstab einzusetzen.

Als Elite-Partner von ServiceNow hat DXC weltweit Kunden mit geschäftlichen Innovationen und KI-gestützten ServiceNow-Lösungen versorgt. Mit mehr als 1.800 ServiceNow-Experten unterstützt DXC Kunden weltweit dabei, die Einführung von KI zu optimieren und den Nutzen ihrer ServiceNow-Investitionen zu maximieren. Weitere Informationen über die Partnerschaft von DXC und ServiceNow finden Sie unter www.dxc.com/servicenow.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung sowie branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

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