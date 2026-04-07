DXC s'associe à ServiceNow pour une nouvelle vague de transformation d'entreprise axée sur l'IA

DXC adopte la Core Business Suite de ServiceNow en tant que client zéro, activant l'IA agentique dans les fonctions du cœur de métier pour une transformation dirigée par les Global Business Services.

Le partenariat allie l'expertise de DXC en matière de transformation à la ServiceNow AI Platform afin de mettre en œuvre des opérations plus intelligentes et plus résilientes au sein de l'entreprise.

DXC permettra aux clients de reproduire ces résultats de transformation à l'échelle.

ASHBURN, Virginie, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux partenaires technologiques et d'innovation des entreprises, et ServiceNow, la tour de contrôle de l'IA pour la réinvention des entreprises, ont annoncé aujourd'hui un nouvel accord pluriannuel visant à moderniser le cœur de métier des entreprises et à mettre l'IA à l'œuvre à l'échelle. Le partenariat allie l'expertise de DXC en matière d'optimisation d'entreprise à la ServiceNow AI Platform pour passer de l'expérimentation de l'IA à l'exécution dans des environnements complexes et multifournisseurs, tout en raccourcissant les délais de livraison, en réduisant les efforts manuels et en améliorant la qualité des services dans les fonctions du cœur de métier.

DXC Partners with ServiceNow on a New Wave of AI-first Enterprise Transformation

En tant que client zéro de la Core Business Suite de ServiceNow, DXC sera la première entreprise mondiale à déployer les nouvelles capacités d'IA agentique pour son modèle de Global Business Services. DXC travaillera avec ServiceNow dans les fonctions clés en utilisant l'automatisation pilotée par l'IA et les flux de travail agentiques pour réduire le travail manuel, améliorer la visibilité interfonctionnelle et rationaliser les processus afin d'améliorer la vitesse, la cohérence et la qualité. Cette approche permet de créer une bibliothèque de cas d'utilisation de l'IA reproductibles et validés et de modèles d'automatisation éprouvés que DXC regroupera et fournira aux clients à l'échelle mondiale, permettant des expériences de transformation similaires avec un délai de rentabilité plus court.

DXC s'appuiera sur les capacités d'IA agentique de ServiceNow pour créer une expérience d'entreprise unifiée à travers les services commerciaux critiques à l'échelle mondiale. En intégrant des flux de travail pilotés par l'IA dans l'ensemble de l'entreprise, DXC automatisera les processus à volume élevé, améliorera l'efficacité opérationnelle et accélérera la prise de décision à l'échelle. Les agents numériques peuvent surveiller en permanence l'activité, obtenir des informations en temps réel et résoudre les problèmes de manière proactive, réduisant ainsi les efforts manuels tout en permettant aux équipes de se concentrer davantage sur l'analyse, l'innovation et le travail à plus forte valeur ajoutée.

« Les entreprises mondiales subissent une réelle pression pour passer de l'expérimentation de l'IA à l'exécution - une tâche difficile lorsque vos opérations sont complexes et fragmentées. DXC a pris la décision d'être le premier. En tant que client zéro de Core Business Suite, il déploie l'IA agentique dans les fonctions de son propre cœur de métier avant de la proposer à ses clients. Il ne s'agit pas seulement d'un partenariat, mais d'une conviction. C'est exactement comme cela que la transformation à grande échelle se produit. » - Josh Kahn, vice-président principal et directeur général, Flux de travail du cœur de métier, ServiceNow

En adoptant la Core Business Suite, DXC adopte un modèle organisationnel avancé de Global Business Services qui consolide les fonctions de back-office historiquement cloisonnées en une structure de soutien centralisée active à l'échelle mondiale à travers les régions et les fonctions. Le partenariat positionne DXC comme un validateur précoce des capacités alimentées par l'IA de Core Business Suite, en mettant à l'échelle les solutions en interne avant de les mettre à disposition en tant qu'offres clients prêtes pour le marché.

« La mise en œuvre de la Core Business Suite de ServiceNow au sein de DXC nous permet de démontrer ce à quoi ressemblent les opérations alimentées par l'IA dans la pratique au sein d'environnements complexes et multifournisseurs. Avec ServiceNow, nous simplifions les processus, réduisons le travail manuel et offrons chaque jour de meilleures expériences à nos employés. Ce qui est important, c'est que cela se traduit par un impact commercial réel, libérant les capacités de notre équipe et lui donnant la possibilité de se concentrer sur la construction de la prochaine étape avec l'IA. Cette expérience pratique de l'IA agentique nous permet de proposer à nos clients des solutions pratiques, évolutives et conçues pour une exécution réelle. » - Russell Jukes, directeur de l'information numérique, DXC

Cette collaboration élargie s'appuie sur les 17 années de partenariat entre DXC et ServiceNow et approfondit le travail de leur centre d'excellence d'innovation en IA commun, créé en 2024 pour accélérer la transformation des entreprises axée sur l'IA. Le centre d'excellence applique une méthode éprouvée en matière d'IA, fondée sur des actifs d'IA industrialisés, des accélérateurs et des cadres d'exécution. Ensemble, les deux entreprises aident les clients à accélérer les capacités d'IA agentique, à optimiser les investissements technologiques existants et à relever des défis opérationnels complexes et multifournisseurs grâce à une IA gouvernée et centrée sur l'humain. Les équipes d'architectes en IA, d'ingénieurs en automatisation et de spécialistes de l'adoption de DXC travaillent directement avec les clients pour prioriser les cas d'utilisation à fort impact et déployer l'IA de manière responsable, fiable et à grande échelle.

En tant que partenaire ServiceNow Elite, DXC a fourni des solutions ServiceNow axées sur l'innovation commerciale et l'IA à des clients du monde entier. Avec plus de 1 800 consultants experts de ServiceNow, DXC aide les clients du monde entier à rationaliser l'adoption de l'IA et à maximiser la valeur de leurs investissements dans ServiceNow. Pour en savoir plus sur le partenariat entre DXC et ServiceNow, rendez-vous sur www.dxc.com/servicenow.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires de technologie et d'innovation des entreprises qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel et rapide. Forte d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

ServiceNow, le logo ServiceNow et les autres marques de ServiceNow sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

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