DXC amplia a liderança em consultoria e serviços de engenharia para ampliar o crescimento liderado por IA

ASHBURN, Virgínia, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), parceira líder em tecnologia e inovação empresarial, anunciou hoje nomeações para cargos de liderança e atualizações organizacionais em sua unidade de negócios de Serviços de Consultoria e Engenharia (CES), reforçando sua capacidade de ajudar empresas globais a transformar suas ambições em IA em ações concretas. As atualizações reúnem consultoria integrada e execução liderada por parceiros, apoiadas por um ecossistema de IA mais forte e um histórico de entrega em escala.

DXC Expands Consulting & Engineering Services Leadership to Scale AI-led Growth

À medida que as organizações avançam além da fase piloto para a produção em escala, a demanda por consultoria e experiência de parceiros cresce cada vez mais, mas muitas ainda têm dificuldade em transformar ambição em resultados para toda a empresa. Em resposta, a DXC está fortalecendo a CES reunindo líderes comprovados e avançando seu ecossistema para impulsionar a coinovação e o crescimento liderado por parceiros, permitindo que os clientes avancem mais rapidamente da estratégia para o impacto em ambientes complexos e multivendedores e setores-chave como automotivo e manufatura, bancos, seguros, setor público e companhias aéreas.

"A CES está evoluindo para acompanhar o momento, à medida que vemos uma demanda acelerada por transformação orientada por consultoria e colaboração mais profunda em todo o nosso ecossistema de parceiros estratégicos", declarou Ramnath Venkataraman, presidente de Consultoria e Serviços de Engenharia da DXC Technology. "Estamos reunindo líderes comprovados com um histórico de entrega em larga escala, fortalecendo nossa capacidade de ajudar os clientes a assumir programas de transformação mais complexos e entregar resultados que impulsionam o crescimento."

Para avançar nessa direção estratégica, a DXC está fortalecendo suas capacidades em consultoria e parcerias, com nova liderança focada em acelerar o impacto em áreas-chave:

Dan Albright ingressou na DXC para liderar a AdvisoryX, seu grupo de consultoria e assessoria focada em ajudar empresas a traduzir a ambição de IA em execução. A AdvisoryX combina consultoria estratégica com entrega de engenharia para ajudar os clientes a operacionalizar IA, modernizar sistemas centrais e impulsionar resultados de negócios mensuráveis. Albright conta com mais de 25 anos de experiência em cargos de liderança na área de consultoria, tendo atuado mais recentemente como presidente de divisão e diretor global de consultoria na NTT DATA Services.

ingressou na DXC para liderar a AdvisoryX, seu grupo de consultoria e assessoria focada em ajudar empresas a traduzir a ambição de IA em execução. A AdvisoryX combina consultoria estratégica com entrega de engenharia para ajudar os clientes a operacionalizar IA, modernizar sistemas centrais e impulsionar resultados de negócios mensuráveis. Albright conta com mais de 25 anos de experiência em cargos de liderança na área de consultoria, tendo atuado mais recentemente como presidente de divisão e diretor global de consultoria na NTT DATA Services. Srinivas Sai Nidadhavolu foi nomeado para liderar Aplicações Empresariais globalmente. Nesse cargo, ele irá conduzir a estratégia de entrada no mercado e fortalecer parcerias de ecossistemas para apoiar o crescimento focado no cliente. Ele traz quase três décadas de experiência liderando programas globais de transformação empresarial, atuando mais recentemente como líder global da SAP na Wipro.

foi nomeado para liderar Aplicações Empresariais globalmente. Nesse cargo, ele irá conduzir a estratégia de entrada no mercado e fortalecer parcerias de ecossistemas para apoiar o crescimento focado no cliente. Ele traz quase três décadas de experiência liderando programas globais de transformação empresarial, atuando mais recentemente como líder global da SAP na Wipro. Para acelerar seu ecossistema de IA, Stan Clark atuará como Líder de Parcerias e Crescimento de IA NextGen. Clark traz mais de duas décadas de experiência na construção e ampliação de ecossistemas de parcerias empresariais desde o início em integradores globais de sistemas, hyperscalers e ISVs. Nesse cargo, ele irá projetar o modelo de parceiros de IA de próxima geração da DXC, impulsionando a coinovação, a execução conjunta de lançamento no mercado e o crescimento de parceiros em todo o cenário estratégico de IA da DXC. Mais recentemente, Clark atuou como Presidente de Ecossistemas e Mercados na Cosmo Tech, onde construiu o ecossistema global de parceiros da empresa e liderou engajamentos estratégicos com GSIs líderes e clientes corporativos.

Juntos, esses líderes, reportando-se a Ramnath Venkataraman, fortalecem a capacidade da DXC de avançar seu ecossistema de IA ao alinhar as capacidades de parceiros consultivos e estratégicos, ajudando os clientes a avançar mais rapidamente da estratégia para a execução e a alcançar impacto mais cedo. Essa abordagem permitirá que a DXC escale capacidades de IA repetíveis, lideradas por parceiros, em diferentes setores e apoie programas de transformação maiores e mais complexos.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em tempos de mudanças exponenciais com rapidez. Com profunda experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicações e soluções de software específicos do setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais sobre dxc.com.

CONTATO DE IMPRENSA: Ashley Houk-Temple, Relações com a mídia., [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958577/DXC_Technology_Company_DXC_Expands_Consulting___Engineering_Serv.jpg

FONTE DXC Technology Company