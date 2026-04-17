DXC amplia a liderança em consultoria e serviços de engenharia para ampliar o crescimento liderado por IA
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17 abr, 2026, 14:45 GMT
ASHBURN, Virgínia, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), parceira líder em tecnologia e inovação empresarial, anunciou hoje nomeações para cargos de liderança e atualizações organizacionais em sua unidade de negócios de Serviços de Consultoria e Engenharia (CES), reforçando sua capacidade de ajudar empresas globais a transformar suas ambições em IA em ações concretas. As atualizações reúnem consultoria integrada e execução liderada por parceiros, apoiadas por um ecossistema de IA mais forte e um histórico de entrega em escala.
À medida que as organizações avançam além da fase piloto para a produção em escala, a demanda por consultoria e experiência de parceiros cresce cada vez mais, mas muitas ainda têm dificuldade em transformar ambição em resultados para toda a empresa. Em resposta, a DXC está fortalecendo a CES reunindo líderes comprovados e avançando seu ecossistema para impulsionar a coinovação e o crescimento liderado por parceiros, permitindo que os clientes avancem mais rapidamente da estratégia para o impacto em ambientes complexos e multivendedores e setores-chave como automotivo e manufatura, bancos, seguros, setor público e companhias aéreas.
"A CES está evoluindo para acompanhar o momento, à medida que vemos uma demanda acelerada por transformação orientada por consultoria e colaboração mais profunda em todo o nosso ecossistema de parceiros estratégicos", declarou Ramnath Venkataraman, presidente de Consultoria e Serviços de Engenharia da DXC Technology. "Estamos reunindo líderes comprovados com um histórico de entrega em larga escala, fortalecendo nossa capacidade de ajudar os clientes a assumir programas de transformação mais complexos e entregar resultados que impulsionam o crescimento."
Para avançar nessa direção estratégica, a DXC está fortalecendo suas capacidades em consultoria e parcerias, com nova liderança focada em acelerar o impacto em áreas-chave:
- Dan Albright ingressou na DXC para liderar a AdvisoryX, seu grupo de consultoria e assessoria focada em ajudar empresas a traduzir a ambição de IA em execução. A AdvisoryX combina consultoria estratégica com entrega de engenharia para ajudar os clientes a operacionalizar IA, modernizar sistemas centrais e impulsionar resultados de negócios mensuráveis. Albright conta com mais de 25 anos de experiência em cargos de liderança na área de consultoria, tendo atuado mais recentemente como presidente de divisão e diretor global de consultoria na NTT DATA Services.
- Srinivas Sai Nidadhavolu foi nomeado para liderar Aplicações Empresariais globalmente. Nesse cargo, ele irá conduzir a estratégia de entrada no mercado e fortalecer parcerias de ecossistemas para apoiar o crescimento focado no cliente. Ele traz quase três décadas de experiência liderando programas globais de transformação empresarial, atuando mais recentemente como líder global da SAP na Wipro.
- Para acelerar seu ecossistema de IA, Stan Clark atuará como Líder de Parcerias e Crescimento de IA NextGen. Clark traz mais de duas décadas de experiência na construção e ampliação de ecossistemas de parcerias empresariais desde o início em integradores globais de sistemas, hyperscalers e ISVs. Nesse cargo, ele irá projetar o modelo de parceiros de IA de próxima geração da DXC, impulsionando a coinovação, a execução conjunta de lançamento no mercado e o crescimento de parceiros em todo o cenário estratégico de IA da DXC. Mais recentemente, Clark atuou como Presidente de Ecossistemas e Mercados na Cosmo Tech, onde construiu o ecossistema global de parceiros da empresa e liderou engajamentos estratégicos com GSIs líderes e clientes corporativos.
Juntos, esses líderes, reportando-se a Ramnath Venkataraman, fortalecem a capacidade da DXC de avançar seu ecossistema de IA ao alinhar as capacidades de parceiros consultivos e estratégicos, ajudando os clientes a avançar mais rapidamente da estratégia para a execução e a alcançar impacto mais cedo. Essa abordagem permitirá que a DXC escale capacidades de IA repetíveis, lideradas por parceiros, em diferentes setores e apoie programas de transformação maiores e mais complexos.
Sobre a DXC Technology
A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em tempos de mudanças exponenciais com rapidez. Com profunda experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicações e soluções de software específicos do setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais sobre dxc.com.
CONTATO DE IMPRENSA: Ashley Houk-Temple, Relações com a mídia., [email protected]
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958577/DXC_Technology_Company_DXC_Expands_Consulting___Engineering_Serv.jpg
FONTE DXC Technology Company
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