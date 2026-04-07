DXC se asocia con ServiceNow en una nueva ola de transformación empresarial basada en la IA

DXC adopta la Core Business Suite de ServiceNow como Cliente Cero, activando la IA activa en las funciones empresariales clave para una transformación liderada por los Servicios Empresariales Globales.

Esta alianza combina la experiencia de DXC en transformación con la plataforma de IA de ServiceNow para impulsar operaciones más inteligentes y resilientes en toda la empresa.

DXC permitirá a sus clientes replicar estos resultados de transformación a gran escala.

ASHBURN, Va., 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, y ServiceNow, la plataforma de IA para la reinvención empresarial, anunciaron hoy un nuevo acuerdo plurianual para modernizar las operaciones empresariales clave e implementar la IA a gran escala. Esta alianza combina la experiencia de DXC en optimización empresarial con la plataforma de IA de ServiceNow para pasar de la experimentación a la ejecución en entornos complejos con múltiples proveedores, acelerando los plazos de entrega, reduciendo el trabajo manual y mejorando la calidad del servicio en las funciones empresariales principales.

DXC Partners with ServiceNow on a New Wave of AI-first Enterprise Transformation

Como cliente cero de la suite empresarial principal de ServiceNow, DXC será la primera empresa global en implantar las nuevas capacidades de IA con agentes para su modelo de servicios empresariales globales. DXC colaborará con ServiceNow en funciones clave mediante la automatización basada en IA y flujos de trabajo con agentes para reducir el trabajo manual, mejorar la visibilidad interfuncional y optimizar los procesos, aumentando así la velocidad, la coherencia y la calidad. Este enfoque crea una biblioteca de casos de uso de IA repetibles y validados, así como patrones de automatización probados que DXC empaquetará y entregará a clientes de todo el mundo, lo que permitirá experiencias transformadoras similares con un retorno de la inversión más rápido.

DXC aprovechará las capacidades de IA de ServiceNow para crear una experiencia empresarial unificada en todos los servicios críticos a nivel global. Al integrar flujos de trabajo basados en IA en toda la organización, DXC automatizará procesos de alto volumen, mejorará la eficiencia operativa y acelerará la toma de decisiones a gran escala. Los agentes digitales pueden monitorear continuamente la actividad, proporcionar información en tiempo real y resolver problemas de forma proactiva, reduciendo el trabajo manual y permitiendo que los equipos se enfoquen en el análisis, la innovación y tareas de mayor valor.

"Las empresas globales se enfrentan a una gran presión para pasar de la experimentación con IA a la implementación, y esto resulta difícil cuando las operaciones son complejas y fragmentadas. DXC decidió ser pionera. Como cliente cero de Core Business Suite, están implementando IA con agentes en sus propias funciones comerciales principales antes de ofrecerla a sus clientes. Esto no es solo una colaboración, es una convicción. Así es precisamente como se produce la transformación a gran escala", explicó Josh Kahn, vicepresidente sénior y director general de Core Business Workflows, ServiceNow.

Mediante la adopción de Core Business Suite, DXC implementa un modelo avanzado de servicios empresariales globales que consolida las funciones administrativas, históricamente aisladas, en una estructura de soporte centralizada que opera a nivel mundial en diversas regiones y funciones. Esta alianza posiciona a DXC como uno de los primeros en validar las capacidades de Core Business Suite impulsadas por IA, escalando las soluciones internamente antes de ofrecerlas a sus clientes como productos listos para el mercado.

"La implementación de la suite empresarial principal de ServiceNow en DXC nos permite demostrar cómo funcionan las operaciones impulsadas por IA en entornos complejos y con múltiples proveedores. Con ServiceNow, simplificamos procesos, reducimos el trabajo manual y ofrecemos mejores experiencias a nuestros empleados cada día. Lo más importante es que esto tiene un impacto real en el negocio, liberando capacidad en nuestro equipo y proporcionándoles la oportunidad de centrarse en desarrollar las próximas innovaciones con IA. Esta experiencia práctica con IA basada en agentes nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones prácticas, escalables y diseñadas para su ejecución en el mundo real", afirmó Russell Jukes, director de Información Digital de DXC.

Esta colaboración ampliada se basa en la alianza de 17 años de DXC con ServiceNow y profundiza el trabajo de su Centro de Excelencia (CoE) conjunto para la Innovación en IA, establecido en 2024 para acelerar la transformación empresarial impulsada por la IA. El CoE aplica una metodología probada de diseño de IA basada en activos, aceleradores y marcos de ejecución de IA industrializados. Juntas, ambas compañías ayudan a los clientes a acelerar las capacidades de IA con agentes, optimizar las inversiones en tecnología existentes y abordar desafíos operativos complejos con múltiples proveedores mediante una IA gobernada y centrada en el usuario. Los equipos de arquitectos de IA, ingenieros de automatización y especialistas en adopción de DXC trabajan directamente con los clientes para priorizar los casos de uso de alto impacto e implementar la IA de forma responsable, fiable y a gran escala.

Como socio Elite de ServiceNow, DXC ha proporcionado soluciones innovadoras y con IA a clientes de todo el mundo. Con más de 1.800 consultores expertos en ServiceNow, DXC ayuda a clientes de todo el mundo a optimizar la adopción de la IA y maximizar el valor de sus inversiones en ServiceNow. Para obtener más información sobre la alianza entre DXC y ServiceNow, visite www.dxc.com/servicenow.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un contexto de cambio exponencial. Con amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Para obtener más información, visite dxc.com.

ServiceNow, el logotipo de ServiceNow y otras marcas de ServiceNow son marcas comerciales y/o marcas registradas de ServiceNow, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

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