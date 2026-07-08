DXC、ベンガルールにAIを第一に据えた旗艦顧客体験センターを開設

ベンガルールの20万平方フィート規模の施設により、DXCのインド事業基盤を強化

顧客向け協業スペース、旗艦AIハブ、統合されたセキュリティーおよび運用機能を集約

DXCのコンサルタントと顧客が直接連携し、測定可能なビジネス成果をもたらすAIソリューションを特定・構築・大規模展開できるよう設計

インド・ベンガルール, 2026年7月8日 /PRNewswire/ -- DXC Technology（NYSE：DXC）は、有力なエンタープライズ・テクノロジーおよびイノベーションパートナーであり、本日、ベンガルールに新たな顧客体験センターを開設したことを発表しました。この新施設は、DXCが世界に展開するデリバリー・ハブの中でも最大級の一つであり、組織がAIの実験段階から大規模展開へと移行するのを支援するDXCの役割を強化するとともに、顧客との協業拠点からなるグローバルネットワークを拡大するものです。

企業向けAIソリューションの設計

DXC Opens Flagship AI-first Customer Experience Center in Bengaluru

ベンガルール有数のテクノロジー集積地に位置する20万平方フィート規模の新施設は、顧客との関係を深め、協業を強化し、AIを活用した変革を加速させることを目的に専用設計されています。DXCがAIソリューションをめぐる顧客との協業機会を拡大する中、この拠点は、没入型のCustomer Experience Zones、Fluid Collaboration Hubs、Ideation Studios、Co-Creation Labs、Partner Experience Zonesをモダンな環境に集約し、DXCのチーム、顧客、パートナーがソリューションを共同創出し、AI導入を加速させ、イノベーションをリアルタイムで紹介できるようにしています。

DXC TechnologyのConsulting & Engineering Services部門プレジデントであるRamnath Venkataramanは、次のように述べています。「当社の最大の強みは人材です。当社の新しい顧客体験センターは、顧客やパートナーとより深く協業できるよう設計された空間に、当社の卓越したエンジニアリング人材を結集するものです。この施設では、複雑なビジネス課題に対応するAIを活用したソリューションを共同創出し、構築し、大規模展開できます。イノベーションの過程全体を通じてお客様と並走することで、アイデアを測定可能なビジネス成果へとより迅速につなげられるよう支援しています。」

企業がAIを導入可能なソリューションへと具体化する場所

DXCは、企業がAIの実験段階から大規模な実行段階へと移行できるよう支援しながら、顧客が価値の高いユースケースを優先し、ソリューションのプロトタイプを迅速に作成し、企業の基幹システムを含む既存の技術環境にAIを統合できる環境への投資を進めています。この新施設では、AI、コンサルティング、エンジニアリング、クラウド、サイバーセキュリティー、ネットワーク変革の各分野におけるDXCの能力を紹介し、特に、既存の企業基幹システムおよびIT運用と統合されたAI機能の設計・運用に重点を置きます。

この拠点には、中核となるAIハブに加え、サイバー・レンジ、フォレンジック・ラボ、セキュリティー・オペレーション・センター、ネットワーク・オペレーション・センターが設置されており、ソリューション設計から実環境での導入、監視に至るまでの一連のプロセスにエンドツーエンドで対応できるようにしています。この施設の中核にあるのがDXCの旗艦AIハブで、実践的な開発とテストを通じて、顧客がAIの構想を導入可能なソリューションへと具体化できるよう設計されています。これらの機能は、構想から運用・最適化まで、ライフサイクル全体のデリバリーを支援するために統合されています。

DXC Technologyのアジア太平洋・日本地域担当プレジデントであるRob Le Busqueは、次のように述べています。「当社の新しい顧客体験センターは、AIイノベーション、卓越したエンジニアリング、顧客との協業を推進する中核拠点となるものです。コンサルティング、エンジニアリング、運用の専門知識を一つの環境に集約することで、お客様のAI導入を加速し、人がAIエージェントと協働してお客様の基幹システムを設計・運用するコネクテッド・エンタープライズの創出を支援しています。」

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、グローバル企業および公共機関にソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する、有力なエンタープライズ・テクノロジーおよびイノベーションパートナーです。急速に変化する時代に、顧客がAIを活用して成果を迅速に創出できるよう支援しています。マネージド・インフラストラクチャー・サービス、アプリケーション・モダナイゼーション、業界特化型ソフトウェア・ソリューションにおける深い専門知識を生かし、DXCは世界でも特に複雑なテクノロジー資産の刷新、セキュリティー強化、運用を支援しています。詳しくはdxc.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/3004559/DXC_Technology_Company_DXC_Opens_Flagship_AI_first_Customer_Expe.jpg

SOURCE DXC Technology Company