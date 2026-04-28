A DXC apresenta o DXC OASIS e propõe uma nova visão dos serviços gerenciados para a era da IA

A DXC OASIS é uma plataforma de orquestração inteligente que se integra perfeitamente aos ambientes de TI já existentes, conectando e gerenciando ativamente todo o parque de TI das organizações em tempo real

A DXC OASIS traz um novo modelo operacional de serviços gerenciados que combina a expertise humana com a IA agêntica para ajudar a conduzir operações preditivas, resilientes e em constante aperfeiçoamento em grande escala, passando do suporte reativo para a execução inteligente

ASHBURN, Virgínia, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, anunciou hoje a DXC OASIS, uma plataforma de orquestração inteligente que apresenta um novo modelo operacional de serviços gerenciados. Concebida como uma camada única, controlada e segura, a DXC OASIS integra-se perfeitamente à infraestrutura de TI atual da organização. Essa abordagem propõe uma nova forma de prestação de serviços gerenciados, combinando a experiência humana com a IA agêntica, passando de um suporte reativo para operações inteligentes em tempo real em todo o ambiente tecnológico e proporcionando maior confiança nas operações essenciais. Aproveitando décadas de experiência da DXC em implementações, comprovada pela sua abordagem "Customer Zero" e moldada pela colaboração direta com os clientes, a DXC OASIS conecta todos os sistemas, sinais e decisões tecnológicas, combinando o julgamento humano com a IA agêntica para operar sistemas essenciais com maior rapidez, clareza e controle.

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Uma nova plataforma tecnológica concebida para proporcionar confiança operacional

Atualmente, as empresas operam em ambientes complexos com vários fornecedores, mas muitas vezes carecem de uma visão unificada do desempenho, dos custos, dos riscos e da integridade operacional. Os ambientes tecnológicos foram construídos ao longo de anos, muitas vezes décadas, resultando em dados isolados e fluxos de trabalho fragmentados que limitam a visibilidade e dificultam a tomada de decisões com rapidez e confiança. Como consequência, os executivos e os diretores de TI são frequentemente obrigados a lidar com vários sistemas desconectados entre si para reunir os dados e as informações de que necessitam, o que retarda os tempos de resposta e aumenta o risco operacional.

A DXC OASIS responde a essa complexidade estabelecendo uma visão confiável das operações tecnológicas em toda a empresa, reunindo dados, fluxos de trabalho e sistemas em um único modelo operacional inteligente. Isso permite que as equipes coordenem ações, decisões e resultados em toda a empresa em tempo real, de modo que cada ação seja rastreável e cada insight seja justificável. Em vez de substituir as ferramentas existentes, ela funciona como uma camada de orquestração aberta e autônoma, aprimorando a forma como elas trabalham em conjunto para criar um modelo operacional mais conectado, ágil e adaptável, ajudando as equipes a alcançar um desempenho cada vez melhor ao longo do tempo, sem aumentar a complexidade.

"A DXC está estabelecendo uma nova categoria no setor de serviços gerenciados. Contamos com décadas de confiança, experiência e entrega de resultados confiáveis para as principais empresas do mundo", afirmou Chris Drumgoole, presidente de Serviços de Infraestrutura Global da DXC Technology. "No entanto, a forma como o setor presta serviços atualmente não tem acompanhado o modo como as empresas realmente operam. A DXC está liderando a transição para algo melhor. Com a DXC OASIS, estamos migrando para operações em tempo real, orquestradas e baseadas em agentes em todo o ambiente de TI. Desenvolvida especificamente para ambientes modernos e assistidos por IA, ela oferece aos clientes um controle claro e contínuo sobre o desempenho, ajudando-os a gerar maior valor comercial."

Um modelo mais transparente e integrado para serviços gerenciados

As principais funcionalidades do DXC OASIS, que, em conjunto, criam um modelo operacional transparente, regulamentado e em constante aperfeiçoamento, são:

Visibilidade unificada em todo o parque tecnológico – conecta dados entre sistemas, provedores e ambientes para criar uma visão única e em tempo real do desempenho, permitindo que as equipes compreendam imediatamente o que é importante e onde devem agir

– conecta dados entre sistemas, provedores e ambientes para criar uma visão única e em tempo real do desempenho, permitindo que as equipes compreendam imediatamente o que é importante e onde devem agir Inteligência preditiva assistida por IA – identifica padrões, prevê riscos e recomenda ações antes que os problemas afetem os negócios, ajudando as equipes a se anteciparem aos imprevistos, em vez de reagirem após o fato

– identifica padrões, prevê riscos e recomenda ações antes que os problemas afetem os negócios, ajudando as equipes a se anteciparem aos imprevistos, em vez de reagirem após o fato Colaboração entre humanos e IA em grande escala – os agentes lidam com o volume de trabalho e automatizam tarefas rotineiras, permitindo que os especialistas apliquem seu bom senso e se concentrem em tarefas de maior valor, para que as equipes possam operar com mais rapidez e precisão

Concebida para a forma como as empresas operam

A DXC OASIS estipula uma nova base para o modo como os serviços gerenciados são projetados, prestados e como evoluirão na era da IA, refletindo as realidades da empresa moderna, onde as equipes dependem de um contexto comum, de coordenação contínua e de uma visão clara para lidar com a complexidade. Seu design centrado no ser humano reúne engenheiros, operadores e líderes empresariais em torno de uma única visão em tempo real do desempenho, alinhando as equipes em relação ao que é mais importante e permitindo uma ação mais rápida e bem informada.

No cerne desse modelo está a abordagem Human+ da DXC, que une pessoas e tecnologia para integrar a IA diretamente no modo como os serviços são prestados. A DXC OASIS utiliza agentes de IA baseados em contexto, conhecimento especializado e responsabilidade para interpretar continuamente sinais, identificar padrões e tomar providências em tempo real. Trabalhando em conjunto com os especialistas da DXC, esses agentes reduzem o trabalho manual, destacam o que é essencial e permitem que as equipes se concentrem em decisões de maior valor, em vez de terem de lidar com sistemas fragmentados. Em ambientes onde a falha não é uma opção, essa abordagem combina a rapidez da IA com o bom senso humano para proporcionar operações mais consistentes, controladas e resilientes em grande escala.

"A DXC OASIS é um ambiente que nunca dorme. Com ela, os líderes de TI podem se concentrar em conduzir suas operações, em vez de ficarem atrás de alertas ou projetando, criando e gerando relatórios", afirmou Dan Gray, vice-presidente e diretor de tecnologia da divisão de Serviços de Infraestrutura Global da DXC Technology. "Os agentes de IA trabalham continuamente com rapidez e precisão ao lado das pessoas, que usam o bom senso e o conhecimento especializado. A DXC OASIS revela a relação entre os gastos com TI e os resultados comerciais concretos, oferecendo uma visão holística e em tempo real dos indicadores-chave de desempenho (KPIs). Numa era em que é fundamental agir com maior rapidez e acelerar o tempo de retorno, a DXC OASIS torna isso uma realidade."

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em tempos de mudanças exponenciais com rapidez. Com profunda experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicações e soluções de software específicos do setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

CONTATO DE IMPRENSA: Ashley Houk-Temple, Relações com a mídia., [email protected]

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FONTE DXC Technology Company